Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации

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В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России.


Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме будет прочитано более 80 докладов.

Среди основных докладчиков форума

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Директор управления информационных технологий «Мечела» Валерий Дьяченко
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Начальник департамента организации предоставления государственных услуг в Пенсионном фонде Евгений Турчак
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Председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт» Александр Глазков
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Директор департамента информационных технологий «Гражданские самолеты Сухого» Роман Марковский

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Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский

А также

  • Тимур Аитов, заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт»
  • Пол Хоуп, вице-президент EMEA Rimini Street
  • Максим Белоусов, заместитель председателя правления, банк «Уралсиб»
  • Георгий Масберг, заместитель генерального директора, Долгопрудненский исследовательский центр
  • Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК
  • Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евразхолдинг»
  • Евгений Ступин, директор по информационным технологиям, УАЗ
  • и многие другие

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал привлечение инвестиций в Крым за счет цифровых платформ

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482781

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