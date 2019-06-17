Власти Москвы потратили 37 миллионов на киберспортивный турнир, куда пришли 15 зрителей

В Москве прошел кибертурнир по игре FIFA 19 с бюджетом 37,5 млн. руб. Мероприятие, изначально задуманное как международное, не вызвало интереса у зрителей (в зале присутствовало не больше 15 зрителей), а иностранные участники не были допущены к игре.

Миллионы на киберфутбол

Киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup по дисциплине FIFA 19 привлек всего лишь около 15 зрителей и 32 игроков исключительно из России. Изначально он был заявлен в качестве крупного мероприятия чуть ли не мирового масштаба.

Заказчиком во всех случаях выступила «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» московского Департамента спорта. На момент публикации материала все 20 конкурсов были завершены.

Всего на проведение Moscow Cyber Cup на сайте госзакупок было размещено 20 заказов, общая стоимость которых составила 37,5 млн руб., которые включали гонорары известным ведущим.

FIFA 19 – это футбольный симулятор, разработанный студией EA Vancouver (предыдущее название – EA Canada) и выпущенный в сентябре 2018 г. Игра стала 26 по счету в серии симуляторов FIFA. Многие представители этой линейки, в том числе FIFA 18, становились отдельной кибердисциплиной.

У мероприятия, помимо крупного организатора, оказался и внушительный список партнеров. В их число вошли информагентство ТАСС, компания Esports Academy из «Сколково», некоммерческая организация «Безопасность», а также официальный портал мэрии Москвы и непосредственно столичный Департамент спорта вместе с самим Министерством спорта России.

Мероприятие без ведущих

В тендерной заявке на турнир, проходивший 15 июня 2019 г. с 9:00 по 21:30, были указаны ведущие мероприятия – блогер Евгений Савин и телеведущая Мария Командная. Размер их гонорара, согласно документации, составлял по 450 тыс. руб. однако, по словам блогера Анатолия Амниева, освещающего киберспортивные состязания, турнир вел совсем другой человек – видеоблогер Никита Ковальчук.

Мария Командная опровергла информацию о ее участии в турнире в качестве ведущей

Мария Командная в своем официальном аккаунте в Twitter написала, что ни ее, ни Евгения Савина никто не приглашал на проведение Moscow Cyber Cup, и попросила организаторов не «пилить» бюджет так открыто.

Зрелище без зрителей

Moscow Cyber Cup проходил на малой арене спорткомплекса «ЦСКА-Арена», рассчитанной на 3000 зрителей. Тем не менее, в ходе всего мероприятия трибуны пустовали – в общей сложности Анатолий Амниев насчитал не более 15 зрителей, хотя турнир длился более 12 часов. Входной билет стоил от 350 до 500 руб., и ажиотажа на входе не наблюдалось.

Moscow Cyber Cup не вызвал интереса у зрителей

В рамках мероприятия должны были выступить балет Todes и группа Burito. Зрители не сообщают, действительно ли состоялись их выступления, или же повторилась ситуация с заявленными, но отсутствовавшими ведущими. Гонорар Todes и Burito раскрыт не был.

Турнир Moscow Cyber Cup оказался неинтересным и тем, кто предпочитает смотреть подобные мероприятия из дома, в режиме онлайн. Организаторы вложили в трансляцию на популярном среди геймеров всего мира ресурсе Twitch более 1 млн руб. из суммарного бюджета. В результате, согласно статистике аналитического сервиса Esports Charts, эту трансляцию, которая длилась от начала и до конца самого турнира, смотрело, в среднем 87 человек. На пике посещаемости Moscow Cyber Cup смотрело не более 136 пользователей Twitch. Также была заказана трансляция на телеканале «Матч ТВ».

Турнир без призового фонда

Организаторы Moscow Cyber Cup изначально установили призовой фонд в размере 1 млн руб., о чем стало известно из объявления о поиске волонтеров на сайте «Добровольцы России». Сам турнир там был представлен как «состязание ведущих киберфутболистов России и игроков из федераций киберспорта Италии, Германии и Великобритании».

Призовой фонд Moscow Cyber Cup сократился более чем в шесть раз

В объявлении была указана заведомо ложная информация: согласно правилам компании Electronic Arts, владеющей правами на игру FIFA 19, в соревнованиях, подобных Moscow Cyber Cup, могут участвовать исключительно местные игроки. Кроме того, размер призового фонда не должен превышать $2500 (160,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 июня 2019 г.).

11 июня 2019 г., за четыре дня до мероприятия, стало известно, что участвовать в нем будут только игроки России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Голландии, и что призовой фонд не превысит 160 тыс. руб. Об этом сообщил председатель комитета интерактивного футбола Московской федерации футбола Павел Андреев, но в итоге и эта информация оказалась обманом.

На деле в Moscow Cyber Cup приняли участие исключительно российские киберфутболисты. Иностранные участники, получили запрет на участие незадолго до начала соревнования. В частности, украинский киберспортсмен Александр Гришай говорит, что был уведомен о невозможности его участия в мероприятии. Вместо этого, пишет TJournal, его пригласили в качестве гостя.

Киберспорт в России

Ставку на киберспорт делают не только Минспорта и организаторы неудавшегося Moscow Cyber Cup. В январе 2018 г. холдинг Mail.ru Group поглотил киберспортивный холдинг ESforce, заплатив за него более чем за $100 млн. Самому ESforce принадлежат две киберспортивные команды мирового уровня – Virtus.pro и SK Gaming. В совокупности обе команды имеют 258 золотых, 190 серебряных и 173 бронзовых медалей, выигранных на международных соревнованиях.

ESforce Holding также является владельцем одной из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров – московской Yota Arena более чем на тысячу мест, площадь которой превышает 5 тыс. кв. м. В холдинг также входит производитель и дистрибутор одежды и аксессуаров для киберспорта Fragstore с присутствием в 20 странах, 12 из которых расположены в Европе.

В мае 2018 г. состоялась не менее крупная сделка в сфере киберспорта – оператор МТС приобрел киберспортивный клуб Gambit Esports за 313 млн. руб. Gambit Esports объединяет четыре киберспортивные команды с 16 игроками, которые играют в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends, Dota 2 и FIFA. В частности, команда Gambit Esports добивалась титула чемпиона мира в дисциплине CS:GO по версии Major Champinship.