«Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда

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По итогам завершившегося конкурса право поставить в РЖД серверы на 2,2 млрд руб. получила «дочка» «Ланита», незначительно снизившая стартовую цену лота. После отмены в январе 2019 г. сходного тендера из-за обнаруженных ФАС «незаконных» преференций российскому «железу» в данной закупке РЖД от каких-либо поощрений отечественных сборщиков серверов отказались.

Серверы для РЖД за 2,2 миллиарда

Как обнаружил CNews, право осуществить в «Российские железные дороги» (РЖД) поставку серверного оборудования и провести его инсталяцию по итогам масштабного конкурса заслужила компания «Ланит-интеграция» — дочерняя структура «Ланита». При начальной цене договора в 2,19 млрд руб. сумма предложения в ее тендерной заявке составила 2,17 млрд руб.

Рассматриваемый конкурс был запущен РЖД 30 апреля 2019 г. Победитель был определен 17 июня. В конкурсе приняла участие еще одна, не названная в размещенных на сайте госзакупках документах, компания. Однако ее заявка получила более низкие баллы по всем заданным параметрам. Ее ценовое предложение было оценено в 69,65 баллов против 70 у «Ланит-интеграции», а опыт в 2,16 балла против 30 у победителя.

Теперь «дочке» «Ланита» до 25 сентября 2019 г. предстоит поставить и инсталлировать «железо» в Главный вычислительный центр РЖД в Москве на Каланчевской улице и в его структурное подразделение на Краснопрудной улице, а также в информационно-вычислительные центры РЖД в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске.

Поставщиком серверов на 2,2 млрд руб. для РЖД стала «дочка» «Ланита»

В техзадании РЖД конкретные вендоры готовых конфигураций требующихся серверных решений прописаны не были. В «Ланите» рассказать CNews о том, какие именно серверы были предложены заказчику в конкурсной заявке его «дочки», не смогли.

Работа над ошибками: приоритет для российского «железа» не установлен

Напомним, в конце января 2019 г. CNews писал о том, что РЖД не удалось осуществить сходную закупку серверного оборудования со стартовой ценой в 1,66 млрд руб., одной из причиной чего стали установленные компанией преференции для техники российского происхождения.

В ФАС изучили критерии оценки заявок и обнаружили, что 15% их удельного веса напрямую зависит от страны происхождения предлагаемых серверов. То есть соискатель, предложивший комплект техники, полностью произведенный на территории России, должен был получить за это 15 баллов. За полный комплект зарубежных серверов — 0 баллов. (Остальные 85% удельного веса заявок оценивались, исходя из привлекательности стоимостного предложения.)

«Учитывая изложенное, комиссия ФАС приходит к выводу, что заказчиком неправомерно установлен критерий оценки “Происхождение оборудования”, поскольку указание страны происхождения ПО (так в тексте документа; — прим. CNews) не является критерием, который влияет на качественную и/или технические характеристики объекта закупки, — говорилось в заключении ФАС. — Указанные действия заказчика нарушают пункты 13, 14 части 10 статьи 4 закона о закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения».

Нереализованные планы РЖД включали приобретение 37 серверов трех типов для Главного вычислительного центра компании на Каланчевской улице в Москве и для его структурного подразделения — Московского информационно-вычислительного центра на Краснопрудной улице столицы.

В новой описываемой здесь закупке какой-либо приоритет для серверов российского происхождения РЖД устанавливать не стали, отдельно указав на это в тендерной документации.

Какие серверы потребовались РЖД

По данным сайта госзакупок, в рамках описываемого тендера РЖД намерены обзавестись 26 модульными серверными шасси, 13 серверными стойками, 378 модульными серверами одного типа и девятью — второго, а также двумя типами серверов в количестве 122 и 130 штук соответственно.

Все серверы должны базироваться на различных процессорах Intel. В частности, в модульных серверах первого типа предполагается использование двух 22-ядерных Intel Xeon Gold Skylake с тактовой частотой не менее 2,1 ГГц, в модульных серверах второго типа — двух 4-ядерных Intel Xeon Platinum Skylake с частотой не ниже 3 ГГц.

В обычных серверах первого типа должны быть установлены по два 8-ядерных Intel Xeon SILVER Skylake с частотой не менее 2,1 ГГц, второго типа — двух 18-ядерных Intel Xeon Gold Skylake с частотой не ниже 2,3 ГГц.