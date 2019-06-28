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Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Минкомсвязи объявило четыре новых конкурса на подключение к интернету социально значимых объектов в Москве, Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае. Общая стоимость конкурсов составляет 3,7 млрд руб.

Самый дорогой конкурс

Минкомсвязи проводит конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету на сумму 3,7 млрд руб. Объекты, о которых идет речь, находятся в четырех регионах России. Информация о конкурсах представлена на сайте госзакупок.

Из всех четырех наибольшая начальная стоимость у конкурса по Республике Башкортостан — она составляет более 2,5 млрд руб. Заявки можно подавать с 27 июня до 15 июля 2019 г. В 2019 г. исполнителю будет выплачено около 622 млн руб., в 2020 г. он получит порядка 818 млн руб., а в 2021 г. выплата составит более 1,1 млрд руб.

Согласно документации, под социально значимыми объектами понимаются фельдшерские и фельдшерско-акушерским пункты, средние или средние профессиональные государственные и муниципальные образовательные организации, госорганы, органы местного самоуправления, территориальные и региональные избирательные комиссии, пожарные части и посты, полицейские участки, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции в Республике Башкортостан.

Другие конкурсы

Аналогичный конкурс на подключение социально значимых объектов к интернету был объявлен для Москвы. Это самый дешевый аукцион из четырех — его стоимость составляет порядка 28,7 млн руб. Из них исполнитель получит 6,9 млн руб. в 2019 г., 8,9 млн руб. — в 2020 г., и почти 12 млн руб. — в 2021 г. Заявки принимаются с 27 июня по 15 июля 2019 г.

Такой же конкурс стоимостью более 176 млн руб. проводится по Кабардино-Балкарской Республике. Из этой суммы в 2019 г. исполнитель получит порядка 43 млн руб., в 2020 г. — около 56 млн руб., а в 2021 г. — 76,5 млн руб. Заявки принимаются с 27 июня по 15 июля 2019 г.

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Минкомсвязи продолжает объявлять конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету

Одновременно был объявлен аналогичной конкурс в Ставропольском крае стоимостью 895,6 млн руб. Из этой суммы в 2019 г. заказчику будет выплачено 217,9 млн руб., в 2020 г. — 286,9 млн руб., и в 2021 г. — 390,9 млн руб. Заявки принимаются с 27 июня по 15 июля.

Предыдущие конкурсы

До этого Минкомсвязи инициировало аналогичные конкурсы еще в 71 регионах. По 14 регионам исполнители уже известны. В 12 из них победителем конкурсов стал «Ростелеком». В Ингушетии исполнителем был выбран «Мегафон», в Костромской области — «Связь-энерго». Конкурсы во всех регионах должны закончиться до конца июля.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» предусматривает подключение к интернету более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. госорганов и органов местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов и 160 полицейских участков.

Сколько нужно денег

В феврале 2019 г. CNews писал, что государство потратит 12,4 млрд руб. на подключение к интернету социально значимых объектов. Основным кандидатом на получение соответствующих контрактов является «Ростелеком».

При этом подключение пожарных частей к интернету обойдется федеральному бюджету в 4 млрд руб. На подключение к интернету полицейских участков и подразделений Росгвардии пойдет 7,5 млрд руб.

На подключение военных комиссаров к интернету будет потрачено около 936 млн руб. На подключение к интернету госорганов и органов местного самоуправления федеральный бюджет выделит 10,425 млрд руб. Еще 730 млн руб. будет потрачено на контроль качества услуг связи для социально значимых объектов.

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