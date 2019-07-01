РЖД закупают российские серверы на полтора миллиарда

Серверы Yadro для РЖД

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) закупит отечественные серверы Yadro и услуги по их инсталяции на сумму в 1,565 млрд руб. Их поставку по итогам завершившегося конкурса осуществит московская компания «Крастком». При стартовой цене лота в 1,575 млрд руб. снижение в ее заявке составило 9,4 млн руб.

Конкуренцию «Красткому», который недавно остался не у дел в 430-миллионной закупке Yadro банком ВТБ, безуспешно пытались составить две неназванные в публичных документах компании. Их заявки были отклонены конкурсной комиссией. У одного из претендентов в банковской гарантии не было указано, что она «является безусловной и безотзывной» (не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке). У другого претендента в представленном техническом предложении, в частности, не был указан состав работ по инсталляции серверов и серверного шкафа.

С учетом того, что «Крастком» в итоге оказался единственным допущенным на тендер участником, формально конкурс был признан несостоявшимся, но договор с этой компанией все равно будет заключен. Поставить и установить технику ей предстоит в срок до 25 октября 2019 г.

В номенклатуре поставки указаны конкретные наименования моделей серверов Yadro. И хотя в техзадании имеется ремарка о том, что допускается предложение их эквивалента, многолетний опыт CNews по мониторингу гостендеров позволяет почти со стопроцентной уверенностью предположить, что «железо» именно данной марки победитель конкурса и предложил РЖД.

Прояснить это обстоятельство в пресс-службе РДЖ по запросу CNews отказались.

«Крастком» поставит в РЖД серверы Yadro на полтора миллиарда

Примечательно, что, несмотря на стремление закупиться российскими серверами, в тендерной документации отдельно прописано, что приоритет для товаров российского происхождения не установлен. По всей видимости, это сделано в память о несостоявшейся серверной закупке РЖД со стартовой ценой в 1,66 млрд руб., которая была свернута из-за предписания ФАС, признавшей преференции для отечественного «железа» неправомерными.

Что именно закупает РЖД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, РЖД намеревались приобрести 34 сервера Yadro Р1-50А (16 с модулем памяти DDR4 на 64 ГБ и 18 с модулем на 128 ГБ), 16 серверов Р1-22А, девять Р2-22А, два Vesnin Gen1, а также два комплекта модернизации серверов Р1-80 разных типов и восемь серверных шкафов.

Yadro Р1-50А строится на 12-ядерных процессорах IBM Power8 с частотой 3,65 ГГц, Р1-22А — на 10-ядерных IBM Power8 с частотой 3,42 ГГц, Р2-22А — на 10-ядерных IBM Power9 с частотой 2,5 ГГц, Vesnin Gen1 — на 11-ядерных IBM Power8 с частотой 2,93 ГГц.

Несколько фактов о серверах Yadro

Компания Yadro была основана в 2014 г. и занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре рядка крупных российских компаний. Над собственной линейкой продуктов в Yadro трудится порядка 180 инженеров в центрах разработки в Москве и Санкт-Петербурге.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова.

В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.