Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард

ДИТ в рамках двух закупок на общую сумму в 1,13 млрд руб. приобретет несколько тысяч компьютеров и единиц различного рода техники для сотрудников московских госорганов и учреждений. Комплектующие в них будут импортными, предустановленное ПО — Microsoft, круг потенциальных поставщиков — предсказуем

«Железо» для ДИТа за 1,13 миллиарда

Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) централизованно приобретет для ряда столичных госорганов и учреждений 8273 автоматизированных рабочих места (АРМ в составе ноутбука с внешним монитором и клавиатурой), а также 3606 единиц различной техники, включая стационарные компьютеры, ноутбуки, маршрутизаторы, коммутаторы, IP-телефоны, мониторы, сканеры, системы хранения данных и др.

Обе закупки пройдут в формате электронных аукционов. В первом случае начальная цена контракта выставлена на уровне 721,6 млн руб. Тендер стартовал 25 июня 2019 г., прием заявок от соискателей продлится до 11 июля, проведение торгов намечено на 19 июля.

Во втором случае стартовая цена лота составляет 411,2 млн руб. Тендер стартовал 28 июня 2019 г., заявки будут приниматься до 15 июля, аукцион запланирован на 25 июля. Обе закупки формально проводятся от имени Департамента правительства Москвы по конкурентной политике. По первой из них поставка товара победителем предполагается до 29 ноября 2019 г., по второй — в течение 40 рабочих дней с момента подписания контракта. Общая стартовая цена двух лотов, таким образом, составляет 1,13 млрд руб.

Названия конкретных госучереждений, которые получат новые АРМы, в документах на сайте госзакупок не прописаны. Что же касается организаций, для которых закупается техника во втором тендере, то их перечень ДИТ показал на публичном представлении закупок 4 июля 2019 г.

Москва закупается «железом» на миллиард

Были указаны Департамент культуры правительства Москвы, ГКУ «Московский центр развития социальных технологий», ГБУ «Мосветобъединение», ГБУ «Мосветстанция», ГБУ «Аналитический центр контрольной деятельности», ГКУ Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города УКРиС, Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, столичный Комитет по туризму, Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта, ГКУК «Московская дирекция по развитию культурных центров», ГКУ «Московский дом соотечественника», Департамент национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа Москвы.

Потенциальные поставщики известны заранее

На публичном мероприятии чиновники ДИТа также очертили круг потенциальных участников закупок. В отношении возможных поставщиков АРМов были указаны компании «ОТР — безопасность информационных технологий», «Ред софт» и «Элко рус». В отношении предполагаемых поставщиков разнородной техники — «Авилекс» («суперподрядчик ДИТа по итогам 2015-2016 гг.), «Олинс» и «Лайтком».

При этом представители ДИТа отмечают, что в предыдущие шесть лет АРМы в рамках аналогичных закупок городу поставляли «Аквариус», «Ай-ти бизнес груп», «Верисел-трейдинг» и «Редсис», а неудачу на тендерах потерпели «Би.си.си.», «Технопрогресс», «123 солюшнс», «Ланит-интеграция», «Альма», «Крафтвэй» и «Депо электроникс».

По линии разнородной техники в предыдущие шесть лет «аналогичные закупки не проводились», указано в презентации ДИТа.

Процессоры зарубежные, ПО Microsoft

Конкретные производители закупаемого «железа» в конкурсной документации обоих аукционов не прописаны. В то же время ее анализ позволяет говорить, что использование в компьютерах и ноутбуках отечественных процессоров исключено.

В частности, «Эльбрусы», «Байкалы» и пр. отсечены конкретными заданными характеристиками процессоров (например, частотой), которых никто из отечественных разработчиков чипов пока не достиг, а также минимальными коэффициентами производительности на тесте PassMark-CPU BenchMark (CNews с подобным требованием сталкивается впервые). На сайте этого теста данных ни по одному российскому процессору нет. В списках тотально доминируют Intel и AMD.

Возможность предустановки российского ПО на требующиеся ДИТу компьютеры запрещена в явном виде. Вся техника должна быть укомплектована 64-битными операционными системами Microsoft Windows 10 Professional — для совместимости с уже используемыми чиновниками ПО и автоматизированными информсистемами.