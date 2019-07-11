«Мегафон» выложил 300 миллионов за 5G-частоты в Северной столице

«Мегафон» потратил 300 млн руб. на покупку компании «Неоспринт Спб», владеющей частотами в Санкт-Петербурге в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Эти частоты могут быть использованы для запуска сетей 5G.

«Мегафон» раскрыл сумму сделки по покупке петербургского «Неоспринт»

Сумма сделки по покупке «Мегафоном» компании «Неоспринт Спб» составила 300 млн руб. Это следует из материалов «Мегафона». Из этой суммы 210 млн руб. были выплачены сразу, а оставшиеся 90 млн руб. должны быть выплачены в течение трех месяцев.

«Неоспринт Спб» владеет в Санкт-Петербурге частотами в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, которые потенциально могут быть использованы для запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G).

Согласно данным базы «Контур-Фокус», ООО «Неоспринт Спб» было зарегистрирована в 2011 г. Первоначально оно принадлежало американской компании NW International.

Затем «Неоспринт Спб» последовательно принадлежала офшорам Tobago traiding (Британские Виргинские острова) и C and B Square Invest (Кипр).

«Мегафон» потратил 300 млн руб. на покупку компании «Неоспринт Спб»,

владеющей в Санкт-Петербурге частотами, которые можно использовать для 5G

С 2014 г. «Неоспринт Спб» принадлежала физическим лицам: Дмитрию Болотницкому, Валерии Сторожевой и гендиректору компании Евгению Теплых.

Не первая покупка компании с названием «Неоспринт»

«Мегафон» уже не в первый раз покупает компании с частотами в диапазоне 3,4 - 3,6 ГГц. В 2018 г. за 720 млн руб. им была приобретена компания «Неоспринт», владевшая соответствующими частотами в Москве.

Несмотря на схожесть названий, московский «Неоспринт» до продажи «Мегафону» принадлежал иным лицам: Андрею Косачеву, Мирону Павлишину, Юрию Кобецу и Виталию Кобзарю.

Борьба за частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц

Считается, что диапазон 3,4-3,8 ГГц будет наиболее перспективным для запуска сетей 5G в крупных городах. В связи с этим некоторые операторы стали скупать компании с частотами в данном диапазоне. Так, «Ростелеком» приобрел группы компаний Freshtel, владеющую частотами в диапазоне 3,4-3,6 ГГц на территории России для технологии WiMAX.

«Мегафон» и «Ростелеком» уже создали совместное предприятие «Новые цифровые решения», куда они намерены передать имеющиеся у них частоты для 5G. Обе компании считают, что целесообразно строить сети 5G сообща, создав единого инфраструктурного оператора. Остальные операторы смогут оказывать услуги, арендуя ресурсы данной сети.

В Минкомсвязи также поддерживают идею создания единого инфраструктурного оператора 5G. А вот два других участника рынка - «Вымпелком» и МТС - выступают против, полагая, что такой подход может отрицательно сказаться на конкуренции.

Другая проблема состоит в доступности самого спектра в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Ранее «Мегафон» и «Ростелеком» проводили в этом диапазоне тестирование технологии 5G, но затем пилотные зоны были свернуты, а Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась продлевать соответствующие разрешения.

Дело в том, что, помимо гражданских потребителей, диапазон 3,4-3,8 ГГц активно используется спутниковыми средствами связи Минобороны и ФСО. В связи с этим вице-премьер Максим Акимов просил Президента России Владимира Путина дать поручение по расчистке этого спектра. Информации о принятии таких решений пока нет.