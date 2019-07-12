Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Недавно арестованный зампред Пенсионного фонда Алексей Иванов в 2017-2019 гг. получал от «Техносерва» взятки на общую сумму 4,4 млн руб., полагает следствие. Басманный суд Москвы отправил Иванова под арест.



Крупная взятка

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Алексей Иванов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — на сумму 4,4 млн руб. Следствие полагает, что средства были переданы ему компанией «Техносерв» в 2017-2019 гг., сообщил «Интерфакс». Представитель «Техносерва» отказался подтвердить или опровергнуть CNews эту информацию, сообщив, что пока идет следствие, комментарии предоставляться не будут.

Решение об аресте было принято Басманным районном судом Москвы. По словам судьи, такая мера пресечения была избрана потому, что Иванов может скрыться от следствия или начать ему препятствовать. Защита Иванова в лице адвоката Анаса Эльмурзаева сообщила, что намерена обжаловать решение об аресте.

Ранее от следователей поступила просьба поместить Иванова в СИЗО «Лефортово». Прокурор обратился в суд с просьбой отправить задержанного под домашний арест ввиду его раскаяния и сотрудничества со следствием. Защита поддержала просьбу прокуратуры, представив суду положительную характеристику Иванова из Пенсионного фонда. Согласно характеристике, задержанный долгое время имел доступ к гостайне. После задержания Иванов подал в Пенсионный фонд заявление об отставке.

Арест Ивановна

Иванов был задержан правоохранителями 10 июля 2019 г. по статье 290 Уголовного кодекса России, то есть по подозрению в получении взятки. Согласно данной статье за получение взятки в значительном размере может быть назначено лишение свободы на срок до шести лет или штраф на сумму до 1,5 млн руб. Если же взятку получило лицо, занимающее государственную должность, статья рекомендует лишение свободы до 10 лет или штраф до 3 млн руб.

Задержание Иванова было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб.

Заместитель председателя правления пенсионного фонда Алексей Иванов

В прошлом Иванов работал в «Техносерве», куда пришел в 2005 г., а в 2007 г. уже был руководителем департаментом по работе с энергетической промышленностью.

«Техносерв» имеет непосредственное отношение к разработке ЕГИССО — в мае 2017 г. компания выиграла тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для этой системы. «Техносерв» согласился выполнить необходимые работы за 932,6 млн руб. Его единственным конкурентом был «Редсис».

Что происходит в «Техносерве»

Перед задержанием Иванова правоохранители изъяли документацию из Пенсионного фонда и офисов компаний «Техносерв» и «Редсис», которые являются его ИТ-подрядчиками. Представитель «Техносерва» подтвердил CNews, что в компании 11 июля 2019 г. прошел обыск и выемка документов. Однако в тоже время системный интегратор сообщил, что проведение следственных действий в его офисах связано с деятельностью команды бывшего гендиректора Алексея Ананьева.

«Проведение следственных действий в офисах «Техносерва» связано с деятельностью команды Алексея Ананьева. Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года. В настоящее время правоохранительным органам оказывается все необходимое содействие. Новый менеджмент действует в строгом соответствии с законодательством и обеспечивает стабильное положение компании на рынке», — сообщил CNews представитель «Техносерва».

Одновременно с Ивановым был задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, против которого было возбуждено уголовное дело по по части 6 статьи 290 (получение взятки), части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве) и части 5 статьи 291 (дача взятки) Уголовного кодекса.

«Техносерв» подтвердил задержание Копейкина, который является директором департамента по работе с госструктурами. Пресс-служба сообщила, что Копейкин работает в «Техносерве» с 2011 г., и что он работал в команде Алексея Ананьева.

«На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах "Техносерва" обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства. В прошлом это довело "Техносерв" до критического состояния, в результате чего пришлось отстранить владельца от управления, а правоохранительные органы проводят расследование», — заявила CNews пресс-служба компании.

Отстранение Ананьева

Основателями «Техносерва» являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Долгое время они были владельцами компании. В январе 2018 г. Алексей получил полный контроль над «Техносервом». В июне 2018 г. группа ВТБ приобрела 40% компании, а в декабре 2018 г. ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом». До этого Ананьев являлся гендиректором системного интегратора.

Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом».

Впоследствии братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. Нынешнее местоположение Ананьевых неизвестно, предположительно они живут в одной из европейских стран.