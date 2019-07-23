Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков подрядчика, зарегистрированного в квартире

Служители Фемиды не позволили Минкомсвязи настоять на том, что ее провинившийся подрядчик — предельно маленькое предприятие, зарегистрированное в квартире — должен оказаться в реестре недобросовестных поставщиков, что не позволит ему в течение двух лет принимать участие в госзакупках.

В «черном списке» отказано

Как обнаружил CNews, Минкомсвязи не удалось убедить власти в том, что ее проштрафившийся исполнитель контракта должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков. Это следует из судебных документов по иску министерства к Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Упомянутым исполнителем выступила компания «Спектрум менеджмент». В июле 2018 г. министерство подписало с ней контракт на «Обеспечение управления использованием радиочастотного спектра в 2018 г.». При стартовой цене лота в 19,8 млн руб. предложение победителя оказалось на уровне 14,9 млн руб. Конкуренцию ему на конкурсе пытался составить НИИ Радио (НИИР) — без снижения начальной цены контракта.

Фронт выигранных «Спектрум менеджментом» работ был рассчитан на срок до 25 ноября 2018 г. При их приемке Минкомсвязи обнаружило ряд недостатков и 19 декабря решило разорвать контракт с исполнителем в одностороннем порядке. По закону это является достаточным поводом (но не гарантией) для включения исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

Для решения вопроса об этом 21 января 2019 г. состоялось заседание специальной комиссии ФАС, которая приняла решение «Спектрум менеджмент» в «черный список» не вносить. Один из аргументов: «не представляется возможным прийти к однозначному выводу о том, что в действиях “Спектрум менеджмент” имеются признаки существенного нарушения условий контракта». Минкомсвязи с таким решением не согласилось и 18 апреля обратилось в Арбитражный суд Москвы.



Минкомсвязи не дали включить провинившегося подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков

Свое недовольство ситуацией Минкомсвязи, в частности, объяснило тем, что невключение недобросовестного исполнителя, существенно нарушающего условия госконтракта, в реестр, лишает заказчика возможности «эффективно и результативно осуществлять закупки товаров, работ, услуг, что отражается на уровне работы госорганов». Тем не менее, суд по итогам разбирательства 10 июля 2019 г. встал на сторону ФАС.

На момент публикации этого материала представители Минкомсвязи не смогли прокомментировать CNews ситуацию.

Комментарий «Спектрум менеджмента»

Как предположил в разговоре с CNews гендиректор «Спектрум менеджмента» Игорь Гурьянов, на принятие Минкомсвязи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта могло повлиять несколько факторов. Среди них смена руководящего состава департамента министерства, курирующего заключение и исполнение контракта, «который не разобрался в положениях технического задания и стал требовать от исполнителя выполнения работ, непредусмотренных контрактом».

Другой возможной причиной Гурьянов называет «ограничение конкуренции по участию исполнителя в будущих закупочных процедурах заказчика».

«В ходе разбирательства в Арбитражном суде Москвы выяснилось, что один и тот же человек выполнял и роль эксперта со стороны заказчика, на основании заключений которого были приняты решения о неприемке результатов работ, и являлся членом приемочной комиссии заказчика», — добавляет Гурьянов.

«Считаем, что действия заказчика по спорному контракту недобросовестны, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, принятое заказчиком, немотивированно, является необоснованным и противоречащим законодательству», — заключает он.

Что такое реестр недобросовестных поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков представляет собой два регулярно обновляемых списка подрядчиков, тем или иным образом, серьезно проштрафившихся на госзакупках: отдельный список для компаний, провинившихся перед госорганами (министерствами, ведомствами и пр.), и отдельный — для организаций, проштрафившихся перед компаниями с госучастием (такими как Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и пр.).

Присутствие компании в одном из списков не позволяет ей участвовать в закупках той категории заказчиков, в чей «черный список» она попала (другой категории — можно). Срок ограничений, накладываемых реестром, истекает через два года.

Что включал контракт «Спектрум менеджмент»

Как следует из пояснений Игоря Гурьянова, контракт компании с Минкомсвязи предусматривал выполнение трех типов работ. Требовалось собрать аналитические и справочные сведения и выработать предложения по широкому кругу вопросов, связанных с регулированием использования радиочастотного спектра.

Кроме того, необходимо было разработать методики электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств различных радиослужб, а также провести исследования, связанные с радиочастотным обеспечением внедрения систем подвижной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) на территории России.

Несколько фактов о «Спектрум менеджмент»

Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «Спектрум менеджмент» было зарегистрировано 26 сентября 2016 г. в московской квартире. Единственным учредителем выступает Ольга Губанова. Гендиректором заявлен Игорь Гурьянов — бывший топ-менеджер НИИ Радио (конкурент «Спектрум менеджмента» на гостендерах).

По сведениям «Контр.фокус», среднесписочная численность персонала компании за 2017 г. по данным отчетности, представленной в ФНС, равнялась одному человеку. По итогам 2017 г. выручка организации составила 21,6 млн руб. при чистой прибыли в 9,7 млн руб. Данные за 2018 г. ожидаются в сентябре 2019 г.

В «Контур.фокусе» за компанией числится пять госконтрактов на общую сумму в 32 млн руб. Помимо расторгнутого, речь идет еще о трех подрядах от Минкомсвязи. В 2017 г. «Спектрум менеджмент» взялся за сверку и актуализацию текстов решений ГКРЧ. В 2018 г. — за совершенствование механизмов управления использованием радиочастотного спектра и за создание концепции построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей». В последнем случае компания упала в цене от первоначального размера лота (хотя это был конкурс) на 90%. Пятый госконтракт по «Контур.фокус» у компании с «Ростелекомом».

В реальности государственных подрядов у «Спектрум менеджмента» видимо больше. Например, по заказу ГКРЧ компания провела исследования совместимости работы сетей LTE-450 с соседствующими сетями связи.

На сайте «Спектрум менеджмента» говорится, что она проводит научные исследования и оказывает консалтинговые услуги в области управления использованием радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Кроме того, она автоматизирует процессы управления использованием радиочастотного спектра на госуровне и в интересах операторов связи и производителей телекоммуникационного оборудования.

Коррупция под запретом

Сайт «Спектрум менеджмента» занимает всего одну раскрывающуюся страницу, но на ней нашлось место разделу «Противодействие коррупции». «”Спектрум менеджмент” подтверждает, что проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, и принимает меры по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отмечается на сайте.