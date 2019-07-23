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России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей

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Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Создание систем спутниковой связи «Экспресс-РВ» и «Марафон» обойдется в 72-105 млрд руб. Система «Экспресс-РВ» обеспечит связь в районах Арктики и, в том числе, предложит новую для России услугу спутникового радиовещания. А система «Марафон» создаст в России рынок спутникового интернета вещей.

Спутники связи для работы в Арктике

«Национальный центр информатизации» (НЦИ, дочернее предприятие госкорпорации «Ростех») оценило затраты на создание в России новых спутниковых группировок. Расчеты приведены в проекте дорожной карты по развитию технологий беспроводной связи. Документ был подготовлен НЦИ в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

В документе рассматриваются проекты двух спутниковых систем. Первая из них, «Экспресс-РВ», будет состоять из четырех спутников, расположенных на орбите с высоким эллипсом. Система покроет связью всю территорию России и районы Арктики.

Проект реализуется госпредприятием «Космическая связь», находящимся в ведении Федерального агентства связи (Россвязь). Сейчас связь пропадает на 80 параллели северной широты, а устойчивая связь - на 72, поясняет необходимость создания системы замглавы Россвязи Игорь Чурсин.

Для чего понадобится спутниковое радиовещание?

«Экспресс-РВ» обеспечит услуги широкополосного доступа в интернет для стационарных абонентов и пользователей, находящихся в движении. В том числе услуги системы будут доступны на транспорте, перемещающемуся по Северному морскому пути.

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Системы спутниковой связи «Экспресс-РВ» и «Марафон» обойдутся в 72-105 млрд рублей

Кроме того, как отмечают в Россвязи, запуск «Экспресс-РВ» обеспечит новую для России услугу - спутниковое радиовещание. «Сейчас автомобилист, переезжая на машине из одного региона в другую, вынужден перенастраивать волну своего радиоприемника в поисках любимой станции, - говорил Чурчин. - При приеме же сигнала со спутника одна и та же радиостанция будет находиться на одной и то же волне при перемещениях между регионами».

Спутниковый интернет вещей

Другая рассматривая система - «Марафон». Она будет обслуживать устройства интернета вещей и станет спутниковым аналогом технологии беспроводных узкополосных сетей интернета вещей LPWAN.

Система будет состоять из 135 микроспутников, находящихся на невысокой орбите - 600-800 км. Срок службы спутников будет составлять 4-5 лет. По итогам 2019 г. мировой рынок спутниковых систем интернета вещей составит $1,8 млрд. В России сейчас такого рынка практически нет.

Кроме того, услугами системы можно будет пользоваться и из-за границы - зарубежные пользователи смогут создать на ее основе собственные облачные решения для услуг интернета вещей.

Во сколько обойдется создание новых спутниковых систем и где взять деньги

Создание обеих систем обойдется в 70-85 млрд руб., оценивают авторы дорожной карты. Кроме того, еще 1-10 млрд руб. потребуется на создание ретрансляционной аппаратуры в рамках проектов высокоэллиптических аппаратов для спутниковой системы широкополосного доступа.

Аналогичная сумма потребуется для совместной разработки и производства бортовых шлюзов LPWAN, элементов полезной нагрузки и типовых проектов спутниковых станций сопряжения для глобально-распределенной сети спутникового интернета вещей.

Таким образом, общие затраты на создание систем «Экспресс-РВ» и «Марафон» составят 72-105 млрд руб.

В начале 2019 г. глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что между ведомствами идет дискуссия относительно путей финансирования создания «Экспресс-РВ». Минфин предлагал включить соответствующие затраты в создающуюся сейчас Концепцию космической связи и соответствующую федеральную целевую программу (ФЦП).

Минэкономразвития предлагало искать альтернативные варианты. Таковой альтернативой могло бы быть финансирование создания системы через механизмы национальных проектов и национальную программу «Цифровая экономика».

Весной в Россвязи сообщили, что финансирование создание системы «Экспресс-РВ» будет проводиться через федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Однако по программе финансирование должно начаться только с 2022 г., тогда как к этому году уже должны будут произойти первые запуски космических аппаратов.

В связи с этим, как рассказали в Россвязи, уже достигнута предварительная договоренность о предоставлении финансирования ГПКС на соответствующие цели. После того, как законодатели примут трехлетний бюджет на 2020-2022 гг., и в нем появится строка о финансировании «Экспресс-РВ», банки предоставят необходимые кредиты предприятию.



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