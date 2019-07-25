ФНС отвергла недостаточно российские серверы, чтобы заплатить за сертифицированные вдвое дороже

2433

Отсутствие сертификата подтверждения «отечественности» для серверов не позволило компании «Аквариус» получить контракт ФНС на поставку порядка 2 тыс. единиц техники. Подряд достался «Депо», у которой такой сертификат был, хотя запрошенная ею цена оказалась в два раза выше, чем у «Аквариуса» — 600 млн руб. против примерно 300 млн руб.

Сертификат ценою в 300 миллионов

Как обнаружил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) после череды разбирательств все же не стала заключать контракт с компанией «Аквариус», предлагавшей ведомству свои компьютеры за 297,6 млн руб., а подписала соглашение с «Депо электроникс» — за 600 млн руб. Причиной стало то, что техника «Депо» уже получила заключение Минпромторга «о подтверждении производства продукции на территории России» (это было условием закупки ФНС), в то время как «Аквариус» пока лишь готовит документы для оформления такого заключения.

Рассматриваемый тендер ФНС на поставку 2054 серверов был запущен 30 апреля 2019 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой контракта в 651,5 млн руб. Помимо «Аквариуса» и «Депо», заявки также подали еще шесть компаний, в частности «Мерлион технологии» с ценой предложения в 490 млн руб., «Синто» — 300,8 млн руб., «123 солюшнс» — 326,9 млн руб., «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» — 609,5 млн руб.

Изначально победителем на основании самого низкого по стоимости предложения был признан «Аквариус». «После этого на основании жалобы “Депо” ФАС 5 июня 2019 г. приняла решение о пересмотре протокола оценки заявок, — описывает в разговоре с CNews развитие ситуации пресс-служба “Аквариуса”. — В результате чего аукционная комиссия ФНС 24 июня 2019 г. пересмотрела свое решение. Согласно новому протоколу подведения итогов наша заявка была отклонена и победителем признана компания “Депо” с ценой в 600 млн руб.».

ФНС переплатила 300 млн руб. за «более российские» серверы

Представители «Депо» в разговоре с CNews указывали на то, что у «Аквариуса» также была возможность доказать свою правоту в антимонопольной службе. «”Аквариусом” 28 июня 2019 г. была подана жалоба в ФАС, рассмотрение жалобы было проведено 3 июля 2019 г.; согласно решению ФАС жалоба признана необоснованной», — отмечают в компании.

Пресс-служба ФНС рассматриваемую закупку не прокомментировали CNews в течение 16 календарных дней.

Сертификаты «Депо» были приостановлены

«Вместе с тем, известно, что еще 25 мая 2019 г. действие ранее выданного акта экспертизы Торгово-промышленной палаты и заключения Минпромторга на предложенное оборудование “Депо” было приостановлено, — заверили CNews в пресс-службе “Аквариуса”. — Минпромторг официально уведомил заказчика и “Депо” о приостановке действия заключения».

Представители Минпромторга данную информацию CNews подтвердили, но сообщили, что на текущий момент вопрос уже исчерпан. «Действительно, действие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ “Депо” было приостановлено, и Торгово-промышленной палатой была проведена повторная проверка, — отмечают собеседники редакции. — Однако, согласно письму ТПП, действие акта экспертизы “Депо”, включающего в себя сервер тип 1 Depo Strom, было возобновлено. В связи с чем было возобновлено и действие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданного в соответствии с постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719. ФНС была уведомлена об этом в установленном порядке».

Какие серверы закупала ФНС

В рамках рассматриваемой закупки ФНС приобрела 1066 серверов одного типа и 988 другого. Серверы первого типа должны строиться на четырехъядерных процессорах с тактовой частотой не менее 2000 МГц, объемом кэш-памяти не менее 8 МБ, выпущенных не ранее 2018 г. Требующаяся оперативная память сервера — не менее 32 ГБ с частотой не менее 2000 МГц.

Дисковая подсистема сервера должна включать четыре HDD-накопителя с возможностью «горячей» замены. Их емкость — по 300 ГБ каждый. Пропускная способность интерфейса — не менее 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя — не менее 10000 об/мин.

Серверы второго типа должны строиться на четырехъядерных процессорах с тактовой частотой не менее 1700 МГц, объемом кэш-памяти не менее 8 МБ, выпущенных не ранее 2018 г. Требующаяся оперативная память сервера — не менее 16 ГБ с частотой не менее 2000 МГц.

Дисковая подсистема сервера должна включать два HDD-накопителя с возможностью «горячей» замены. Их емкость — по 300 ГБ каждый. Пропускная способность интерфейса — не менее 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя — не менее 10000 об/мин.