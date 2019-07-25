Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил»

Совместное предприятие в масштабах страны

Сбербанк и холдинг Mail.ru Group создадут совместное предприятие (СП) на базе сервисов Delivery Club (доставка еды) и «Ситимобил» (пассажирские перевозки), сообщили CNews представители банка. Компании собираются создать «ведущую российскую платформу» О2О (Online-to-Offline) в сегментах транспорта и еды.

Пока партнеры подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия, а обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 г. после проверки регулирующих органов, в том числе антимонопольных структур. Сбербанк и Mail.ru Group получат равные 50% доли в новом СП, а размер их совокупных инвестиций в него достигнет 64 млрд руб. при условии достижения целевых показателей по прошествии одного года с момента заключения сделки. Оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд руб.

Структура сделки

Холдинг Mail.ru Group на первом этапе инвестирует в проект 7,7 млрд руб. и внесет в нее свои доли в «Ситимобил» (22,69%) и Delivery Club (100%). По достижении целевых показателей в течение 12 месяцев после закрытия сделки холдинг вложит дополнительные средства в размере до 5,1 млрд руб.

Инвестиции Сбербанка составят 38 млрд руб. на момент создания совместного предприятия, плюс банк добавит еще 13 млрд руб. в зависимости от выполнения ряда KPI в течение 12 месяцев. Помимо этого, банк внесет в СП 35% долю в компании Foodplex (единая цифровая платформа для ресторанного рынка).

Сбербанк получит 50% долю в новом совместном предприятии

Стороны внесут свои средства формате cash-in, и все финансы будут направлены на развитие компании, консолидацию активов и на потенциальные сделки в сегментах мобильности и фудтеха. Сбербанк и Mail.ru Group не исключают возможности привлечения сторонних инвесторов для дальнейшего развития предприятия и продвижения бизнеса.

В итоге, на момент закрытия сделки из максимальных 64 млрд руб. инвестиций в СП будет вложено 45,7 млрд руб. Оставшаяся сумма в размере до 18,1 млрд руб. будет внесена дополнительно в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки в случае выполнения KPI.

Преимущества сделки

Как заявляет Сбербанка, партнерство с холдингом Mail.ru Group позволит сторонам объединить свои финансовые и технологические ресурсы и создать в России лидирующую О2О-платформу на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, совокупный объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом свыше 30%. Это в свою очередь даст возможность обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Все сервисы, вошедшие во вновь созданное СП, будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group.

Помимо этого, по оценке партнеров, сделка позволит значительно расширить географию работы сервиса Delivery Club и заодно нарастить темпы экспансии «Ситимобил» в регионы России с одновременным усилением его позиций в Москве. Объединение сервисов в СП, считают компании, положительно скажется на эффективности и скорости их работы. В перспективе, через несколько лет после запуска совместного предприятия, Сбербанк и Mail.ru Group планируют вывести его на IPO.

Влияние на рынок

По словам генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева, отечественный рынок сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. «Mail.ru Group создаст новые уникальные возможности для российских пользователей, ресторанов-партнеров, таксопарков и водителей, что позволит быстрее вывести Delivery Club и Ситимобил на принципиально новый уровень. Это ключевой шаг в построении бизнеса, который окажет существенное воздействие на цифровую экономику России», – сказал Добродеев.

«В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов», – отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

После создания СП с Mail.ru Group Сбербанк станет акционером или партнером трех крупнейших российских интернет-холдингов. В апреле 2019 г. Сбербанк стал вторым по величине акционером Rambler Group – доля банка в нем составила 46,5%. В результате сделки экосистема Сбербанка пополнилась более 30 интернет-ресурсами Rambler: одноименным порталом, Lenta.ru, Gazeta.ru, «Чемпионат.ру», «Афиша.ру», «Рамблер-Касса» и др.

Серьезные связи у Сбербанка есть и с «Яндексом». К примеру, в 2009 г. он стал держателем приоритетной («золотой») акции «Яндекса». Это дало ему право накладывать вето на концентрацию в одних руках более четверти акций «Яндекса».

В декабре 2012 г. Герман Греф сообщил, что в рамках сотрудничества с «Яндексом» Сбербанк приобретет три четверти доли в уставном капитале «Яндекс.денег» за $60 млн. Сделка была завершена в I квартале 2013 г.

Спустя пять лет, в декабре 2017 г. стало известно, что «Яндекс» и Сбербанк намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие, стоимость которого оценивается в 60 млрд руб. С этой целью Сбербанк был готов купить пакет вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» стоимостью 30 млрд руб. Получив равные доли в совместном бизнесе, владельцы планировали сформировать из 10% акций опционный фонд для поощрения работников компании.

В апреле 2018 г. стороны завершили создание СП, которое, по словам представителей Сбербанка, будет работать по трем направлениям. Во-первых, оно займется созданием маркетплейса — розничной площадки в интернете, где покупатели смогут приобретать товары у различных продавцов. На маркетплейсе продавцы смогут пользоваться операционными, финансовыми и логистическими сервисами. Площадка самостоятельно будет осуществлять обработку заказов, обслуживание клиентов, организацию логистической цепочки и доставки покупок. Во-вторых, совместное предприятие будет работать в направлении развития трансграничной онлайн-торговли. Третьим направлением станет развитие «Яндекс.Маркета» в прежнем виде, то есть в качестве площадки для сравнения цен и выбора товаров.

К концу мая 2018 г. упомянутый маркетплейс, получивший название «Беру», был запущен в тестовом режиме. На момент запуска для заказа в нем было доступно в общей сложности 25 тыс. наименований товаров.