Минкомсвязи не смогло распределить многомиллиардные суммы на медицинский интернет

Минкомсвязи некачественно распланировало бюджетные средства, выделенные на подключение больниц к интернету. Это создало риск отвлечения в 2019 г. средств федерального бюджета в размере 3,5 млрд руб. Списки больниц, которые нужно подключить к интернету, все время менялись, поскольку во многих уже был доступ. В итоге подрядчик сдал работы на меньшую сумму, чем изначально предусматривали контракты.



Проблемы с бюджетом

Минкомсвязи недостаточно качественно планирует бюджетные ассигнования на подключение больниц к интернету, и в 2019 г. это может создать риск отвлечения средств федерального бюджета в объеме почти 3,5 млрд руб., то есть 34,9% от средств, выделенных на реализацию соответствующего поручения Президента России. Об этом сообщает Счетная палата по результатам проверки расходования бюджетных средств на этот проект в 2018 г. и частично в 2019 г.

На подключение больниц к интернету в бюджете были предусмотрены средства для Минкомсвязи в размере 14,9 млрд руб., в том числе на начало 2018 г. — 4,9 млрд руб., а на начало 2019 г. — 10 млрд руб. На конец 2018 г. средства были сокращены до 4,1 млрд руб. Это на 16,6 % меньше, чем было предусмотрено на начало года. Счетная палата делает вывод, что сократить бюджет пришлось из-за недостаточно качественного планирования со стороны Минкомсвязи.

Траты по госконтрактам

В 2018 г. Минкомсвязи заключило в рамках проекта четыре госконтракта на общую сумму 10,6 млрд руб., что на 28,9% меньше изначально предусмотренных на два года средств. Три контракта были заключены с «Ростелекомом», один — с «Крымтелекомом». Контракт с «Ростелекомом» от июня 2018 г. стоил 4,3 млрд руб., от августа 2018 г. — 5 млрд руб., а от декабря 2018 г. — 1,7 млрд руб.

Госконтракты заключались на основании списков медицинских учреждений, которые планировалось подключить к интернету. Данные о больницах передавались региональными госорганами в Минздрав, оттуда в Минкомсвязи. В начале 2018 г. утвержденного перечня больниц еще не было, что негативно отразилось на выполнении плана-графика подключения.

По ходу реализации проекта списки неоднократно изменялись — одни больницы заменялись другими, поскольку изначально в список вносились медучреждения, где уже был более быстрый и более дешевый интернет. В общей сложности было произведено 720 замен.

Минкомсвязи некачественно распланировало средства, выделенные на подключение больниц к интернету

В 2019 г., согласно актам сдачи-приемки работ «Ростелекома» по августовскому и декабрьскому контрактам, оператор должен был получить 6,5 млрд руб., что меньше изначальной суммы этих контрактов. Это свидетельствует о недостаточном качестве планирования Минкомсвязи бюджетных ассигнований и может привести к упомянутым выше рискам отвлечения средств федерального бюджета в объеме 3,5 млрд руб. в 2019 г., полагает Счетная палата.

Отсутствие плана-графика

Поручение Президента России Владимира Путина подключить российские больницы к интернету было дано в декабре 2016 г. Само подключение должно было пройти в 2017-2018 гг., план-график нужно было утвердить до 15 марта 2017 г. Для этого Минкомсвязи с Минздравом, Минфином и региональными госорганами должны были подготовить его до 15 февраля 2017 г.

Срок утверждения графика несколько раз переносился и, наконец, был продлен до 1 июля 2018 г. В реальности он был утвержден Минкомсвязи только 26 сентября 2018 г., на 87 дней позже дедлайна. При этом согласовать его министерство успело только с Минздравом, но не с Минфином. Подключение больниц к интернету по госконтрактам началось, когда плана-графика еще не было — в июне 2018 г.

В четвертом квартале 2018 г. в план-график дважды вносились изменения уже после выполнения госконтрактов. Изменения будут вноситься и дальше — после того, как «Ростелеком» представит результаты исполнения контрактов, заключенных в августе и декабре 2018 г.

Контроль эффективности

В декабре 2018 г. Минкомсвязи сообщило, что выполнило задачу подключения больниц к интернету в полном объеме. Однако на тот момент еще не были сданы работы «Ростелекома» по двум контрактам, поэтому заявление было преждевременным.

В 2017 г. в рамках проекта к интернету было подключено 3130 медицинских организаций при плановом значении 3134. В 2018 г. была подключена еще 2381 организация. С учетом указанных контрактов, фактически к интернету было подключено 5775 медучреждений. Но понять, достаточно ли это, затруднительно, потому что нет планового значения по количеству лечебно-профилактических учреждений, запрошенного Минкомсвязи у регионов.

Согласно паспорту федерального проекта «Информационная инфраструктура», в 2018 г. к интернету должно быть подключено 95% больниц и поликлиник, а в 2019 г. — 100%. Точное количество точек подключения рассчитывалось на основании предварительных списков. Отсутствие точных плановых показателей делает невозможной оценку эффективность реализации проекта.