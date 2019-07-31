Сбербанк купил службу доставки

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Сбербанк купил Shiptor

Сбербанк объявил о приобретении логистического агрегатора Shiptor. Сумма сделки не раскрывается.

Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными ИТ-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и среднего бизнеса (фулфилмент - комплекс операций от оформления заказа до доставки товара покупателю). Утверждается, что Shiptor предоставляет клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене в сравнении с обращением в эту же службу напрямую.

Чем занимается Shiptor

Как говорится в сообщении Сбербанка, Shiptor действует как полноценный логистический партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

Shiptor оказывает услуги не только интернет-магазинам, но и физическим лицам. Компания обладает собственной курьерской службой в Москве и агрегирует услуги от различных курьерских служб в российских регионах, Белоруссии и Казахстане. Компания может осуществлять экспорт товарных отправлений в дальнее зарубежье, включая фулфилмент в США и Европе и обеспечение продажи товаров на площадках Amazon, eBay и Etsy.

Для чего Shiptor нужен Сбербанку

Ранее Сбербанк вместе с Shiptor и сетью терминалов для выдачи товаров PickPoint запустили тестирование услуги по отправке физическими лицами товаров из отделений банка в терминалы PickPoint.

Агрегатор служб доставки товаров из интернет-магазинов Shiptor станет базой для логистической платформы, которую начал создавать Сбербанк

Юридическим лицом Shiptor является «Экспресс Парсел Сервис». Согласно данным базы «Контур.Фокус», за этой структурой стоит воронежское ООО «Эсте-Агро». Она на паритетных началах принадлежит Юрию Пополитову и Вячеславу Косилову.

Shiptor станет базой для платформы «Сберлогистика» - нового направления, открытого Сбербанком в начале 2019 г. Руководителем «Сберлогистики» стал Сергей Малышев, ранее занимавший пост замгендиректора «Почта России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

Проекты Сбербанка в области электронной коммерции

Отметим, что у Сбербанка в последнее время наблюдается активный интерес к сфере электронной коммерции. В конце 2017 г. банк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия, базой для которого стал товарный агрегатор «Яндекс.Маркет». Банк обязался вложить в данный проект 30 млрд руб.

На базе «Яндекс.Маркета» был создан маркетплейс «Беру». Интересно, что еще в 2015 г. «Яндекс.Маркет» запустил собственного агрегатора услуг доставки, то есть занялся тем же, чем занимается новая «дочка» Сбербанка».

Буквально на прошлой неделе Сбербанк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в сфере O2O-сервисов (online-to-offline). В это предприятие Mail.ru Group передаст свои доли в агрегаторе по доставке еды из ресторанов Delivery Club и агрегаторе такси «Ситимобил». Партнеры инвестируют в проект до 64 млрд руб.