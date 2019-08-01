Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда

Минкомсвязи ищет подрядчика, который займется популяризацией электронных госуслуг. Начальная стоимость контракта составляет 526 млн руб. Подрядчик должен будет размещать рекламу электронных госуслуг на ТВ и в интернете, делая акцент на популяризации суперсервисов.



Аукцион от Минкомсвязи

Минкомсвязи проводит конкурс на оказание услуг по популяризации цифрового государства. Согласно документации, представленной на сайте госзакупок, подрядчик должен будет информировать население о доступных электронных услугах и сервисах цифрового государства, а также разъяснять преимущества электронных госуслуг перед обычными. Предполагается также установить единые стандарты популяризации электронных госуслуг.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 526 млн руб. Из них 283,4 млн руб. подрядчик получит в 2019 г., еще 242,4 млн руб. — в 2020 г. Заявки принимаются с 31 июля по 22 августа 2019 г. Первые части заявок будут рассмотрены 23 августа. Затем 27 августа конкурсанты смогут подать окончательные предложения, которые будут рассмотрены 28 августа.

В техническом задании указано, что цель данного контракта — повысить заинтересованность граждан и бизнеса во взаимодействии с госорганами по электронным каналам. Минкомсвязи полагает, что в результате работы, которую проведет подрядчик, вырастет количество граждан, которые пользуются электронными госуслугами, в частности, через мобильное приложение. Срок выполнения контракта — 15 декабря 2020 г.

Госзаказ осуществляется в рамках мероприятия «Обеспечение информирования и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов» федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Рекламная кампания

Одной из приоритетных задач подрядчика будет популяризация так называемых суперсервисов — комплексных электронных госуслуг, оказываемых по жизненной ситуации. Подрядчик должен будет сформировать у граждан и бизнеса доверие к суперсервисам, а также представить необходимый блок знаний о них. Также в приоритете будет популяризация наиболее востребованных электронных госуслуг, сгруппированных по различным тематикам, таким как авто, документы, семья, дети и т. д.

Минкомсвязи потратит полмиллиарда на рекламу электронных госуслуг

С момента заключения контракта у подрядчика будет 20 дней, чтобы разработать план рекламной кампании. Эта кампания должна будет охватить телевидение, площадки в интернете, рекламные сети, поисковики и соцсети.

Также рекламная компания предполагает мониторинг поведения целевой аудитории в части использования портала госуслуг. Помимо этого, будут разработаны рекомендации по проведению информационных кампаний в регионах России. К 15 декабря 2020 г. подрядчик должен будет представить итоговый экспертно-аналитический отчет о результатах проделанной работы.

Реклама на ТВ

В ходе кампании на телевидении будут транслироваться ролики длиной 15 сек и 30 сек, рассчитанные на определенную категорию зрителей — мужчин и женщин от 18 до 55 лет. В результате размещения видео-рекламы на ТВ должно быть набрано не менее 1,6 тыс. рейтингов усредненного рекламного показателя GRP 30”, причем 50% результата должно быть достигнуто с 1 октября по 15 декабря 2019 г.

Не менее 13% результата должно быть достигнуто на телеканале «Первый», 22% — на каналах СТС и ТНТ, 51% — на каналах «Россия 1», НТВ, «Пятый канал» и РЕН ТВ. На любом канале 40% показателя должно быть набрано в прайм-тайм.

Реклама в интернете

Техническое задание предполагает также размещение баннеров и видеороликов в интернете. Минимальное количество показов баннеров за все время кампании составляет 500 млн. В задании приводится разбивка по сайтам, где от баннеров на главной странице Mail.ru требуется не менее 90 млн показов, и столько же — от баннеров на всех страницах почты Mail.ru. От Avito.ru и Yandex.ru требуется по 30 млн показов.

Также реклама появится на сайтах Drive.ru, Zr.ru, Kolesa.ru, Tass.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, Bfm.ru, Ria.ru, MK.ru, Rbc.ru, Woman.ru и Wday.ru — от этих сайтов требуется по 10 млн показов баннеров.

Видеоролики в интернете должны набрать 200 млн показав за все время кампании. В том числе по 50 млн показов должно приходиться на площадки IMHO VI / GPMD и My Target.

Кроме того, подрядчик должен будет размещать контекстные объявления в поисковых системах. В общей сложности должно быть закуплено 3 млн переходов с контекстных объявлений «Яндекс.Директ».

Видеоролики, баннеры, промо-страницы и печатные макеты для рекламной кампании подрядчик будет создавать самостоятельно.