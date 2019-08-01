Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС

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«Крафтвэй» одержал победу в 100-миллионном тендере Росгвардии на поставку свыше тысячи компьютеров с предустановленными отечественными операционными системами. Еще год назад силовики для аналогичной техники прописывали в условиях закупки невозможность использования никакой другой ОС, кроме Microsoft Windows.

Контракт «Крафтвэя» на 100 миллионов

Как обнаружил CNews, Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) закупит компьютеры с предустановленным отечественным ПО на 101,5 млн руб. На такую сумму будет подписан соответствующий контракт с российским производителем компьютерной техники «Крафтвэем». Данная компания стала победителем тематического тендера Росгвардии, запущенном 25 июня 2019 г. в формате электронного аукциона.

Стартовая цена лота составила 101,6 млн руб. Помимо «Крафтвэя» на торги вышли компании «Техтранслизинг» с предложением в 97 млн руб. и «Новый ай ти проект» — 94,5 млн руб. Заявка последней была отклонена, сумма победного предложения «Крафтвэя» составила без малого 94 млн руб.

По какой причине госзаказчик планирует подписать контракт с победителем на сумму 101,5 млн руб. (то есть на 7,5 млн руб.) выше последней отметки аукциона, в пресс-службе «Крафтвэя» на момент выхода публикации CNews объяснить не смогли.

Росгвардия на 100 миллионов закупает компьютеры с отечественным софтом

Прямого указания на необходимость поставки исключительно техники, произведенной на территории России, в техзадании нет. Поставить в Росгвардию 1278 компьютеров четырех типов подрядчику предстоит до 1 апреля 2020 г.

Равнение на реестр отечественного ПО

По условиям закупки, вся закупаемая техника предполагает предустановку операционных систем, включенных в единый реестр отечественного ПО. Конкретная марка ОС в техзадании прописана не была, но к ней предъявлялся ряд требований.

В частности, в ней должна быть реализована настройка централизованной аутентификации по сети через инфраструктуру Active Directory и LDAP/Kerberos, иметься графические средства настройки системы, включая аутентификацию (в том числе через Active Directory и LDAP/Kerberos), установки и синхронизации времени, управления пользователями и группами, просмотра системных журналов.

Также в ОС должна иметься возможность удаленного управления компьютерами по сети по протоколам SSH и через веб-интерфейс, обработки системных команд и данных пользователя — через терминал (командную строку) и с помощью графического пользовательского интерфейса операционной системы.

На моноблоках со спецпроверкой предусмотрена установка ОС с действующим сертификатом соответствия по требованиям безопасности информации, позволяющим использование ОС в составе основных технических средств в выделенных помещениях до второй категории секретности включительно.

На остальной технике — обычных моноблоках, графических станциях и ноутбуках — предусмотрена установка ПО для централизованного сбора, хранения и анализа информации о конфигурации и состоянии аппаратных компонентов, мониторинга и анализа информации о загрузке наблюдаемых систем, а также дистанционного управления ЭВМ в сетях, построенных на основе стека протоколов TCP/IP, — также из реестра отечественного ПО.

Какими именно ОС «Крафтвэй» намерен оснастить свою технику для Росгвардии, в пресс-службе компании прокомментировать CNews также не смогли.

Какое «железо» потребовалось Росгвардии

Как следует из техзадания тендера, 250 моноблоков со спецпроверкой должны оснащаться средствами доверенной загрузки, соответствующими требованиям в области технического регулирования к продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или иной информации ограниченного доступа отнесенной к охраняемой в соответствии с законодательством России.

Эти средства должны обеспечивать предотвращение загрузки ОС с внешнего носителя, контроль целостности программной среды и аппаратной конфигурации, регистрацию попыток доступа к компьютеру.

Моноблоки должны базироваться на процессорах с числом ядер не менее шести и с частотой не ниже 2 ГГц. Оперативная память должна быть не менее 4 ГБ и иметь жесткие диски емкостью не меньше 500 ГБ.

Заказанные Росгвардией 303 графические станции должны строиться на процессорах с тактовой частотой не ниже 3 ГГц и числом ядер не менее четырех. Оперативная память заявлена на уровне не менее 4 ГБ.

Аналогичные показатели для 370 обычных моноблоков составляют 3,4 ГГц, два ядра и 4 ГБ соответственно, для 355 ноутбуков — 2 ГГц, два ядра и 4 ГБ соответственно.

Отечественное ПО в тренде силовиков

Напомним, в сентябре 2018 г. CNews писал, что Росгвардия приготовилась к массовой миграции с зарубежных ОС на отечественное решение, которое силовики планировали выбрать в рамках 60-миллионного тендера для 30,7 тыс. своих рабочих станций. Соответствующий контракт в октябре 2018 г. забрало научно-производственное объединение «Русские базовые информационные технологии» — без снижения стартовой цены лота.

Тогда же параллельно Росгвардия осуществляла закупку 37 тыс. лицензий на отечественные пакеты офисных приложений. Стартовая цена контракта была выставлена на уровне 59,9 млн руб. Условиям тендера удовлетворял только «Мой офис» компании «Новые облачные технологии». В конце сентября 2018 г. контракт также без снижения цены лота забрала компания «Деловые системы».

При этом незадолго до описываемых событий, в июне 2018 г. Росгвардия приобрела 867 рабочих станций, прописав в условиях тендера непременное условие предустановки на них ОС Microsoft Windows 7 Pro Rus или более поздней версии. К закупочной документации прилагалось подробное обоснование невозможности применения альтернативных отечественных разработок из Реестра в силу их несоответствия требованиям заказчика.