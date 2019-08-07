Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов резиденту «Сколково»

Бизнес Законодательство Тендеры Телеком Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Дочерняя структура Минобороны — оператор «Воентелеком» — проиграла в суде по иску резидента ИТ-кластера «Сколково», компании «Стрим лабс» на сумму в 60 млн руб. Судя по документам, выложенным в судебной базе данных, «Воентелеком» не в полной мере рассчитался со своим подрядчиком по итогам исполнения контракта на поставку комплекса нагрузочного тестирования ИТ-систем.

«Воентелеком» расстанется с 60 миллионами

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Минобороны» — компания «Воентелеком» — не смогла убедить служителей Фемиды из Арбитражного суда Москвы в том, что ей не нужно окончательно рассчитываться со своим подрядчиком — московской фирмой «Стрим лабс» — по весьма масштабному госконтракту. Профиль деятельности «Стрим лабс» на ее собственном сайте обозначен как разработка и производство решений для телевизионных и телекоммуникационных компаний.

По итогам разбирательства, инициированного упомянутым подрядчиком, судьи решили удовлетворить его требования в полном объеме и взыскать с «Воентелекома» задолженность в размере 60 млн руб.

В судебном заключении упомянут номер ставшего проблемным контракта. По данным сайта госзакупок, он соответствует тендеру оператора на поставку комплекса нагрузочного тестирования компании Ixia.

Закупка была запущена в формате открытого конкурс в электронной форме 6 марта 2017 г. Стартовая цена договора была выставлена на уровне 125 млн руб. «Стрим лабс» победила с предложением в 120 млн руб. Конкуренцию ей на тендере безуспешно пыталась составить компания «Рамэк-ВС» — также частый победитель тендеров Минобороны (аббревиатура «ВС» в ее названии отсылает нас к Вооруженным силам нашей страны).

minoborony550.jpg

«Дочке» Минобороны придется выплатить своему поставщику 60 млн руб. по решению суда

Поскольку в рассматриваемом случае изготовленный по заказу ответчика и поставленный товар не был оплачен ответчиком «по истечении длительного времени», суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания задолженности по полной оплате поставленного оборудования, гласит вердикт судей.

На момент публикации материала в «Воентелекоме» и «Стрим лабсе» не смогли подробно прокомментировать CNews данную ситуацию. В «Стрим лабсе» ограничились указанием на то, что организация делает попытки заключить с «Воентелекомом» мировое соглашение. Вопрос о том, планирует ли со своей стороны госзаказчик обжаловать вынесенное решение суда, остается открытым.

Какие работы подразумевал госконтракт

В отношении компании Ixia, чей комплекс нагрузочного тестирования приобрел «Воентелеком», в открытых источниках можно найти указания на то, что это производитель тестового оборудования для IP-сетей.

Конкретное упомянутое в техзадании «Воентелекома» решение IxNetwork компании должно тестировать у заказчика устройства IP-маршрутизации и коммутации, а также оборудование широкополосного доступа. Кроме того, оно должно обеспечивать генерацию трафика и эмуляцию полного диапазона данных по ряду протоколов передачи информации: MPLS, Layer 2/3 VPN, Carrier Ethernet, Broadband Access и Data Center Bridging.

Заказчик также упоминает требующееся ему решение IxLoad — для быстрого и точного моделирования большого объема абонентского и серверного трафика видео, данных и голоса «для проверки реальной производительности мультисервисных сетей и платформ безопасности».

Некоторые факты о «Стрим лабс»

На сайте инновационного центра «Сколково» компания «Стрим лабс» заявлена как резидент ИТ-кластера этой структуры.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо этой организации было зарегистрировано в Москве 27 мая 2015 г. В числе учредителей в равных долях заявлены Алексей и Николай Даниловы. Алексей также отмечен в базе как гендиректор компании.

По данным «Контур.фокуса», за организацией числится 12 госконтрактов на общую сумму в 232,4 млн руб. Среди заказчиков, помимо «Воентелекома» с единственным рассматриваемым в данном материале контрактом, указаны «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», «Центральный НИИ машиностроения», «Радиочастотный центр центрального федерального округа», «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики».

Крупных судебных исков, в которых «Стрим лабс» была бы заявлена в качестве ответчика, за компанией не числится.

На своем сайте компания указывает, что ведет свою деятельность с 1991 г. Среди ключевых направлений деятельности она упоминает создание программно-аппаратных решений для мониторинга качества вещания и контрольной записи ТВ- и радиосигналов, выпуск многоканальных компьютерных плат ввода\вывода телевизионных сигналов, а также программно-аппаратных решений для формирования сигнала телеканала и рекламной вставки и оборудование для систем охранного видеонаблюдения.

Гендиректор организации Алексей Данилов в разговоре с CNewsохарактеризовал деятельность своей компании как разработку и производство сложной электроники для телевидения, систем видеонаблюдения и смежных применений, а также программного обеспечения под эти же задачи, в том числе создаваемого в формате заказной разработки. «Компания работает как системный интегратор в ИТ, телевидении и охранных системах», — резюмировал он.

Другие материалы рубрики

Symantec продается по частям

В России завели дело против Apple после жалобы «Касперского»

Путин подписал закон о краудфандинге в России

OneWeb назначила коммерческим директором экс-чиновника Минкомсвязи России

Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов

ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии