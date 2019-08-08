Symantec продается по частям

После того, как Broadcom не смогла договориться о покупке всей Symantec по сходной цене, она решила выкупить только корпоративное подразделение компании. Сумма сделки оценивается в $10 млрд. Акции Symantec выросли на новости на 13%.



Новое предложение Broadcom

Broadcom близка к заключению соглашения о покупке корпоративного подразделения Symantec, которое создает продукты для бизнеса. О сделке могут сообщить уже сегодня, после оглашения финансовых результатов Symantec, сообщает The Wall Street Journal. Ее стоимость оценивается в $10 млрд. До этого Broadcom пыталась договориться о покупке всей Symantec более чем за $15 млрд, но месяц назад переговоры были остановлены, так как стороны не сошлись в цене.

На корпоративное подразделение Symantec приходится примерно половина годовой выручки компании, которая вся составляет около $5 млрд. Основой этого подразделения является бывшая Blue Coat Systems, выкупленная Symantec в 2016 г. за $4,56 млрд. Вторую половину выручки зарабатывает потребительское подразделение, которое создает продукты для личного пользования.

Рыночная стоимость всей Symantec находится на уровне $12,6 млрд, у компании есть более $2 млрд чистого долга. Broadcom стоит около $107,6 млрд. По мере распространения новости акции Symantec выросли на 13% до $23,15 после окончания торгов в среду. Акции Broadcom просели на 1%.

The Financial Times пишет, что во время переговоров о покупке всей Symantec компания согласна была продаться по цене $28,25 за акцию, то есть примерно за $20 млрд, включая долг. Однако потом Broadcom снизил цену до $28 за акцию, и Symantec отказалась. В ходе переговоров Broadcom договорилась о финансировании сделки более чем с 20 банками, которые оставались в режиме готовности на случай, если переговоры возобновятся.

Покупка софтверных компаний

Broadcom начала проявлять повышенный интерес к покупке разработчиков ПО после того, как Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заблокировал попытку компании выкупить американского производителя чипов Qualcomm в 2017 г. В июле 2018 г. Broadcom сообщила, что приобретает софтверную компанию CA Technologies, разработчика ПО для мейнфреймов и систем распределенных вычислений, а также потребительского защитного ПО.

Symantec возобновила переговоры о своей продаже

Broadcom — не единственный крупный производитель чипов, который приобретает разработчиков антивирусов. В 2011 г. компания Intel выкупила за $7,7 млрд компанию McAfee, защитные решения которой планировала встроить в свои процессоры. Это намерение так и не было осуществлено. В результате в 2016 г. Intel продала 51% акций McAfee инвестиционной фирме TPG за $4,2 млрд.

Однако гендиректор и президент Broadcom Хок Тан (Hock Tan) использует иную тактику при покупке других компаний. Во-первых, это всегда зрелые бизнесы, во-вторых, после покупки они всегда управляются как самостоятельные подразделения Broadcom, продукты друг с другом не интегрируются.

Проблемы Symantec

Symantec — одна из лидирующих фирм на рынке компьютерной безопасности. Ее продуктами и услугами пользуется более 350 тыс. организаций и 50 млн людей по всему миру. В настоящий момент Symantec испытывает давление в связи с растущей конкуренцией. Кроме того, регуляторные органы США ведут против компании расследование по поводу нарушений бухгалтерского учета.

В конце 2017 г. Symantec оценивалась на $6 млрд дороже, чем предлагала за нее Broadcom. С конца 2018 г. Symantec покидают менеджеры, включая гендиректора Грега Кларка (Greg Clark), который внезапно оставил свою должность в мае.

В августе 2018 г., после снижения прогноза по выручке, Symantec объявила, что намерена сократить свой глобальный штат на 8%. По итогам 2018 г. акции компании упали на 33%, но в 2019 г. выросли на 17%.

Укрупнение Broadcom

Broadcom была основана в США в 1991 г. американскими предпринимателями Генри Николасом (Henry Nicholas) и Генри Самуэлем (Henry Samueli). Компания занимается производством интегральных микросхем, ТВ-ресиверов, модемов, свитчей, серверных кластеров, процессоров, Bluetooth, VoIP и GPS-устройств, а также другой техники.

Свой нынешний вид Broadcom обрела после того, как была выкуплена компанией Avago Technologies, которую возглавлял Тан, за $37 млрд. О сделке стало известно в мае 2015 г., завершена она была в начале 2016 г. Объединенная компания, зарегистрированная в Сингапуре, занимает пятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей полупроводников по итогам 2017 г.

Сама Avago Technologies — это бывшее подразделение Hewlett-Packard по разработке полупроводников. Подразделение было выкуплено у Hewlett-Packard компанией Agilent Technologies в 1999 г., а в 2005 г. стало независимой структурой.