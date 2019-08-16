«Информзащита» наказала «Воентелеком» на 87 миллионов по строго засекреченному госконтракту

Телеком-оператор Минобороны «Воентелеком» против воли выплатит своему подрядчику порядка 87 млн руб. Проблемным стал субподряд контракта для Минобороны. Все работы по проектам строго засекречены, технических подробностей нет.

Победа «Информзащиты» в суде

Известная на российском рынке ИТ-безопасности компания «Информзащита» получит причитающиеся ей 84,4 млн руб. от «Воентелекома», которые оператор задолжал ей по договору от 3 октября 2017 г. Постановление на этот счет 2 августа 2019 г. вынес Арбитражный суд Москвы по иску, с которым «Информзащита» обратилась к служителям Фемиды 22 мая 2019 г.

Помимо указанной суммы основного долга судьи также обязали оператора выплатить истцу 2,8 млн руб. — в качестве «процентов за пользование чужими денежными средствами». Таким образом, общий размер финансовой нагрузки на «Воентелеком» по решению блюстителей закона составит 87,2 млн руб.

На момент выхода материала в «Воентелекоме» не смогли прокомментировать CNews данное судебное разбирательство в течение девяти дней, не указав, собирается ли компания обжаловать вердикт суда.

Что же касается представителей «Информзащиты», то они в итоге несколько затянувшегося общения с CNews посчитали какие-либо комментарии преждевременными, потому что в деле оказалась не поставлена последняя точка. И речь в данном случае не о стандартно допустимых апелляционно-кассационных процедурах.

«Воентелеком» расстанется с 87 секретными миллионами в пользу «Информзащиты»

Как можно обнаружить в базе судебных дел, 12 августа 2019 г. суд усмотрел основания для принятия дополнительного решения, связанного с неразрешенными вопросами, касающимися так называемых судебных расходов. По букве закона могут иметься в виду «вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы» с ними связанные.

В чем именно судьи некоторым образом усмотрели свою недоработку, мы узнаем не раньше 21 августа 2019 г., на которое намечено ближайшее заседание.

Проблемный контракт был засекреченным и военным

Из материалов базового дела, по которому, напомним, «Информзащита» отсудила у «Воентелекома» 87,2 млн руб., ставший проблемным контракт между ними был заключен 3 октября 2017 г. Срок комплектации и поставки «Информзащитой» неназванного оборудования был ограничен 20 ноября 2017 г. Цена договора составила 346,5 млн руб.

В то же время данные работы являются как минимум частью субподрядных отношений в рамках контракта «Воентелекома» с Минобороны от 23 сентября 2016 г. — в ходе исполнения гособоронзаказа.

Номера и даты подписания этих госконтракта и госдоговора известны, однако стандартными средствами обнаружить о них сведения на сайте госзакупок возможным не представляется — равно как и обнаружить технические подробности как базового, так и вспомогательного тендеров.

Представители «Информзащиты» объяснили это CNews тем, что данный проект осуществляется в режиме секретности, а значить и все касающиеся его тендерные процедуры проходили в закрытом режиме.

Минобороны наверняка тоже судится — с «Воентелекомом»

Многолетняя практика CNews изучения судебных решений по ИТ-искам позволяет предположить, что как минимум один элемент в той своеобразной финансовой войне, которую Минобороны в начале 2018 г. развязало в отношении своей подрядной дочерней структуры — «Воентелекома» — наверняка имеет отношение и к рассматриваемому здесь делу. А вернее, к тому большому госзаказу, часть которого на субподряде оказалась у «Информзащиты».

Правда, напомним, что в отношении этой обнаруженной CNews развязанной войны редакция в октябре 2018 г. констатировала, что министерство одерживает в ней лишь формальные победы. Минобороны на тот момент не удалось взыскать с оператора сотни миллионов и даже миллиарды рублей в виде неустоек за ненадлежащим образом исполненные контракты. Сниженные в сотни раз суммы штрафов по итогам разбирательств можно считать смехотворными по сравнению с размерами первоначальных претензий.

На тот момент на фоне общих претензий на 3,3 млрд руб. разбирательства завершились по искам Минобороны на сумму в 1,82 млрд руб. Однако выплатить по ним штрафы по решениям суда «Воентелекому» пришлось бы всего на 9,96 млн руб. — меньше на 1,81 млрд руб. или в 180 с лишним раз.

Тенденция решений по искам Минобороны к «Воентелекому» не изменилась, показала дальнейшая практика тематического мониторинга CNews.