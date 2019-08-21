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Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки

Бизнес Законодательство Телеком Мобильная связь ИТ в банках Техника
, Текст: Игорь Королев

«Мегафон» успешно оспорил в суде решение ФАС по делу об SMS-рассылках. Ранее ведомство посчитало незаконными действия «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» и Tele2 по кратному повышению стоимости корпоративных SMS-рассылок и предоставлению льготных условий для осуществления рассылок со стороны госбанков.

«Мегафон» победил ФАС в суде

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Мегафона» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщили в компании. Иск был подан в связи с решением ФАС от мая 2019 г., в котором компания признавалась нарушителем антимонопольного законодательства в части повышения стоимости SMS-рассылок и установления неравных условий для государственных и негосударственных банков.

«Мы считаем, что суд пришел к обоснованному выводу о незаконности принятого решения, - заявили в компании. - В материалах дела есть все доказательства того, что операторы связи не занимают доминирующего положения, оказывая услуги SMS-информирования». Пресс-служба ФАС подтвердила агентству Rambler News Services (RNS) проигрыш дела в арбитраже, добавив, что ожидает полного текста решения суда.

Разбирательство в ФАС касается не только «Мегафона», но и трех других федеральных сотовых операторов - «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) и «Мобильных телесистем» (МТС). Жалобы на повышение этими операторами цен на SMS-рассылки в 2017 г. подали банк Русский стандарт и некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР).

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ФАС в суде проиграла «Мегафону» дело о росте цен на SMS-рассылки

ФАС обязала всех четырех операторов устранить нарушения, но этого не произошло. После этого ФАС возбудила дела в отношения всех четырех компаний и в мае 2019 г. признала их всех нарушителями антимонопольного законодательства. «Вымпелком», Tele2 и «Мегафон» не согласились с этими вердиктами и обратились с исками в суд против ведомства. Рассмотрение исков «Вымпелкома» и Tele2 еще не завершено.

«Мегафон»: рост цен на SMS-рассылки до 500%

Как следует из материалов ФАС, наибольший рост расценок произошел у «Мегафона». Компания предоставляет соответствующие сервисы с помощью двух услуг: «Мобильное информирование. ФИКС» и «Мобильное информирование». Первая услуга предполагает одинаковую стоимость отправки SMS независимо от их типа.

Во второй услуге предполагается дифференциация расценок в зависимости от типа SMS: транзакционное, рекламное или сервисное. Также данная услуга позволяет приобретать пакеты сообщений со сниженной ценой отправки одного SMS (так называемая степ-тарификация).

До марта 2018 г. тариф «Мобильное информирование. ФИКС» предполагал стоимость отправки одного SMS 1,5 руб. на номера внутри «Мегафона» и 1,6 руб. на номера на другие сети.

В тарифе «Мобильное информирование» без подключения пакетов стоимость отправки одного рекламного SMS составляла 1,4 руб., сервисного - 0,92 руб., транзакционного - 0,3 руб. При подключении пакетов для отправки сервисных SMS абонентская плата составляла от 0 до 60 млн руб. в месяц, объем включенных в пакет SMS - от 0 до 300 млн, стоимость одного SMS сверх пакета - 0,92 руб. до 0,2 руб.

При подключении пакета для рекламных сообщений абонентская плата составляла от 0 до 132 млн руб. в месяц, объем включенных в пакет SMS - от 0 300 млн, стоимость отправки одного SMS сверх пакета - от 1,4 руб. до 0,44 руб.

С 1 марта 2018 г. стоимость отправки SMS в рамках тарифа «Мобильное информирование. ФИКС» составила 1,9 руб. для сообщений внутри сети «Мегафон» и 2 руб. для сообщений на иные сети. То есть подорожание составило 25 - 27%.

В тарифе «Мобильное информирование» стоимость отправки одного рекламного SMS составила 1,8 руб., сервисного 1,45 руб., транзакционного 1,1 руб. Соответственно, для рекламных сообщений рост цены составил 29%, для сервисных - 58%, для транзакционных - 267%. Банки рассылают в первую очередь транзакционные сообщения, поэтому рост цен оказался для них особенно чувствителен.

В случае подключения пакета для сервисных сообщений абонентская плата составила от 0 до 6 млн руб. в месяц, объем включенных в нее сообщений - от 0 до 5 млн, стоимость отправки одного SMS сверх пакета - от 1,45 руб. до 1,2 руб.

При подключении пакета для рекламных сообщений размер абонентской платы составляет от 0 до 7,5 млн руб. в месяц, объем включенных в пакет сообщений - от 0 до 5 млн, стоимость отправки одного SMS сверх пакета - от 1,8 руб. до 1,5 руб.

Как пришла к выводу ФАС, ранее при применении степ-тарификации в «Мегафоне» стоимость отправки одного сервисного SMS начиналась от 0,2 руб., теперь же минимальная стоимость составляет 1,2 руб. То есть рост тарифа составил 500%.

Для рекламных SMS при использовании степ-тарификации минимальная стоимость отправки одного сообщения выросла с 0,44 руб до 1,5 руб, то есть рост составил 241%. Кроме того, если до марта 2018 г. «Мегафон» применял 23 шага для степ-тарификации, то теперь используются только шесть.

«Билайн»: рост цен на SMS-рассылки до 200%

У «Вымпелкома» до апреля 2018 г. стоимость отправки одного транзакционного SMS составляла 0,25 руб., рекламного SMS со степ-тарификацией - от 1,38 руб. до 1,49 руб., одного сервисного SMS от 0,89 руб. до 1,36 руб.

В апреле 2018 г. стоимость отправки сервисных SMS со степ-тарификацией выросла, в зависимости от объема, от 46% до 194%. Стоимость отправки рекламных SMS со степ-тарификацией, в зависимости от объема, выросла от 46% до 194%.

МТС: рост цен на SMS-рассылки до 120%

МТС в ноябре 2016 г. установил дифференцированные тарифы на отправку одного SMS в рамках услуг корпоративных рассылок: 1,15 руб. при отправке до 100 тыс. сообщений в месяц, 0,75 руб. при отправке от 100 тыс. до 3 млн сообщений и 0,6 руб. при отправке более 3 млн сообщений.

Но уже через год, в ноябре 2017 г., МТС установил единый тариф на отправку одного SMS - 1,5 руб. Соответственно, рост цены составил до 120%.

Tele2: рост цен на SMS-рассылки до 80%

У Tele2 до марта 2017 г. минимальная стоимость отправки одного SMS составляла 1,07 руб. для транзакционных сообщений, 1,1 руб. для информационных сообщений и 1,23 руб. для рекламных сообщений. Оператор использует степ-тарификацию, то есть тариф на отправку одного сообщения снижается при увеличении общего числа отправленных сообщений.

Максимальный шаг степ-тарификации — 20 млн сообщений в месяц. При превышении этого объема стоимость отправки одного транзакционного SMS составляла 0,49 руб, сервисного - 0,51 руб, рекламного - 0,69 руб.

С 1 марта 2018 г. стоимость отправки одного транзакционного SMS, в зависимости от объема, составила от 1,09 руб. до 0,52 руб, одного сервисного сообщения - от 1,21 руб. до 1,01 руб., одного рекламного сообщения - от 1,55 руб. до 1,25 руб.

Соответственно, для сервисных SMS-сообщений рост цен составил от 10% до 98%, для рекламных сообщений - от 26% до 81%. Для транзакционных сообщений рост цен оказался незначительным - от 2% до 6%.

Льготные тарифы для Сбербанка и Почта Банка

Кроме того, ФАС согласилась с доводами о том, что договора сотовых операторов для банков с государственным участием, в частности, для Сбербанка и Почта Банка, имеют льготные условия по сравнению с остальными организациями. Так, в этих соглашениях зафиксирована предельная цена договора, предельная цена одного SMS, длительный срок действия самого договора, а также зафиксировано обязательство оператора не повышать цены в одностороннем порядке.

В то же время, например, Tele2 в договорах с негосударственными организациями указывает на возможность одностороннего изменения цен с предварительным уведомлением за 10 рабочих дней. При этом, повысив стоимость SMS-рассылок для негосударственных структур и оставив на прежнем уровне тарифы для госбанков, Tele2 получил рост выручки от SMS-рассылок.

У «Вымпелкома» банкам с госучастием доступно подключение к архивным тарифам на технологических платформах A2P SMS SLA и «Корпоративные sms-сервисы», стоимость услуг в которых не менялась с 2015 г.

Негосударственным банкам доступно подключение только к действующим публичным услугам «Вымпелкома» - «Партнерские SMS-сервисы» и «Корпоративные SMS-сервисы (прямые рассылки)». Цена на эти услуги значительно выше архивных и может меняться оператором в одностороннем порядке.

Могут ли мессенджеры и электронная почта заменить SMS?

Сотовые операторы пытались доказать ФАС, что они не занимают доминирующего положения на рынке рассылки информационных сообщений. С учетом нынешнего состояния развития сетей связи в товарные границы этого рынка, помимо SMS, входят еще электронная почта, push-уведомления и месенджеры.

В поддержку этого тезиса были представлены: отчет аналитической компании TMT Consulting о рынке доведения информации до потребителей; опрос ВЦИОМ относительно мнения респондентов о взаимосвязанности SMS и других путей информирования клиентов; отчет Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова об экономической оценке рынка SMS-сообщений и исследование «Гипросвязи» об особенностях использования абонентами сервисов электронной почты и мессенджеров.

Однако банк «Русский стандарт» возразил, что наиболее удобным способом информирования для клиентов все еще является SMS. С этой позицией согласились Райфайзенбанк, Тинькофф Банк, Совкомбанк, ОТП Банк, и банк «Ренессанс Кредит».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) привел результаты опроса Аналитического центра Юрия Левады, согласны которому для 82% респондентов SMS является наиболее удобным путем информирования. При этом 78% из опрошенных не готовы отказаться от такого типа информирования.

ФАС провела собственный опрос потребителей, который также подтвердил указанный вывод. Также в ведомстве обратили внимания на информацию с сайта «Мегафона» о том, что «SMS-информирование – это наиболее удобный способ информирования ваших сотрудников и клиентов с помощью текстовых сообщений».

«Нельзя поддерживать рентабельность за счет монопольно высокой цены на один товар»

МТС повышение цен на SMS-рассылки пояснила тем, что компания «испытывает существенное конкурентное давление со стороны других операторов связи». В своей политике ценообразования компания «исходит из единой калькуляции затрат, в том числе, инвестиционных затрат на развитие бизнеса, которые негативно влияют на общий уровень доходности МТС, а также необходимости поддержания общего уровня рентабельности».

Компания попыталась защитить позицию относительно того установления разных условий для банков с государственным участием и иных кредитных организаций. МТС указывает, что объемы услуг по договорам с госбанками превышают объемы услуг с иными организациями, кроме того, для заключения контрактов с госорганизациями действует отдельный порядок.

Но ФАС возразила, что компании не обязаны участвовать в процедуре госзакупок на невыгодных для себя условиях. А довод о разном объеме оказания услуг не был подтвержден сравнением объемов услуг, оказанных Почта банку, с объемом услуг, оказанных Райфайзенбанку и Альфа-банку.

Не согласилась ФАС и с доводом МТС о том, что компания вынуждена повышать цены на SMS-рассылки из-за рыночной ситуации. ФАС указала на данные отчетности компании о том, что ее прибыль растет при сокращении себестоимости оказания услуг, административных расходов и прочих операционных затрат.

НСФР указал на недопустимость компенсации затрат для достижения общего необходимого уровня рентабельности по всем реализуемым МТС товарам за счет установления монопольно высокой цены на другой товар.

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