«Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса

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Госкомиссия по радиочастотам готовится выделить диапазон 2,3-2,4 ГГц «Ростелекому» для создания 4G-сети, которая будет обслуживать социально-значимые объекты. Частоты планируется выделить без конкурса.

ГКРЧ готовит подарок для «Ростелекома»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании в октябре 2019 г. готовится без конкурса выделить «Ростелекому» частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Об этом сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика» со ссылкой на повестку заседания ГКРЧ.

Речь идет о выделении «Ростелекому» всего диапазона 2,3-2,4 ГГц на всей территории страны, кроме республики Крым и города Севастополь. В этих двух регионах частоты планируется выделить местному оператору «Миранда-Медиа», совладельцем которого является «Ростелеком».

На выделяемых частотах можно будет строить сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Предполагается, что «Ростелеком» будет использовать их для подключения социально-значимых объектов (СЗО) к интернету.

Почему частоты «Ростелекому» дают без конкурса

Ранее Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг по подключению СЗО к интернету посредством беспроводных каналов связи. «Ростелеком» получил такой статус на всей территории страны кроме Крыма и Севастополя, где единым исполнителем стала компания «Миранда-Медиа». В цитируемом проекте решения ГКРЧ есть ссылка как раз на это постановление Правительства.

«Ростелеком» без конкурса получит 4G-частоты для обслуживания полицейских и пожарных

В начале 2019 г. правительственная комиссия по цифровому развитию и использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердила Концепцию подключения социально-значимых объектов к интернету.

Документ предполагает подключение более 100 тыс. СЗО, включая школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, военкоматы, отделения полиции, пожарные части и подразделения Росгвардии.

Согласно документу, на расстоянии до 5 км от ближайшего узла связи оператора, занимающегося подключением СЗО на соответствующей территории, доступ должен подключаться по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС). На расстоянии больше 80 км - по спутниковым каналам. В остальных случаях подключение осуществляется по беспроводным каналам с помощью сетей LTE.

В части проводного подключения Минкомсвязи провело конкурсы по подключению всех типов СЗО на территории каждого региона. В большинстве регионов победителем стал «Ростелеком». Для беспроводного подключения, как уже отмечалось, единым исполнителем был назначен «Ростелеком».

Мультидиапазонная сеть LTE для социально-значимых объектов

Первоначально Минкомсвязи планировало, что для обеспечения доступа в интернет СЗО по беспроводным каналам связи будут строиться сети стандарта LTE-450. Сети в данном диапазоне обладают большим радиусом действиям, чем в остальных диапазонах. На территории большинства российских регионов частотами в диапазоне 450 МГц владеет Tele2. В некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, компания уже построила сети LTE-450.

«Ростелеком» является совладельцем Tele2 и сейчас находится в процессе увеличения своей доли до контрольной. По плану Минкомсвязи, проект со строительством сетей стандарта LTE-450 должен решаться совместно Tele2, «Ростелекомом» и госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

На объектах РТРС будут устанавливаться базовые станции LTE-450, а волоконно-оптические линии для них проведет «Ростелеком». Согласно упомянутому постановлению Правительства, «Ростелеком» также станет единым исполнителем по обеспечению каналами связи объектов РТРС с целью подключения СЗО к интернету.

Согласно проекту решения ГКРЧ, на который ссылается канал «Нецифровая экономика», «Ростелеком» также получит частоты в диапазоне 450 МГц (453-457,4 МГц и 463-467,4 МГц) на территории регионов, где их нет у Tele2: в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Якутия, Чечне и Ингушетии. Примечательно, что ранее Роскомнадзор проводил аукцион на продажу частот в данном диапазоне на территории упомянутых регионов, но желающих участвовать в нем не нашлось.

В случае выделения указанных частот единственным регионом, где у «Ростелекома» и Tele2 нет частот в диапазоне 450 МГц, станет Ямало-Ненецкий округ. В нем соответствующие частоты принадлежат МТС. В то время, как вице-премьер Максим Акимов сообщал Президенту России Владимиру Путину, для подключения СЗО будут использоваться сети LTE не только в диапазоне 450 МГц, но и в других диапазонах частот.

Неудачная судьба диапазона 2,3-2,4 ГГц

Диапазон 2,3–2,4 ГГц уже пытались использовать для предоставления услуг беспроводной связи. В 2010 г. Роскомнадзор провел конкурс по распределению отдельных участков частот в данном диапазоне на территории 40 регионов для технологии WiMAX. В 39 регионах конкурсы выиграл «Ростелеком», в Чечне победителем стал местный оператор «Вайнах Телеком». Впоследствии операторы - победители конкурсов изъявили желание строить на этих частотах сети LTE.

Позднее Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост Президента России, поручил выделить частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц компании «Основа Телеком» для оказания услуг связи вооруженным силам. За компанию перед ним ходатайствовал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков. 75% минус одна акция «Основа Телеком» принадлежали холдингу «Айкоминвест» Виталия Юсуфова, 25% плюс одна акция – государственному «Воентелекому».

Однако после прихода Сергея Шойгу на пост министра обороны ведомство заявило, что более не нуждается в услугах «Основа Телеком». Компания к тому моменту уже начала строить сети стандарта LTE, но после серии судебных разбирательств частоты у нее были отобраны.

«Ростелеком» не смог построить LTE-сети в данном диапазоне, так как условием соответствующих конкурсов было строительство сетей на отечественном оборудовании. Единственным, кто смог построить сеть в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц, стал «Вайнах Телеком».

Нынешнее постановление Правительства, сделавшее «Ростелеком» единым исполнителем услуг по подключению СЗО к интернету с использованием беспроводных технологий, также обязывает использовать телекоммуникационное оборудование российских производителей. Но в случае отсутствия такого или неспособности российского производителя обеспечить поставки оборудования в необходимом количестве, допускается использовать и иностранное оборудование.