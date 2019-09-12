Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов

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По всем регионам проведены аукционы по подключению социально-значимых объектов

Минкомсвязи подвело итоги электронного аукциона по подключению социально-значимых объектов (СЗО) в республике Чечня. Аукцион прошел со второй попытки. Ранее единственный участник аукциона компания «Вайнах-Телеком» не смог подать необходимый комплект документов, и торги не состоялись.

На повторных торгах помимо «Вайнах-Телеком» заявку подал принадлежащий государству местный оператор «Электросвязь». Заявка «Вайнах-Телекома» вновь была отвергнута, в связи с чем без проведения торгов контракт был заключен с «Электросвязью». Сумма контракта составила 337 млн руб.

Летом Минкомсвязи провело аукционы по подключению СЗО на территории остальных 84 регионов. К социально-значимым объектам относятся: школы и организации среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, пожарные части, подразделения Росгвардии и полицейские участки.

Как менялся подход к подключению социально-значимых объектов

Идея подключаться СЗО к широкополосному доступу в интернет была заложена в принятый в конце 2018 г. федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Предполагалось, что для каждого типа социально-значимых объектов будет выбираться один оператор. Его можно было бы выбрать путем проведения торгов или назначения единого исполнителя.

Хотя «Ростелеком» был фаворитом в подключении социально-значимых объектов

к интернету, ему досталась только половина регионов

При таком подходе фаворитом становился подконтрольный государству «Ростелеком». Компания уже является единым исполнителем по подключению к интернету федеральных органов исполнительной власти и медицинских организаций (больниц и поликлиник), а также по проекту устранения цифрового неравенства.

Однако весной правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий предпринимательской деятельности приняла Концепцию подключения СЗО. Согласно этому документу, для каждого региона должен быть выбран один подрядчик, который подключит все расположенные на его территории СЗО. Подрядчиков было решено выбирать путем аукционов.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» предполагал потратить на подключение СЗО к интернету 75 млрд руб. в 2019-2022 гг. После объявления условий аукционов стало понятно, что их совокупная начальная стоимость ниже - 67,4 млрд руб.

МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростех» и «Роскосмос» бросили вызов «Ростелекому»

В ходе аукционов развернулась серьезная борьба за различные лоты. Помимо «Ростелекома» в торгах приняли участие «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Транстелеком», «Эр-Телеком» (в лице его «дочки» «5 Джи Вайфай») и ряд региональных операторов. Также свой интерес проявили такие неожиданные игроки, как «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») и «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, «дочка» госкорпорации «Ростех»).

Рейтинг операторов по наибольшей сумме контрактов на подключение социально-значимых объектов

Оператор Общая сумма заключенных контрактов, млрд руб. Число регионов, по которым оператор заключил контракты 1 "Ростелеком" 18 741 43 2 "5 Джи Вайфай" ("дочка" "Эр-Телекома") 12 924 13 3 "Транстелеком" 4 950 4 4 МТС 3 932,5 9 5 "Башинформсвязь" ("дочка" Ростелекома") 1 749 1 6 НЦИ ("дочка" "Ростех") 1 718 1 7 "Квант-Телеком" 1 586 1 8 "Дозор-Телепорт" 1 486 1 9 "Таттелеком" 1 101 1 10 "Мегафон" 869 5 11 ОРКК ("дочка" "Роскосмоса") 536 1 12 "Тываинформ" 510 1 13 "Связь-энерго" 377 1 14 "Электросвязь" 337 1 15 "Миранда-Медиа" 119 1 16 "Севастополь-телеком" 1,9 1

Источник: CNews Analytics

Суммарный объем заключенных контрактов составил 50,9 млрд руб – на 25% меньше суммарной начальной стоимости и на треть меньше суммы, заложенный на соответствующие цели в федеральный проект «Информационная инфраструктура».

«Эр-Телеком» стал вторым после «Ростелекома» оператором по числу выигранных регионов

Победителем почти в половине регионов - в 43 - все равно стал «Ростелеком». Компания заключила контракты на общую сумму 18,7 млрд руб. Кроме того, в республике Башкортостан победителем стала подконтрольная «Ростелекому» компания «Башинформсвязь» - сумма заключенного ей контракта составляет 1,75 млрд руб. (с учетом «Башинформсвязи» сумма заключенных «Ростелекомом» контарктов составляет 20,5 млрд руб.).

На втором месте по итогам аукциона оказалась «дочка» «Эр-Телеком» - «5 Джи Вайфай». Компания заключила контракты в 13 регионах на общую сумму 12,9 млрд руб. По сумме контрактов на третьем месте находится «Транстелеком»: компания получил 5 млрд руб за подключения СЗО в четырех регионах.

Результаты аукционов по подключению социально-значимых объектов в различных регионах

Регион Оператор-победитель Начальная стоимость, млн руб Цена заключенного контракта, млрд руб 1 Адыгея "Ростелеком" 233 145 2 Алтайский край "5 Джи Вайфай" 2 180 1 623 3 Амурская область МТС 817 695 4 Архангельская область "5 Джи Вайфай" 1 281 1 275 5 Астраханская область "Ростелеком" 214 202 6 Башкортостан "Башинформсвязь" 2 554 1 749 7 Белгородская область "Ростелеком" 484 418

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

МТС получит 3,9 млрд руб. за подключение СЗО на территории девяти регионов, включая Москву и Санкт-Петербург (сумма контрактов по обоим столицам городам составляет всего 4 млн руб). «Мегафон» получил 870 млн руб. за подключение СЗО на территории пяти регионов. «Вымпелкому» не достался ни один регион.

НЦИ выиграл аукцион по подключению СЗО на территории Иркутской области, сумма контракта составила 1,7 млрд руб. ОРКК стала победителем на аукционе в Орловской области, сумма контракта – 530 млн руб.

В Республике Крым победителем стала компания «Миранда-Медиа», совладельцем которой является «Ростелеком» (сумма контракта – 120 млн руб.). В городе Севастополь аукцион выиграл местный оператор «Севастополь-Телеком» (сумма контракта составила всего 2 млн руб.).

В Республике Татарстан победителем стал главный местный оператор фиксированной связи «Таттелеком». Сумма контракта составила 1,1 млрд руб. В Дагестане победителем стала компания «Квант-Телеком», сумма контракта составила 1,6 млрд руб. В Якутии победител оператор «Дозор-Телепорт», сумма заключенного контракта составила 1,48 млрд руб.

В республике Тыва победителем стал главный местный оператор фиксированной связи «Тываинформ» (сумма контракта – 500 млн руб.), в Костромской области - «Связь-энерго» (сумма контракта - 380 млн руб.).

Регионы, где не было ценовой борьбы

В ходе проведения аукционов по подключению СЗО на территории восьми регионов ценовой борьбы не происходило. Помимо Чечни в этом перечне находятся четыре региона, где единственным участником оказалась «дочка» «Эр-Телекома»: Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская, Омская и Архангельская области.

На аукцион по Ненецкому автономному округу было подано две заявки: от «дочки» «Эр-Телекома» и от «Вымпелкома». Но после начала аукциона никто из его участников не стал снижать цену, и победителем стала «дочка» «Эр-Телекома». На аукционе по Забайкальскому краю единственным участником был «Транстелеком» (сумма контракта – 1,15 млрд руб.), на аукционе по республике Тыва «Тывасвязьинформ».

«Ростелеком» - единый исполнитель по подключению СЗО по сетям LTE

Согласно Концепции подключения СЗО к интернету, на территории до 10 км от ближайшей точки доступа оператора, работающего в соответствующем регионе, подключение должно осуществляться по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). На территории свыше 50 км – по спутниковым каналам связи.

На территории от 5 км до 80 км до ближайшей точки доступа оператора подключение будет осуществляться по беспроводным каналам связи с помощью сотовых сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Для этих целей Правительство назначило единым исполнителем на всей территории страны «Ростелеком».

Исключение составили Крым и Севастополь, где единым исполнителем по беспроводному подключению станет «Миранда-Медиа». Базовые станции для подключения СЗО будут устанавливаться на объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Изначально предполагалось, что для обслуживания СЗО будет строиться сеть LTE в диапазоне 450 МГц. Базовые станции в данном диапазоне обладают наибольшей зоной покрытия. Впоследствии было решено использовать и другие диапазоны. В том числе Государственная комиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о выделении «Ростелекому» для этих целей частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц без проведения конкурса.