«Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel

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Миграция «Электронного бюджета»

Как выяснил CNews, государственная интегрированная информсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет» переедет из московского ЦОДа «Гознака» в дата-центр Федеральной налоговой службы (ФНС) в подмосковной Дубне. При этом произойдет принципиальное изменение серверного обеспечения системы — она мигрирует с платформы IBM Power на стандартную архитектуру Intel x86.

Это следует из техзадания завершившегося тематического тендера в формате электронного аукциона на эксплуатацию данной системы с начальной ценой контракта в 871,2 млн руб. Непосредственным заказчиком работ выступило Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Казначейство входит в контур управления Минфина, на который Правительством возложена большая часть регулирующих функций в отношении «Электронного бюджета». Также Минфин управляет и деятельностью ФНС, в чей ЦОД переезжает система.

Осуществлять работы по миграции (в числе других, прописанных в ТЗ) системы станет компания «Организационно-технологические решения 2000» (ОТР 2000). Поданная ею заявка оказалась на тендере единственной, поэтому подряд достался ей без снижения цены лота. Сведения о контракте были опубликованы на сайте госзакупок 2 сентября 2019 г. В соответствии с ними, исполнение контракта рассчитано на период с 1 сентября 2019 г. по 31 октября 2020 г.

«Электронный бюджет» Минфина меняет прописку и серверную платформу

На вопрос CNews о причинах смены платформы и места базирования «Электронного бюджета» пресс-службы непосредственного заказчика и Казначейства не ответили в течение двух недель.

Напомним, «Электронный бюджет» задуман как система, предназначенная для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности госорганов и различных госструктур, а также для повышения качества их финансового менеджмента — за счет формирования единого информационного пространства и применения ИКТ в сфере управления государственными финансами.

Условия переезда и миграции

Как можно заключить из техзадания, Центр по обеспечению деятельности Казначейства предполагает, что его подрядчик осуществит серверную миграцию информсистемы с IBMна Intel без снижения ее эксплуатационных характеристик в части производительности, отказоустойчивости и доступности. «Не допускается потеря или искажение данных системы, — говорится в ТЗ. — Миграция должна быть проведена таким образом, чтобы не требовалась доработка системы».

Аналогичным образом госзаказчик описывает условия переезда между ЦОДами. «В процессе, а также в результате миграции не допускается снижение эксплуатационных характеристик системы в части производительности, отказоустойчивости, доступности», — прописано в документах. При этом переезд должен быть осуществлен с минимальным временем недоступности сервиса. Простой системы в рабочее время не допускается.

В контексте переезда контрактом отдельным фронтом работ также предусмотрено подключение «Электронного бюджета» к системам обеспечения безопасности информации и юридической значимости нового ЦОДа.

Проект миграции не предполагает приобретение исполнителем новых серверных мощностей. Кластеры на процессорах Intel будут предоставлены заказчиком.

«Электронный бюджет»: долгострой с люфтом в пять лет

Напомним «Электронный бюджет» представляет собой яркий пример ИТ-долгостроя, в котором государству по ходу проекта приходится существенно корректировать сроки его реализации.

Изначально создать «Электронный бюджет» планировалось в два этапа — с 2011 по 2015 гг. Однако в июле 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства, в соответствии с которым сроки создания и развития системы были сдвинуты на 2020 г. В результате теперь речь идет о трех этапах, рассчитанных на 10 лет и подразумевающих финансирование в сумме порядка 14,85 млрд руб.

Удваивая время создания системы, Медведев отмечал, что «Электронный бюджет» позволит перевести весь бюджетный процесс государства в электронную форму и повысит его прозрачность. «Вся открытая информация будет размещаться в единой базе, на едином портале бюджетной системы», — говорил он.

Премьер-министр указывал, что данная система важна не только для профессионалов, экспертов и аналитиков финансовой сферы, но и для тех, кто просто интересуется экономикой. «Каждый сможет увидеть, какие программы и проекты финансируются за счет бюджета и внебюджетных фондов, оценить эффективность расходов», — заверял он.

По словам Медведева в «Электронный бюджет», реализованный в виде интернет-сайта, свои данные будут вносить все участники работы с бюджетными ресурсами. «Посетители смогут оставлять свои комментарии с помощью специальных сервисов портала», — добавлял глава Правительства.