Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft спешит безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда

На конкурс «Россетей» по закупке ПО Microsoft с ценой лота в 1,86 млрд руб. пришел только один претендент, но компания не стала продлевать срок приема заявок по просьбе еще одного потенциального участника. Судя по сайту госзакупок, к безальтернативным договорам госзаказчик относится лояльно.

«Россети» опоздавших не ждут

Как выяснил CNews, оператор электрических сетей в России — компания «Россети» — не соблазнился идей продлить сроки приема заявок на свой конкурс на поставку лицензий Microsoft. Организацию устраивает, что на него успел податься всего один претендент. Вероятнее всего, именно с ним и будет подписан договор. Это следует из сопоставления публичных документов конкурса, комментариев «Россетей» для CNews, а также данных по другим недавним ИТ-тендерам госкомпании с единственными претендентами на подряд.

Рассматриваемый конкурс «Россети» запустили 16 августа 2019 г. с начальной ценой договора в 1,86 млрд руб. Заявки от претендентов принимались до 12 часов по московскому времени 16 сентября. Незадолго до истечения этого срока, 13 сентября (точное время не известно) состоялось заочное заседание конкурсной комиссии, на котором и был рассмотрен вопрос продления периода подачи заявок. Его было решено не продлевать — «в связи с окончанием срока действия предшествующих договоров».

Протокол заседания комиссии был подписан 16 сентября. К тому моменту на тендер была подана только одна заявка. Это произошло в 18:40 13 сентября.

Отвечая на вопрос CNewsо причинах созыва конкурсной комиссии для рассмотрения вышеупомянутого вопроса, представитель «Россетей» сообщил, что в компанию накануне поступил запрос от одного из потенциальных участников конкурса с предложением продлить сроки его окончания. «В соответствии с закупочными процедурами, если поступает запрос с электронной торговой площадки на продление сроков процедуры, то должна проголосовать конкурсная комиссия, — уточнил собеседник редакции. — Она рассмотрела текущие сроки окончания действия неисключительных прав на ПО и приняла решение сроки процедуры не переносить».

Конкурс не состоялся, но вряд ли будет отменен

По истечении изначального срока, 16 сентября 2019 г. состоялось вскрытие конверта с заявкой единственного претендента. Им выступил так называемый коллективный участник в составе АО «Софтлайн трейд» (лидер участника) и компании «Ланит». Сумма их ценового предложения пока не опубликована.

«Россети» закупают ПО Microsoft на 1,86 миллиарда

На основании того, что конкурентов у этого участника не оказалось, комиссия госзаказчика официально признала конкурс несостоявшимся. Как показывает анализ сайта госзакупок, это вовсе не означает, что конкурс будет отменен и перезапущен. В частности, в июле-августе 2019 г. «Россети» провели конкурс на поставку прав на ПО обеспечения систем информационной безопасности с начальной ценой договора в 162,9 млн руб. Соискатель нашелся всего один — АО «Управление ВОЛС на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» («Управление ВОЛС-ВЛ»). Конкурс был признан несостоявшимся, но договор позже был подписан именно с этой организацией — в силу того, что ее заявка удовлетворяла условиям процедуры.

Аналогично, в ноябре-декабре 2018 г. «Россети» проводили конкурс на поставку прав на ПО IBM Cognos TM1 с начальной ценой договора в 35,9 млн руб. Единственным претендентом выступило ООО «Управляющая компания “Навикон”», конкурс признали несостоявшимся, но договор с этим соискателем был подписан.

«Россети» — бывший чемпион

Предыдущую масштабную закупку, связанную с ПО Microsoft, «Россети» осуществили в 2016 г. рамках конкурса с начальной ценой договора в 2,1 млрд руб. Его победителями стал единственный претендент этого года — коллективный участник в составе «Софтлайн трейда» и «Ланита». Большая часть подписанных с ним соглашений имеет сроки исполнения либо 30 сентября, либо 1 октября 2019 г.

Беглый анализ сайта госзакупок показывает, что на момент проведения процедуры она стала крупнейшей закупкой софта Microsoft для компаний с госучастием. По крайней мере, когда имя ведора в явном виде фигурировало в названии процедуры.

Позже пальма первенства перешла к «Транснефти», объявившей в 2018 г. закупку ПО Microsoftсо стартовой ценой лота в 2,7 млрд руб.

Что за ПО закупают «Россети»

В соответствии с техзаданием и спецификацией поставки «Россетям» требуются лицензии Microsoft для полутора десятка ее филиалов, представительствам и аффилированных лиц по всей России.

В частности речь идет об Office, серверных ОС Windows, SQL Server, Exchange Servers, Visio и др. Срок необходимого действия прав на это ПО Microsoft прописан с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2022 г.

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА.

В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.



