BlaBlaCar объединяется с Busfor

BlaBlaCar объявила об объединении усилий с Busfor. Приобретение позволит BlaBlaCar увеличить свое присутствие в регионе с населением более 300 млн человек.

Сегодня BlaBlaCar является одним из самых популярных агрегаторов междугородних автодорожных пассажирских перевозок, насчитывая более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 20 млн в России. В январе 2019 года BlaBlaCar вышел за рамки карпулинга и открыл доступ к платформе для автобусных операторов. За это время более 500 регулярных перевозчиков стали партнерами компании.

Технологии Busfor, в свою очередь, сегодня позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7000 перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы, что делает компанию лидером в области онлайн-дистрибуции.

Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получит уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек. Совместными усилиями обе компании смогут значительно лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорят темпы цифровизации автобусного рынка.

Объединение усилий BlaBlaCar и Busfor не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры.

Для BlaBlaCar это решение идет в рамках общей стратегии развития: компания стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе карпулинговые и автобусные предложения с целью предоставления пассажирам широкого выбора транспортных средств. На автобусах удобно ездить по популярным маршрутам, когда цена остается доступной, а сам билет можно купить заблаговременно. Карпулинговые предложения отличаются бесконечным разнообразием маршрутов, охватывая даже непопулярные направления, при этом стоимость поездки остается низкой, а забронировать место в авто можно в последний момент.

Интеграция дополняющих друг друга транспортных решений (карпулинга и автобусов) привлечет на платформу больше пользователей. Это поможет автовладельцам проще находить попутчиков, а перевозчикам - пассажиров. В конечном счете, и те, и другие будут эффективней заполнять свободные места, а значит BlaBlaCar продолжит сокращать число автомобилей на дорогах, уменьшая объем выбросов СО2 в атмосферу.

Николас Брюссон, сооснователь и CEO BlaBlaCar, сказал: 2Мы были бы очень рады объединению с ведущим региональным игроком, демонстрирующим сильные операционные результаты и обладающим современными технологиями. Развивая совместно мультимодальный транспортный сервис, а также ускоряя цифровизацию рынка путешествий в России и странах Центральной и Восточной Европы, мы смогли бы лучше удовлетворять потребности перевозчиков и путешественников, и в целом смогли бы улучшить междугороднее сообщение в регионе».

Илья Екушевский, основатель и CEO Busfor, отметил: «Нам удалось собрать первоклассную команду, благодаря которой Busfor стал лидером в регионе в сегменте онлайн продаж автобусных билетов. Мы создали передовые технологии и первыми начали масштабно развивать категорию удаленных продаж. Мы очень гордимся нашими достижениями, при этом понимаем, что находимся в начале пути цифровой трансформации рынка перевозок. В свою очередь, BlaBlaCar удалось собрать на своей площадке многомиллионное сообщество лояльных пассажиров. Впереди нас ожидает реализация синергий, а также совместная работа двух сильных команд».

Николай Тузенко, генеральный директор Busfor Россия, отметил: «Ключевая задача Busfor - предоставить пассажиру лучший онлайн сервис покупки билета и обеспечить максимальный пассажиропоток и заполняемость наших партнеров – автовокзалов и перевозчиков. Наши возможности могут значительно расшириться за счет доступа к миллионам пассажиров, ежедневно пользующимся платформой BlaBlaCar. Совместные усилия дополнят текущие каналы продаж Busfor и позволят дальше развивать онлайн продажи автобусных билетов, помогать автовокзалам и перевозчикам эффективно бороться за пассажира в онлайне и наращивать пассажиропоток».

Ирина Рейдер, генеральный директор BlaBlaCar Россия, сказала: «Эта сделка - большое событие в истории цифровой трансформации автобусного рынка. Люди покупают билеты на самолет или поезд онлайн, но за билетом на автобус по-прежнему ходят в кассу. Это очень неудобно для пассажиров. Впереди нас ждут революционные перемены на рынке пассажирских автобусных перевозок».