Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ

Samsung Electronics представила в России новую программу корпоративной социальной ответственности Samsung Innovation Campus (SIC), ориентированную на молодое поколение и направленную на помощь в получении знаний, профессиональных навыков. Samsung Innovation Campus предоставляет молодым людям возможность углубить как теоретические знания, так и получить практическое образование в области самых передовых и востребованных информационных технологий. Образовательные проекты «IT ШКОЛА SAMSUNG» и «IT Академия Samsung», успешно развивающиеся в России, являются одним из примеров программ Samsung Innovation Campus.

Проект «IT ШКОЛА SAMSUNG» ориентирован на старшеклассников, интересующихся информационными технологиями, мобильной разработкой под Android и желающих получить практические навыки разработки мобильных приложений в идеологии IT индустрии «от идеи до дистрибуции приложения». Программа реализуется при поддержке региональных органов управления образованием и 20 ведущих вузов страны. Учебный курс и методические рекомендации разработаны московским Исследовательским центром Samsung и МФТИ на основе анализа школьной и вузовской программ, а также современных требований к будущим специалистам, предъявляемыми индустрией мобильной разработки.

Курс рассчитан на один учебный год (132 академических часа): по 4 академических часа очных групповых занятий с преподавателем в неделю в специально оснащенных классах на базе выбранных учебных заведений. В течение года, учащиеся проходят 5 модулей, начиная с программирования на языке Java и заканчивая разработкой серверной части мобильных приложений. По окончанию учебного курса студенты защищают дипломные проекты, которые участвуют в ежегодном федеральном конкурсе мобильных приложений. В среднем, из 5000 претендентов, посредством универсального вступительного онлайн-теста, ежегодно отбирается 1000 студентов, которые затем проходят бесплатное обучение в рамках проекта.

По результатам обучения выпускники программы награждаются сертификатами от компании Samsung. Сертификат рассматривается приемными комиссиями университетов как индивидуальное достижение и дает дополнительные баллы при поступлении в 20 ведущих университетов России. Выпускников программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» регулярно приглашают на стажировки в различные IT-компании, выпускники становятся инженерами – разработчиками. Также есть ряд ярких примеров, когда выпускники «IT ШКОЛЫ SAMSUNG» возвращались в проект и становились одними из самых успешных учителей программы.

На базе программы «IT ШКОЛА SAMSUNG» был создан и выложен в открытый доступ электронный учебник, в котором содержаться все обучающие материалы курса, а самые сложные для понимания моменты объясняются с помощью анимаций. По этому электронному учебнику «IT ШКОЛЫ SAMSUNG» будут изучать теорию и проходить контрольные тесты по модулям программы «IT ШКОЛЫ SAMSUNG» в детском технопарке Российского Технологического Университета – МИРЭА. Являясь официальным индустриальным партнером крупнейшего детского технопарка Российского Технологического Университета, компания Samsung также предоставила методические материалы и поддержку для преподавателей технопарка.

Также в 2019 году Samsung и Федеральное государственное учреждение «Фонд новых форм развития образования» Министерства образования подписали соглашение в рамках федеральной программы цифрового образования детей «IT-куб». Samsung является интеллектуальным партнером направления «Мобильная разработка» на всех площадках «IT-куб», а «IT ШКОЛА SAMSUNG» станет основой для обучения по этому направлению. В планах государства строительство 340 подобных центров по всей России до конца 2024 года.

Программа «IT Академия Samsung» была создана для студентов вузов с расчетом на потребности индустрии 4.0 в новых специалистах в наиболее востребованных областях цифровой экономики (Интернет вещей, Искусственный интеллект и мобильная разработка). Учебные курсы программы также созданы специалистами московского Исследовательского центра Samsung.

Первым образовательным треком «IT Академии Samsung» для вузов стала программа по Интернету вещей. Сейчас в программе «IT Академия Samsung» предусмотрено три учебных курса: курс по мобильной разработке, который может преподаваться с первого курса в вузе; междисциплинарный курс по Интернету вещей, который требует знаний из разных областей и ориентирован на студентов, которые занимаются программированием, электроникой и рекомендуется для студентов, начиная со второго курса; и самый требовательный по уровню базовой подготовки – курс по искусственному интеллекту, для которого необходимы хорошие знания математического анализа. В рамках курса изучаются такие направления, как компьютерное зрение, обработка естественного языка. Он рекомендуется студентам, начиная с третьего года обучения в вузе.

Ежегодно в рамках проекта проводится конкурс студенческих разработок. Важными параметрами оценки являются программная и инженерная составляющая, а также уникальность решения и практическая применимость проекта.

С осени 2019 занятия по программе «IT Академия Samsung» проходят в 16 ведущих вузах-партнерах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Томска, Казани, Якутска и других городах.

Программа Samsung Innovation Campus – это только часть новой философии Samsung Electronics в рамках глобальной инициативы компании по корпоративной социальной ответственности Enabling People. Это видение, представленное компанией в феврале, отражает стремление Samsung помочь новому поколению реализовать свой потенциал и обеспечить будущее. С момента запуска глобальной инициативы компании по корпоративной социальной ответственности Samsung работает над дальнейшим развитием и расширением программ для молодежи во всем мире.

«Цель Samsung Innovation Campus – предоставить поколению новые возможности, обучая молодежь навыкам, ориентированным на будущее, и предоставляя им практическое понимание технологий, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому развитию мира», - сказала Сонги Кан (Seonghee Kang), руководитель программ корпоративной социальной ответственности Samsung Electronics.

Исследовательский центр Samsung представит адаптированные учебные программы в разных странах, при взаимодействовии с местными школами и неправительственными организациями для повышения эффективности работы программ и уникальной адаптации курса для участников в каждом регионе. Вслед за Россией новая образовательная инициатива появится в ближайшем будущем во Вьетнаме, Испании, Индонезии, Чили, Таиланде и других странах.