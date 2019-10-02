TMT Investments инвестировал в Affise и RetargetApp $1,65 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments сообщил о закрытии сделок с компаниями Affise и RetargetApp. Общая сумма инвестиций составила $1,65 млн.

Affise, получившая $1 млн, предлагает рекламодателям, агентствам и партнерским сетям решения в области трекинга, бизнес-аналитики и автоматизации рекламных кампаний.

Технологии Affise позволяют автоматизировать и масштабировать партнерскую программу, а также минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, тем самым повышая KPI. Используя технологию машинного обучения, выбираются лучшие офферы с наивысшей конверсией, тем самым максимизируется прибыль, а статистика в режиме реального времени позволяет получить подробную информацию о рекламных кампаниях.

Более 15 видов таргетинга, доступных в Affise, помогут оптимизировать рекламные кампании, охватить целевую аудиторию и увеличить конверсию. Настройка лимитов на конверсии и рекламный бюджет позволит избежать потерь трафика и предоставит полный контроль над расходами.

Основателями проекта являются Стас Литвинов и предприниматель с российскими корнями Дмитрий Зотов. Affise работает по всему миру.

RetargetApp, получившая $650 тыс., предлагает платформу для создания онлайн-рекламы, которая сама анализирует данные клиента и запускает рекламные кампании в Facebook и Google.

Клиенту сервиса нужно уточнить только два параметра: цель рекламной кампании и бюджет, а дальше процесс полностью автоматизирован. RetargetApp анализируют имеющуюся у пользователя рекламную статистику, находит лучшие рекламные варианты, создает кампании (сервис предоставляет более 12 форматов на четырех платформах через API, включая Facebook и Google) и в процессе распределяет заданный бюджет между наиболее удачными кампаниями. Весь процесс проходит в рекламном аккаунте клиента, соответственно он имеет полный доступ к данным.

В результате клиент не только экономит время, но и рекламирует свой продукт вдвое эффективнее, чем в среднем предлагает индустрия. Это происходит за счет того, что цена рекламы RetargetApp вдвое ниже, чем среднерыночная, но при этом кампания строится на основании технологий машинного обучения, позволяющих быстро анализировать большие данные, что помогает максимизировать продажи клиента. За четыре года, благодаря рекламе от RetargetApp, онлайн-магазины по всему миру продали товаров более чем на $60 млн.

CEO проекта Павел Матвиенко уже запустил несколько проектов в сфере электронной коммерции, среди которых онлайн-магазины и маркетплейс. Владимир Воробей, сооснователь и СТО, более 10 лет работает в международных технологических компаниях, среди которых Depositphotos – крупный европейский фотобанк и портфельная компания TMT Investments. В главном офисе компании в Киеве работает команда из 33 человек.

RetargetApp на 90% закрыл Seed-раунд общим размером в $1,5 млн. TMT Investments выступил лид-инвестором, также в раунде приняли участие TA Ventures, компания Aitarget и частные инвесторы.

«Оба проекта представляют собой платформы, позволяющие клиентам эффективно работать в соцсетях. Сейчас во всем мире тренд на переход клиентов и агентств к технологиям, которые уменьшают себестоимость контакта в интернете и автоматизируют запуск рекламных компаний в соцсетях и у блогеров, используя большие данные и технологии ИИ», – сказал сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин.