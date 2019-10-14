Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Китай заинтересован в российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: флагманские смартфоны ускоряют рост

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 г. Россияне приобрели около 22 млн девайсов на сумму порядка 350 млрд руб., что больше на 4% в штуках и 11% в деньгах, чем годом ранее. Средняя цена на смартфоны на рынке составляет около 16 тыс. руб. Спрос на флагманские смартфоны растет быстрее, чем на девайсы из других ценовых диапазонов. В сегменте от 50 тыс. руб. самыми популярными являются iPhone XR и XS, а также Samsung S10 и S10 Plus.

Продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона от 50 тыс. руб. год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах. Доля таких смартфонов в денежном выражении достигла рекордной четверти рынка, в штуках составляет порядка 6%. Ключевыми новинками третьего квартала в этом сегменте стала новая линейка iPhone, появившаяся в продаже 20 сентября. В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи iPhone 11 вчетверо превысили спрос на модель прошлого года iPhone XS. Около 60% заказов пришлось на iPhone 11 Pro. В дальнейшем в течение недели спрос на новинки был более чем вдвое выше, чем на модели прошлого года.

«Покупатели предпочитают инвестировать денежные средства в более производительные, технически совершенные модели, которые сделают жизнь удобнее и удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые», – сказал руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Динамика продаж группы «М.Видео-Эльдорадо» в категории смартфонов по итогам января-сентября 2019 г. оказалась в четыре раза выше рыночной в штуках и вдвое выше в деньгах.

Увеличение спроса на флагманские модели и смартфоны стоимость от 10 до 20 тыс. руб. (на них приходится около трети продаж в штуках и деньгах) способствует распространению новых технологий и больших экранов. Так, в штуках доля смартфонов с поддержкой 4G достигла 93%, две SIM-карты поддерживают 90% устройств, а доля девайсов с диагональю от пяти дюймов превысила 75%.

Среди производителей лидерство продолжает удерживать компания Samsung с рыночной долей около 30%. На втором месте располагается бренд Honor. В совокупности Honor и Huawei занимают треть рынка. Третье место в рейтинге самых востребованных брендов занимает компания Apple. Доля пяти ведущих производителей Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi уже превысила 80% рынка в натуральном выражении и 90% в денежном, а на основных китайских игроков Honor, Huawei, Xiaomi приходится чуть менее 45% в штуках и 35% в деньгах.

В топ-5 самых продаваемых смартфонов по итогам третьего квартала вошли только устройства Samsung и Honor: Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Другие материалы рубрики

В России настал «рынок Шредингера»: Аналитики спорят, растут продажи смартфонов или падают

Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны

Финансовый директор Red Hat изгнан из компании без выходного пособия

России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников

США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

Акции «Яндекса» обрушились из-за нелепого законопроекта. Компания потеряла $1,5 миллиарда

Техника

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner