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Тендерные гарантии Сбербанка начали выдавать онлайн

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«Сбербанк-АСТ» (входит в экосистему Сбербанка) представил новый сервис. Теперь для всех, кому одобрен персональный лимит от Сбербанка, доступен не только сервис по предоставлению гарантий на исполнение контрактов, но и получение банковских гарантий для обеспечения заявок на участие в закупках — тендерных гарантий.

Заявки на получение банковских гарантий в рамках данного сервиса не проходят дополнительную оценку. Гарантии выпускаются в кратчайшие сроки — не более одного рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов и оплаты комиссии за выдачу.

Николай Андреев, генеральный директор «Сбербанк-АСТ», сказал: «Сейчас на нашей площадке представлены миллионы торгов, а все это — новые возможности как для участников, так и для поставщиков. Мы постоянно работаем над тем, чтобы участие в процедурах занимало как можно меньше времени и сил. Для этого мы изучаем запросы наших клиентов, видим, какие процессы можно автоматизировать и что мы можем предложить, иногда предугадывая потребности».

Новая услуга стала результатом сотрудничества в рамках развития экосистемы Сбербанка. Все документы на получение гарантий предоставляются в электронном виде через личный кабинет на площадке «Сбербанк-АСТ». Пакет документов минимален, а анкета заполняется по уже имеющейся информации автоматически. Нужно только проверить указанную в ней информацию и поставить свою электронную подпись.

Все взаимодействие с банком происходит онлайн, нет необходимости в визите в банк, оплатить банковскую гарантию можно через личный кабинет на площадке «Сбербанк-АСТ» или кредитной картой. Гарантия может быть выпущена в электронном виде или на бумажном носителе.

Доставка банковских гарантий, выпущенных на бумажном носителе, осуществляется курьерской службой. Для получения гарантии нужно выбрать кнопку «Получить гарантию от Сбербанка» в личном кабинете.

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