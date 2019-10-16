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ABC Consulting стала частью «Норбит»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Норбит» (входит в ГК «Ланит») завершила процесс объединения с ABC Consulting – компанией, специализирующейся на кадровом консалтинге, внедрении, поддержке и развитии систем управления персоналом на базе SAP SuccessFactors. Компания вошла в штат «Норбит» как новое подразделение.

За плечами ABC Consulting значительная часть всех внедрений SAP SuccessFactors в России и СНГ. Компания неоднократно признавалась лучшим «облачным» партнером SAP СНГ. Среди клиентов ABC Consulting – российские и международные компании из различных отраслей бизнеса: металлургии, химии, производства, финансов, ритейла, телекоммуникаций, информационных технологий и медиа.

Объединенная команда ABC Consulting и «Норбит» предложит российским и международным компаниям полный спектр услуг по внедрению и поддержке SAP SuccessFactors, разработке пользовательских решений, интеграционных интерфейсов и расширений для облачных продуктов SAP.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Развитие компании «Норбит» тесно переплетено как с ИТ-трендами, так и с пожеланиями наших заказчиков, которые с каждым годом становятся требовательнее и избирательнее. В этом году мы решили усилить свое присутствие в сегменте внедрения решений SAP и объединились с компанией ABC Consulting. Для нас такой союз – отличная возможность продолжить двузначные темпы роста выручки, расширить линейку наших решений и открыть для себя новый рынок автоматизации HR-процессов».

Дмитрий Сысоев, генеральный директор ABC Consulting, отметил: «Наша компания известна на рынке как надежный партнер, предлагающий клиентам комплексный подход к автоматизации процессов управления талантами на базе SAP SuccessFactors. Объединение с «Норбит» позволит компании выйти со своими решениями в новые сегменты рынка и даст большую возможность для развития не только практики SAP, но и собственных решений по управлению талантами, а также смежных направлений. Уверен, что объединение компаний даст существенный синергетический эффект и позволит позиционировать нас на рынке, как единого партнера, имеющего экспертизу во всех основных функциональных областях управления ресурсами предприятия».

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