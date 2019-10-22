Х5 начала отбор стартапов в Китае

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, приступила к поиску инновационных решений на китайском рынке. Отбор стартапов будет проводиться с 18 октября по 29 ноября 2019 г., а в середине декабря на питч-сессиях будут подведены итоги.

В рамках скаутинга Х5 ищет технологические решения для ключевых направлений цифровизации ритейла – потребительский опыт, операции в магазинах, цепочка поставок, онлайн-торговля, автоматизация процессов. Отбор будет проходить в четыре этапа, направленные предложения будут рассматриваться экспертной комиссией Х5 и китайскими партнерами. Всего в рамках конкурса планируется привлечь более 100 стартапов.

«Китай — самый большой и динамично развивающийся рынок мира и один из самых крупных акселераторов инновационных решений. Из-за так называемой "ловушки китайского рынка", его специфики и размера китайским стартапам долгое время было достаточно внутреннего потребителя. Однако зрелые стартапы, которые уже заняли свою нишу на локальном уровне, заинтересованы в экспорте своих решений, а российские компании становятся для них все более привлекательными партнерами. Наш выход на китайский рынок позволит получить доступ к одной из самых значимых баз инновационных решений, а объединение российского опыта крупнейшего ритейлера и китайских разработок даст сильный синергетический эффект», – сказал Денис Левченко, руководитель направления инноваций X5 Retail Group.

Все предложения будут оцениваться с коммерческой точки зрения, потенциала внедрения в течение 18 месяцев и возможности кастомизации решений под российский рынок. Ряду компаний будет предложено перейти на стадию POC (proof of concept) с использованием инвестиций и инфраструктуры Х5.

Партнером и консультантом проведения скаутинговой программы в Китае является акселератор XNode. Компания начала свою работу как коворкинг в Шанхае, а сейчас является ведущей локальной платформой, которая помогает предпринимателям и инноваторам выстроить быстрорастущий техбизнес в Китае. XNode управляет как локальными проектами, так и корпоративными инновационными программами. Вэй Жоу, CEO и основатель XNode, сказал: «Мы рады привнести китайские инновационные решения на российский рынок благодаря партнерству с X5. Стартапы Китая развиваются с невероятной скоростью, особенно в таких областях как ритейл и e-commerce. В результате, мы видим растущий интерес и запрос китайских предпринимателей с развитыми бизнес-решениями к участию в международных коллаборациях. Наше партнерство с X5 – это первый важный шаг к выстраиванию новых мостов между Россией и Китаем в области инноваций, и мы надеемся, что в будущем этих связей станет еще больше».

X5 продолжает развитие международной скаутинговой программы: отбор технологических стартапов продолжается в Израиле, Эстонии, Латвии и Литве; запланированы проекты в Италии, Франции и Германии.