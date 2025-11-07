Сбербанк запатентовал планшет, который можно сворачивать в рулон и растягивать во все стороны

Сбербанк получил российский патент на изобретение мобильного устройства с гибким экраном, в том числе сенсорным. Его можно сворачивать в трубочку и растягивать в разные стороны. При создании устройства возможно использование гибких сенсорных экранов, которые были запатентованные Samsung и LG. Но эксперты считают, что пока в России не сформирован массовый спрос на подобные устройства: у покупателей отсутствует понимание, зачем бы им мог понадобиться эластичный гаджет.



Что за гибкий планшет от Сбербанка

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала патент Сбербанку на новое изобретение — мультимедийное устройство с гибким сворачиваемым экраном, узнал CNews. Заявка была подана еще два года назад, но окончательное решение после долгой переписки принято в середине 2025 г.

«Этот патент — свидетельство того, что уже сегодня дизайнеры "Сбера" исследуют направления, которые для многих кажутся далеким будущим. Его получение нужно было для подтверждения технической реализуемости — от конструкции и механизмов до режима управления экраном, а также для защиты самой идеи, технологического видения и способа концептуального мышления», — сообщили CNews в пресс-службе Сбербанка.

Таким образом, крупнейший банк в России признан владельцем изобретения — мобильных телефонов, планшетов, карманных ПК или других портативных устройств с эластичными экранами, меняющими свои размеры, следует из описания изобретения, с которым ознакомилось издание.

Устройства будут состоять из цилиндрического корпуса с раздвижными секциями, внутри которых расположен гибкий эластичный экран, который можно растягивать с помощью цилиндрического раздвижного механизма. В состав устройства выходят вычислительный блок, разнообразные ролики и раздвижные механизмы, фиксирующие элементы.

Сбербанк Сбербанк запатентовал в России планшет с гибким экраном. Но пока не собирается его выпускать

Потенциальные пользователи гаджетов от Сбербанка смогут растягивать их экраны по вертикали и горизонтали или сворачивать в рулон. В некоторых устройствах экраны будут даже сенсорными, указывают изобретатели. В этом случае, банку могут понадобиться комплектующие иностранного производства, следует из описания изобретения.

«Указанный экран (расширяемый и сенсорный - ред.) может быть реализован на высокоэластичной пленочной подложке из кремния, используемого в контактных линзах, обеспечивающей возможность изменения (растягивания) размеров. В еще одном частном варианте осуществления могут использоваться эластичные дисплеи от компаний Samsung и LG, или гибкие растягиваемые экраны, изготовленные по технологии, раскрытой, например, в патенте США №US 11348990 В2, опубликованном 31 мая 2022 г. (растягивающееся устройство отображения, заявка подана LG, действует до 2039 г.)», — говорится в материалах патента.

Складные устройства как новый тренд

На рынке уже присутствуют «гибкие» устройства, но в подавляющем большинстве случаев речь идет о складных смартфонах, следует из материалов Сбербанка. К недостаткам таких устройств в банке относят низкую надежность, ввиду конструктивных особенностей корпуса, связанную с складыванием и раскладыванием гибкого устройства, и низкую универсальность из-за форм-фактора корпуса и ограниченности положений раскладывания. Кроме того, такие устройства иногда подвержены риску повреждения даже в сложенном состоянии, констатирует российский банк-изобретатель.

В банке отмечают, что им известно и о действительно гибких, а не складных устройствах. Например, это запатентованное в США в 2015 г. гибкое устройство от компании Prexco из Южной Кореи. Указанное решение раскрывает гибкое устройство отображения, имеющее первую и вторую пластину для крепления гибкого экрана дисплея, а также шарнирный элемент, обеспечивающий возможность безопасного складывания устройства, а также фиксации в разных положениях указанных пластин. К недостаткам устройства в Сбербанке отнесли низкую надежность и ограничения на изменения размеров всего двумя вариантами.

«Общими недостатками существующих решений в данной области являются отсутствие универсального гибкого мультимедийного устройства, обеспечивающего высокую безопасность и надежность дисплея в сложенном состоянии, а также возможность динамического изменения размеров экрана под конкретные сценарии использования такого устройства. Кроме того, такого рода устройство должно обеспечивать возможность изменения размеров экрана при сохранении компактного форм-фактора устройства в сложенном состоянии», — констатировали в Сбербанке.

В Сети можно найти информацию об активности Samsung в деле создания гибких гаджетов. В 2018 г. эта южно-корейская компания отправлял заявку на получение патента на устройство по сворачивающимся дисплеем, выдвигающимся из трубочки. В августе 2024 г. в базе PatentScope появился патент с подробным описанием подобного гаджета.

Прототип сворачиваемой в рулон панели Samsung также показал в 2023 г. Экран устройства, который сворачивался в свиток, растягивался с 5 см в длину до 25 см. Основным преимуществом гаджета указывалась экономия места: огромный планшет можно поместить в карман после сворачивания в трубочку. Кроме того, необычные форм-факторы могут способствовать снижению энергопотребления, что важно в эпоху нейросетей.

Мнение производителя

«Изобретением это назвать сложно, скорее это конструктивное решение. Основным недостатком такого планшета является его же главное достоинство — гибкий экран и его конструктив. Вопрос отображения информации уже давно является важным, но данные решения не будут востребованы рынком по причине банального неудобства», — сообщил CNews представитель российского производителя электроники Fplus.

Роспатент Гибкий планшет от Сбербанка способен сворачиваться в рулон и растягиваться. Чертеж

«Рынок таких устройств будет крайне ограничен. В корпоративном сегменте такой планшет не будет востребован, а в рознице найдутся экспериментаторы, которые будут готовы его купить, но из-за высокой стоимости гаджета их будет мало», — считает эксперт.

По его словам, цена на гибкие экраны сейчас выше чем на обычные, и сам механизм еще явно сырой. Первые экземпляры всегда требуют доработки.

«Если рассуждать про инвестиции, то стоимость разработки такого планшета будет не выше, чем стоимость разработки ноутбука новой модели — около $100 тыс. А вот запуск серийного производства будет стоить в разы дороже. Главный вопрос заключается в конечной цене устройства и в его востребованности рынком», — пояснили в Fplus.

На сегодняшний день осуществить серийный выпуск таких гаджетов в России не представляется возможным, считают в Fplus. В стране нет полного цикла производства собственных дисплеев, нет необходимой компонентной базы, также пока нет специалистов с необходимым опытом. Однако возможна разработка штучного продукта, в качестве демонстрации технологий.

«В целом мы позитивно оцениваем любые решения наших коллег по рынку, если им удастся их реализовать», — заключил представитель компании.

Меняющийся размер имеет значение. Пока только в премиум

В Сбербанке утверждают, что на текущий момент не рассматривают возможность запуска производства такого устройства ни на экспериментальной, ни на серийной основе. Эксперты считают, что пока сложно говорить о спросе на гибкие планшеты, у покупателей не сформирована потребность в них.

Руководитель направления «Смартфоны» Wildberries & Russ (управляет крупнейшим российским маркетплейсом) Давид Давидян говорит, что приветствует «полет инженерной мысли», но пока шансов у таких товаров стать массовыми немного.

«И дело не только в недостаточном уровне технологий, но, прежде всего, в отсутствии самих сценариев, когда пользователю необходимо складывать планшет "в трубочку", или держать, как открытую книгу. Если складным смартфонам удалось занять рыночную нишу, то в случае с планшетами отсутствует сама необходимость изменять размеры экрана. Текущие диагонали уже достаточны, и смысла раскладывать его до размера небольшого телевизора просто нет», — заявил Давидян.

На текущий момент гибких и складных планшетов в продаже нет. Идея изменения размеров гаджетов сегодня реализуется в смартфонах-раскладушках, но пока это премиум-электроника.

Например, продажи новейшей «раскладушки» Samsung Fold 7 на Wildberries в три с половиной раза опережают продажи предыдущего Fold 6 в 2024 г. Помимо общего роста продаж премиум электроники на маркетплейсе (особые разделы и предложения), интерес к новинке от Samsung вызван ощутимым обновлением телефона. Он получился заметно тоньше предшественника, что критически важно для этого форм-фактора, пояснил Давид Давидян из Wildberries & Russ.

Помимо этого, категория раскладных смартфонов в целом растет даже на фоне общего снижения интереса к смартфонам. Это объясняется, в том числе широкой представленностью «раскладушек» от других азиатских брендов на Wildberries по доступным ценам.

В «Ситилинке» добавили, что в 2025 г. складные устройства массового распространения не получили. Для того чтобы они смогли занять существенную долю рынка, они должны быть в первую очередь конкурентоспособны по цене с обычными устройствами со сходными техническими характеристиками. Но пока по цене это, как правило, премиум устройства, что делает их недоступными для широкого круга потребителей. За ультракомпактность смартфонов массовый пользователь платить пока не готов, считают в «Ситилинке».

«Складные смартфоны выпускают многие крупные компании: Samsung, Huawei, Google. Хотя это не массовый продукт, интерес к ним немного растет. Например, в этом году мы в «Ситилинке» видели рост предзаказов на складные новинки Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE – примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, когда дебютировали складные модели 6-го семейства», — заявляют в «Ситилинке».

Но ситуация со складными устройствами изменится в конце 2026 г., если, как многие ожидают, на этот рынок выйдет Apple, считают в компании.

При этом в «М.Видео» с энтузиазмом восприняли информацию о новинке от «Сбера». Ритейлер называет себя одним из ключевых партнеров Сбербанка по продажам устройств компании — от умных телевизоров до умных колец и колонок Sber.

«Мы с интересом следим за любыми новыми разработками компании в области гаджетов и технологий. Если устройство действительно появится на рынке, мы готовы рассмотреть его для представления в наших онлайн- и офлайн-каналах, чтобы сделать новинку доступной для широкой аудитории покупателей по всей стране», — заключили в компании.

Источник в одной из компаний добавил, что изобретение могло быть востребовано в бизнес-сегменте. Гибкие планшеты хороши, если это электронные ценники, рекламные баннеры, использующиеся вместо телевизоров, и прочие наглядные конструкции.