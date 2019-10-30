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Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest

Бизнес Кадры ИТ в банках

Райффайзенбанк поддержал финал московского квалификационного тура международного чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) — Moscow Programming Contest, который прошел 26 октября 2019 г. на площадке Music Media Dome. 28 команд или 84 московских студента ведущих российских вузов завоевали право бороться за первые места в финале ICPC 2020, который пройдет в Москве при поддержке Райффайзенбанка.

Всего 26 октября финале Moscow Programming Сontest соревновались 300 студентов из ведущих московских вузов по три человека в команде. В их числе — пятнадцать команд из МФТИ, десять — из НИУ ВШЭ, две команды МИСиС, две команды МГУ им. М.В. Ломоносова. Квалификационный тур Moscow Programming Сontest, прошедший 6 октября, был зафиксирован в Реестре рекордов России как самое массовое соревнование по программированию, в нем приняли участие 2284 человека.

Перед началом пятичасовых состязаний по решению задач Сергей Мельников, эксперт по производительности торговых систем в отделе электронной торговли Райффайзенбанка, рассказал про алгоритмическую торговлю и объяснил, почему электронная торговля — это больше не про волков с Уолл-стрит, а про «железо» и умные алгоритмы. Мельников рассказал ребятам, как трансформировалась роль человека в трейдинге всего за несколько десятилетий — от финансиста к программисту и дата-аналитику.

«Мы поддерживаем отборочные туры и финал международного чемпионата по программированию ICPC 2020, самую престижную и массовую мировую олимпиаду по командному программированию, потому что мы верим, что российские студенты — одни из самых успешных и талантливых программистов в мире, а увлечение спортивным программированием дает уникальный опыт и способствует развитию нестандартного мышления в решении задач; кандидатов именно с такими навыками мы хотим видеть в нашей команде», — сказала Ольга Полковникова, начальник отдела по подбору персонала Райффайзенбанка.

За 20 лет российские студенты завоевали 33 золотые медали международного чемпионата, удерживая непрерывную череду побед последние 8 лет. Финал ICPC 2020 пройдет в столице России с 21 по 26 июня 2020 г. и станет площадкой для соревнования и общения для полутора тысяч делегатов из 50 стран.

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