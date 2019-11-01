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Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома»

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

С 1 ноября 2019 года вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» назначен Антон Годовиков. Андрей Балаценко, который ранее занимал эту должность, стал советником президента «Ростелекома».

В новой должности Антон Годовиков займется дальнейшим укреплением лидерских позиций крупнейшего цифрового провайдера страны на телекоммуникационном рынке Северо-Западного федерального округа.

Антон Годовиков родился 7 марта 1980 года в Ленинграде. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.

Во время учебы работал в ЗАО «Дельта Телеком», где в течение двух лет прошел путь от менеджера по маркетингу до руководителя отдела маркетинга и развития бизнеса, принимал участие в разработке и коммерческом запуске сети «Скай Линк».

С 2003 года работал в ОАО «Северо-Западный Телеком» заместителем директора по оперативному управлению и развитию, начальником отдела тарифной политики.

В 2005 году назначен коммерческим директором филиала «Петербургская телефонная сеть», а затем был принят в компанию «Ростелеком» на должность начальника управления по тарифной политике.

С января 2007 года занимал должность заместителя директора департамента продаж и обслуживания клиентов. В октябре того же года назначен первым заместителем директора — коммерческим директором Московского филиала (ММТ) «Ростелекома».

C 2009 года работал заместителем генерального директора «Ростелекома» — директором ММТ. В 2012 году назначен коммерческим директором, а в 2015 году — директором по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Центр» «Ростелеком».

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