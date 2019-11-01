Samsung Electronics объявила изменения в руководстве компании в России

Samsung Electronics объявила об изменениях в составе управления Samsung Mobile в России. Дмитрий Гостев – руководитель Samsung Mobile в России – после 13 лет работы принял решение покинуть компанию.

Дмитрий Гостев начал свой профессиональный путь в Samsung в 2006 году. В 2017, после назначения на должность главы Samsung Mobile в России, он отвечал за реализацию стратегии компании в сегменте мобильных и носимых устройств, развитие и продвижение продуктового портфеля, вывод инновационных продуктов и сервисов (таких как Samsung Pay, Samsung Forward, линеек Galaxy S, Galaxy A и Galaxy Note, Galaxy Fold и многих других), выстраивание отношений с партнерами и формирование устойчивых лидерских позиций компании на рынке.

«Дмитрий Гостев добился значимых для компании результатов на посту руководителя Samsung Mobile в России. Благодаря отличному знанию отрасли, выдающимся управленческим качествам и высокому уровню самодисциплины Дмитрий вместе с прекрасно подобранной командой Samsung Mobile Россия сформировали устойчивое восприятие Samsung, как сильного игрока на рынке мобильных устройств, и укрепили лидерские позиции компании, существенно нарастив долю рынка в регионе присутствия. Мы благодарим Дмитрия за отличную работу и желаем ему дальнейших успехов», — сказал президент штаб-квартиры Samsung Electronics в России и странах СНГ Саймон Сонг.

С 1 ноября операционное управление подразделением Samsung Mobile в России переходит к вице-президенту Samsung Electronics Ким Бум Джину.