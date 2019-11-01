Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

Samsung Electronics объявила изменения в руководстве компании в России

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics объявила об изменениях в составе управления Samsung Mobile в России. Дмитрий Гостев – руководитель Samsung Mobile в России – после 13 лет работы принял решение покинуть компанию.

Дмитрий Гостев начал свой профессиональный путь в Samsung в 2006 году. В 2017, после назначения на должность главы Samsung Mobile в России, он отвечал за реализацию стратегии компании в сегменте мобильных и носимых устройств, развитие и продвижение продуктового портфеля, вывод инновационных продуктов и сервисов (таких как Samsung Pay, Samsung Forward, линеек Galaxy S, Galaxy A и Galaxy Note, Galaxy Fold и многих других), выстраивание отношений с партнерами и формирование устойчивых лидерских позиций компании на рынке.

«Дмитрий Гостев добился значимых для компании результатов на посту руководителя Samsung Mobile в России. Благодаря отличному знанию отрасли, выдающимся управленческим качествам и высокому уровню самодисциплины Дмитрий вместе с прекрасно подобранной командой Samsung Mobile Россия сформировали устойчивое восприятие Samsung, как сильного игрока на рынке мобильных устройств, и укрепили лидерские позиции компании, существенно нарастив долю рынка в регионе присутствия. Мы благодарим Дмитрия за отличную работу и желаем ему дальнейших успехов», — сказал президент штаб-квартиры Samsung Electronics в России и странах СНГ Саймон Сонг.

С 1 ноября операционное управление подразделением Samsung Mobile в России переходит к вице-президенту Samsung Electronics Ким Бум Джину.



Другие материалы рубрики

В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции

Запущено первое в России распознавание лиц в облаке

Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор

Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке

Центробанк не позволил американцам создать платежную платформу с российским банком

Huawei разворачивает в России производство серверов

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
Показать еще
Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта