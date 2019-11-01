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В московском центр искусственного интеллекта Samsung назначен директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics объявила о новом назначении в руководстве компании. Директором центра искусственного интеллекта Samsung в Москве (SAIC-M) стал Виктор Лемпицкий.

Виктор Лемпицкий присоединился к команде Samsung Electronics в 2018 году, заняв пост руководителя лаборатории в московском Центре ИИ. Он стал самым высокоцитируемым автором статей в своей предметной категории в России в 2018 году и обладает наградой Scopus Awards Russia 2018. На счету Виктора более 120 научных публикаций.

Виктор обладает богатым и разносторонним опытом работы и научной деятельности в сфере ИИ и компьютерного зрения. В 2006-2009 годах он работал в исследовательском подразделении Microsoft Cambridge. В 2007 Виктор защитил кандидатскую диссертацию в МГУ им М.В. Ломоносова, а в 2009 получил награду за лучшую работу на международном симпозиуме по функциональной визуализации и моделированию сердца (FIMH). В 2009-2011 годах Виктор Лемпицкий работал исследователем в Visual Geometry Group на факультете инженерных наук Оксфордского университета в Великобритании и, одновременно, консультантом в Microsoft Research Russia, а в 2011-2012 годах он занимал позицию эксперта по компьютерному зрению в компании «Яндекс». С 2012 года Виктор работает в Сколковском Институте Науки и Технологий (Сколтехе).

«За прошедшие полтора года в центре сложилась молодая, талантливая и амбициозная команда специалистов, уже достигшая нескольких интересных результатов. Значительная часть этих результатов относится к области генеративных нейросетей и создания визуального контента при помощи искусственного интеллекта. Для меня большая честь возглавить эту команду и продолжить строительство исследовательского центра мирового уровня в важной и высококонкурентной области ИИ,» - отметил Виктор Лемпицкий, директор центра искусственного интеллекта Samsung в Москве.

Центр искусственного интеллекта Samsung в Москве был открыт 29 мая 2018 года. Он пополнил портфель Samsung Research – научно-исследовательского подразделения направления потребительских продуктов Samsung Electronics. Деятельность московского Центра ИИ Samsung направлена на укрепление лидерства компании в области машинного обучения и анализа данных, а также исследование широких возможностей, ориентированных на пользователя ИИ. Главные сферы изучения – компьютерное зрение и базовые алгоритмы для платформы искусственного интеллекта. На сегодняшний день под руководством компании работают семь Центров искусственного интеллекта Samsung: в Сеуле, Кремниевой долине, Нью-Йорке, Кембридже, Москве, Торонто и Монреале.

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