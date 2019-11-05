Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России

Oracle рассказала о своем позиционировании в современном мире в рамках Oracle Modern Cloud Day 2019 в Москве.

«Мы считаем себя пионерами, компанией, которая несет в мир добро», – отметил Олег Жуков, вице-президент Oracle в России и СНГ на встрече с журналистами, посвященной 25-летию работы представительства в России.

«Облако второго поколения Oracle Gen2 Cloud и первая в мире автономная база данных, наиболее значимые инновации последних лет, стали возможными благодаря непрерывным разработкам в течение нескольких десятилетий, – сказал Эндрю Сазерленд, старший вице-президент Oracle по технологиям и системам в регионе ЕМЕА и APAC.

Он присоединился к Oracle как раз 25 лет назад. В 1994 году началась мультимедийная эра и в базу данных Oracle впервые включили возможность поддержки не только текста, но видео и фото. «Для кого-то это лишь сухие названия продуктов на временной шкале, для меня же – воспоминание о причастности к инновациям, которые меняют жизнь», – отметил Эндрю Сазерленд.

Oracle Modern Cloud Day проходит вскоре после крупнейшей международной конференции Oracle OpenWorld в Сан-Франциско, российские заказчики в числе первых знакомятся с новинками.

«Я хорошо помню, как версия Oracle Database 8i была представлена в 1998 году. Это первая база данных для интернет-эры (‘i’ – Internet). Внезапно заказчики обнаружили, что у базы данных вместо нескольких сотен могут быть десятки тысяч пользователей с утра и ни одного – ночью того же дня. Это налагает совсем другие требования. И 8i была создана для поддержки резкого масштабирования числа пользователей», – отметил Сазерлэнд. Позднее в 2013 году индекс «c» (Cloud), появившийся в названии Oracle Database 12c, ознаменовал облачную эру.

Более 7300 человеко-лет разработки было вложено в связующее ПО Oracle Fusion Middleware 11g, выпущенное 2009 году.

«Если данные – это кровь, они бесполезны, если не двигаются. Они должны циркулировать, к ним необходим доступ. Связующее ПО предоставляет каналы для данных, обеспечивает безопасность», – сказал Сазерленд.

В том же году был выпущен оптимизированный программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata Database Machine, ставший системообразующей платформой для самых крупных банков и компаний телекома, ритейла, госсектора, промышленности в России.

Ограничения публичных облаков в странах с регуляторными требованиями были сняты с появлением модели Oracle Cloud at Customer. «В 2016 впервые было анонсировано, что каждый заказчик может получить кусочек Oracle Cloud в своем ЦОД.

«Облако Oracle у клиента», – отметил Эндрю Сазерленд. – Это по-прежнему публичное облако: у заказчиков нет капитальных затрат, они платят за реально потребляемые ресурсы, но управление осуществляется нами». В этом году Oracle представила уже второе поколение Oracle Exadata Cloud at Customer, а также – Oracle Database 19c, комплексы нового поколения Oracle Exadata X8 и X8M, бесплатные сервисы Always Free для Oracle Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure.

«Каждый день в Oracle что-то новое. Как общество, мы только начинаем наше путешествие в информационную эру. Я с нетерпением жду следующие 25 лет инноваций, чтобы представить их российским заказчикам», – сказал Эндрю Сазерлэнд.

«Мы вкладываем средства в защиту мирового океана и окружающей среды, инвестируем в медицинские исследования и заботу о здоровье. И это не просто инвестиции, это стратегический подход. Например, все облачные ЦОД Oracle в Европе работают за счет возобновляемой энергии», – отметил Олег Жуков, вице-президент Oracle в России и СНГ.

В России с помощью технологий Oracle реализован ряд значимых социальных сервисов и проектов, которые улучшают повседневную жизнь людей. Например, инновации Oracle являются ядром хранения и обработки данных ЕМИАС. Это 100 млн записей на прием к врачу по ОМС, 6,3 млн электронных медицинских карт, 500 тыс. транзакций в день. Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы (ЕМИАС) создана в рамках программы «Информационный город».

Решение на базе технологии Oracle лежит в основе Единого парковочного пространства Москвы, которое включает 3,3 млн машино-мест. А по всей России ежедневно регистрируется порядка 40000 автомобилей и «за ПО, которое эту возможность обеспечивает, стоит база данных Oracle».

Благодаря переходу на электронное взаимодействие налогоплательщики получили более доступ к услугам, оказываемым ФНС России: 4,1 млн налоговых услуг в 2018 году было предоставлено через МФЦ. И за счет повышения прозрачности, достигнутой благодаря ИТ, в 2018 году на 30% сократилось число налоговых проверок. Интересный опыт был получен во время ЧМ по футболу 2018 в России: компания «Мегафон» с помощью Oracle обеспечила доступность сети 99,99%.

Бизнес Oracle в России продолжает расширяться. Облаком Oracle Cloud в России и СНГ уже пользуются десятки корпоративных клиентов, несколько тысяч проводят тестирования. Драйверами в 2020 финансовом году Oracle, который начался 31 мая 2019 г., служат такие облачные сервисы, как Oracle Autonomous Database, Oracle Management Cloud, Oracle Exadata Cloud at Customer.

«Тенденции во всем мире одинаковы, и Россия не исключение. Мы с заказчиками вместе вошли в облачную эру, облако стало, по сути, продуктом широкого потребления. Имея сотни тысяч клиентов в мире и тысячи в России и СНГ, мы четко понимаем, куда движутся информационные технологии и что необходимо заказчикам. Мы умеем выстраивать процессы таким образом, что это помогает экономить серьезные ресурсы и деньги. Поэтому у нас много довольных клиентов», – сказал Олег Жуков.

Вадим Валерьевич Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: «Технологии Oracle в ИТ-ландшафтах группы ВТБ всегда были стандартом для наиболее критичных информационных систем. Причина такого выбора даже не в надежных серверах приложений (WebLogic, Siebel, Hyperion, GoldenGate), использующихся у нас для высоконагруженных критичных систем, и даже не в программно-аппаратных комплексах Oracle Engineered Systems (Exadata, Big Data Appliance), которые эффективно экономят вычислительные и человеческие ресурсы, и совсем не в самой надежной и технологичной СУБД Oracle – дело в четко выстроенных процессах, которые нам ежедневно помогают поддерживать одну из крупнейших ИТ-инфраструктур в России».

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока Банка «ФК Открытие», отметил: «Несмотря на ограничения, что государство является нашим крупнейшим акционером, мы выбираем лучшие ИТ-решения от лидеров рынка, в том числе компании Oracle. Это касается платформ, средств разработки, СУБД, серверов, сетевого оборудования, бизнес-приложений. Наша команда хорошо знает, как лучше всего за минимальные сроки создавать те или иные системы. Большую их часть удобнее строить на базе интегрированного стека продуктов Oracle». За 1,5 года банку удалось интегрировать 6 только крупных банков, избавиться от убытков и добиться роста бизнес-показателей и клиентской базы.

Александр Добровинский, ИТ-директор «Вымпекома», отметил: «Российское подразделение Oracle помогает нам создавать инновационные сервисы для клиентов. Oracle – это ключевой элемент Hi-end класса, на котором строится ИТ-инфраструктура любых серьезных цифровых продуктов в любой отрасли. Билайн использует Oracle не только в периметре большинства продуктивных сервисных ИТ-платформ, но и как основную ERP-систему компании на базе Oracle E-Business Suite»

Валерий Шоржин, вице-президент по цифровым бизнес решениям МТС, отметил: «МТС – один из крупнейших клиентов Oracle не только в России, но и в мире. Как цифровая компания мы постоянно внедряем инновации, которые позволяют делать нашу работу эффективнее. Сегодня на продуктах Oracle работают все подразделения: закупки, развитие сети, логистика, HR, обслуживание клиентов, управление ресурсами и бизнес-аналитика – неполный перечень направлений работы, где применяются продукты Oracle».

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2, сказал: «Мы начали сотрудничество с Oracle c развития облачных сервисов. Партнерство в этой области позволило Tele2 наращивать мощности IT-инфраструктуры без дополнительных затрат, гибко управлять корпоративными данными и повышать производительность систем. Еще одним масштабным совместным проектом стал перевод цифровых сервисов на единую цифровую платформу. Следуя роли трендсеттера на рынке мобильной связи, Tele2 регулярно запускает инновационные продукты. Для реализации стратегии «Другие правила» нам было необходимо внедрить высокотехнологичное решение, чтобы эффективно запускать новые продукты в разных цифровых каналах – в мобильном приложении, личном кабинете, интернет-магазине Tele2. Промышленная платформа Oracle Commerce облегчила вывод на рынок новых продуктов Tele2, сократив сроки интеграции решения буквально до пары недель. В том числе благодаря этим проектам Tele2 успешно проводит цифровую трансформацию Tele2, быстро реагирует на рыночные изменения и запросы клиента, остается единственным растущим оператором отрасли».

Андрей Ерёмин, директор по экономике «ММК», отметил: «ПАО «ММК» уже много лет применяет технологии и решения Oracle для автоматизации бизнеса, которые успешно показали себя. Еще в далеком 2005 году на ММК была запущена в работу ERP-система Oracle E-Business Suite. В 2019 г. мы провели ее модернизацию на новую версию и продолжаем внедрять в обществах Группы. Надежную СУБД Oracle мы широко используем в системах АСУТП и MES. Решения компании Oracle, в частности различные бизнес-приложения, помогают нам уверенно двигаться вперед к новым производственным успехам».

Среди российских заказчиков Oracle множество предприятий реального сектора экономики, промпроизводства, горной добычи, химии, нефтегаза, машиностроения. «На основе общения с клиентами можно сделать уверенный вывод – промпроизводство в России уверенно движется вперед. Крупнейшие нефтегазовые компании снижают ТСО благодаря технологиям Oracle. Промышленные компании выбирают Oracle для поддержки «Индустрии 4.0». Идет процесс внедрения новых технологий, таких как AI и ML в различные процессы, создаются новые высокотехнологичные места, – сказал вице-президент Oracle в России и СНГ Олег Жуков.

В Норникеле создали систему распознавания объектов, засоряющих руду, которая подается по конвейеру. Видео, отражающее, как все происходит, раскадровали и выделили объекты для использования машинного обучения. А задачу обучения нейросети запустили в облаке Oracle Cloud (с разрешения службы безопасности), поскольку требовались значительные вычислительные ресурсы. Решение доказало свою эффективность и оказалось, что потенциально оно применимо еще к более десяти сценариям на производстве для распознавания формы готовой продукции, точности ее геометрии, цвета и т.п.

Oracle не только поставляет свои продукты и решения на российский рынок. Компания также активно инвестирует.

«У нас современные офисы в крупнейших городах, мы платим в России все налоги, развернули новый центр разработки в Подмосковье, – отметил Жуков. – Мы мощно вкладываемся в развитие образования. Это делается в 128 странах мира, но конкретно в России на развитие образования идет более $10 млн ежегодно. В 2018/19 учебном году в Oracle Academy прошли обучение более 16 тыс. студентов. Oracle активно поддерживает проведение олимпиад по программированию в России с момента их старта».

Расширяя инвестиции и возможности учащихся в России, руководители Oracle объявили на мероприятии, что в начале 2020 года все институциональные участники Oracle Academy в России получат доступ к сервисам Oracle Cloud Free Tier. Эти бесплатные сервисы Always Free позволяют изучать и исследовать первую в мире автономную базу данных Oracle Autonomous Database и облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure без каких-либо ограничений по времени. Студенты смогут расширить свои знания, получить необходимые навыки и практический опыт использования самых передовых технологий.

«Мы сделали бесплатную версию Always Free нашего облака и автономной базы данных, причем это не урезанная, а полноценная версия, с которой можно работать столько, сколько нужно, запуская реальные, а не только учебные нагрузки. Зачем это нам? Мы гордимся своим облаком – ни у кого в мире нет ничего подобного. И мы хотим, чтобы как можно больше людей с ним познакомилось. Мы уверены, что наше облако им обязательно понравится», – сказал Эндрю Сазерлэнд.

Oracle ежегодно выделяет $5-6 млрд на исследования и разработку и cвыше $80 млрд инвестировала в приобретение 140 высокотехнологичных компаний с 2005 года.