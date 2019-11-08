Artezio открыла центр разработки в Санкт-Петербурге

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») объявила об открытии центра разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге. Команда филиала сфокусируется на перспективных российских и зарубежных проектах.

Центр по созданию ПО стал седьмым в составе Artezio. Таким образом, у разработчика есть офисы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Минске, Могилеве и Витебске.

Павел Адылин, исполнительный директор компании Artezio, сказал: «Расширение географии присутствия Artezio – важный шаг для реализации глобальной стратегии роста и углубления экспертизы. Нехватка квалифицированных кадров остается одним из основных факторов-ограничителей роста ИТ-компаний. Чтобы решить эту проблему, Artezio развивает собственные образовательные инициативы, а также предлагает рабочие места, как для дистанционной работы, так и в офисах, которые размещаются в крупных городах России и Белоруссии».

Artezio активно участвует в подготовке технических специалистов и повышении их квалификации.

Ирина Дьяченко, директор HR-департамента компании Artezio, сказала: «Перед Artezio стоят амбициозные цели по развитию и росту. Создание нового центра разработки позволит нам работать в новом для себя регионе, эффективно привлекать специалистов для участия в наших проектах. Мы намерены активно сотрудничать с профильными вузами Петербурга, откроем доступ для всех желающих к собственным учебным программам и стажировкам».

Artezio работает на мировом рынке, предоставляя услуги по разработке и бизнес-анализу европейским и американским компаниям. Среди заказчиков – крупные финансовые организации, медицинские исследовательские центры и больницы, промышленные предприятия и стартапы.