Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года

Atos объявила финансовые итоги III кв. 2019 г. Выручка составила 2 770 млн. евро, с органическим ростом на 1,8 %. Улучшение в сравнении с предыдущими кварталами (1-й кв. 0,4 %, 2-й кв. 1,1 %) было достигнуто главным образом за счет восстановления показателей департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов, который, как и ожидалось, снова достиг положительных результатов, особенно в Северной Америке.

Прирост выручки департамента бизнес-приложений и платформ в третьем квартале замедлился в связи с кризисом финансового рынка в Северной Америке, хотя реализация эффекта синергии с бизнесом Syntel продолжалась согласно плану. Особенно высокие показатели в этом квартале продемонстрировал департамент больших данных и безопасности, где ведущую роль сыграли сервисы кибербезопасности и высокопроизводительные вычисления.

Тьерри Бретон, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Atos, отметил: «В течение третьего квартала показатель темпов органического роста выручки продолжил улучшаться, достигнув 1,8%, при этом в департаменте инфраструктуры и ИТ-сервисов снова отмечается рост, как и в начале года. Реорганизация продаж, которую мы проводили в североамериканском регионе в течение последних 12 месяцев, обеспечила большой приток новых заказов и хорошие перспективы на последующие кварталы, несмотря на рост волатильности в секторе финансовых услуг, с которой столкнулся департамент бизнес-приложений и платформ. Через год после приобретения компании Syntel мы продолжаем отмечать преимущества от синергии бизнеса, особенно за счет пополнения клиентских баз обеих компаний. Активный рост выручки во всех сегментах бизнеса, особенно в отношении сервисов информационной безопасности и высокопроизводительных вычислений, обеспечил департамент больших данных и безопасности. Чтобы расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг в области управления цифровой идентичностью и инфраструктуры сертификации открытых ключей (PKI), мы приобрели компанию IDnomic, одного из сильнейших игроков на рынке решений в области кибербезопасности. Особую гордость вызывает то, что высокий уровень корпоративной социальной ответственности компании Atos был в очередной раз подтвержден первым местом в рейтинге устойчивости Доу-Джонса (DJSI) среди компаний цифровой индустрии, а также «золотым» статусом в рейтинге устойчивости поставщиков EcoVadis. В итоге можно утверждать, что все цели компании на 2019 год выполняются согласно нашему трехлетнему плану».

Выручка департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов составила 1 533 млн. евро, с органическим ростом 0,8 %, при этом высокие показатели были продемонстрированы структурными единицами компании в Северной Америке, Великобритании, Ирландии и других регионах за счет привлечения новых клиентов и роста количества заказов по нескольким крупным контрактам. Данное направление провело трансформацию бизнес-модели за счет наращивания доли выручки в проектах организации взаимодействия между гибридными облаками и сервисами для трансформации, а также продолжило цифровую трансформацию своих основных клиентов за счет автоматизации и роботизации.

Были достигнуты положительные результаты в сфере финансовых услуг. В Северной Америке это было достигнуто в основном за счет расширения сотрудничества по контрактам с финансовой корпорацией CNA Financial Corporation, а в Великобритании и Ирландии — с финансовыми компаниями National Savings & Investments, Aegon и Aviva. В секторе телефонии, СМИ и коммунального хозяйства были отмечены достижения за счет расширения контракта со Scottish Water, государственной корпорацией-поставщиком услуг водоснабжения и канализации в Шотландии, а также дополнительных продаж BBC и одному из крупнейших поставщиков электроэнергии в Великобритании и Ирландии, новых клиентов на североамериканском рынке, таких как National Grid и Entergy Corporation, и, наконец, за счет активной деятельности по разработке и внедрению решений для унифицированной коммуникации и взаимодействия (UCC) в странах Бенилюкс и Скандинавии.

На выручке в секторе промышленного производства, розничной торговли и транспорта отрицательно сказалось сокращение объема продаж UCC в Германии. На результаты работы с государственным сектором продолжили отрицательно влиять низкие объемы продаж и завершение этапов перехода и трансформации в Великобритании и Ирландии в прошлом году.

Выручка департамента бизнес-приложений и платформ составила 1 010 млн. евро, с ростом 0,2 % при сопоставимой структуре бизнеса и обменных курсах. Департамент продолжил получать преимущества от реализации проектов цифровых преобразований в масштабе всей географии его деятельности, в частности, благодаря предложению продуктов из портфеля Syntel. Высокие показатели были зафиксированы в секторе промышленного производства, розничной торговли и транспорта — они были достигнуты за счет новых контрактов в странах Бенилюкс и Скандинавии, а также реализации SAP в центральной и Восточной Европе, при этом в секторе телефонии, СМИ и коммунального хозяйства показатели остались в целом без изменений.

На показателях департамента в секторе государственных компаний и здравоохранения отрицательно сказалось сокращение объема продаж для здравоохранения в Северной Америке из-за серьезной миграции программного обеспечения. Также на деятельность департамента негативно повлияла напряженная ситуация в секторе финансовых услуг в североамериканском регионе, но это влияние было компенсировано за счет деятельности в остальных регионах. Кроме того, на показателях подразделения отрицательно сказалось сокращение количества низкомаржинальных контрактов, реализованных в первом полугодии 2019 года, в рамках передачи существующих контрактов в Syntel.

Департамент больших данных и безопасности зафиксировал высокий органический рост выручки в 17,6 %, достигнув 227 млн. евро в третьем квартале 2019 года. Данный рост был достигнут за счет особенно активной и успешной работы в области высокопроизводительных вычислений, где ведущую роль в большой степени сыграли поставки заказчикам в Германии и пролонгация контракта с французской государственной метеослужбой Meteo France, совместно с хорошими результатами в странах Бенилюкс и Скандинавии, а также Ближнего Востока и Африки. Показатели деятельности в области кибербезопасности были также высоки — было зафиксировано удвоение выручки за счет заключения контрактов в Северной Америке и в Германии в первом полугодии.

В третьем квартале 2019 выручка выросла у большинства структурных единиц. В Северной Америке департамент инфраструктуры и ИТ-сервисов вернулся к положительной динамике, как и указывала группа компаний в начале года. Фактически, на результаты данного департамента положительно повлияли два эффекта базы сравнения, связанные с двумя контрактами, которые не были продлены в первом полугодии прошлого года, а также успешная коммерческая динамика в результате всех мероприятий, реализованных за последние 12 месяцев. У департамента бизнес-приложений и платформ ситуация была более сложной из-за отрицательного влияния деятельности в секторах здравоохранения и финансовых услуг.

В Германии был зафиксирован рост на уровне 0,7 % благодаря успешной деятельности департамента больших данных и безопасности, особенно в области высокопроизводительных вычислений, что с избытком компенсировало низкие объемы продаж продуктов UCC. Остальной бизнес в рамках департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов и департамента бизнес-приложений и платформ продемонстрировал положительную динамику показателей за рассматриваемый период.

Во Франции был зафиксирован рост на уровне 1,2 % на фоне, в частности, высоких показателей департамента больших данных и безопасности и, хоть и в меньшей степени, — департамента бизнес-приложений и платформ, как в секторе государственных компаний, так и в секторе здравоохранения.

В Великобритании и Ирландии в рассматриваемом квартале зафиксирован рост на уровне 1,2 %. Показатели департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов выросли за счет сектора финансовых услуг благодаря контрактам с компаниями National Savings & Investments, Aegon и Aviva, тогда как в секторе государственных компаний и здравоохранения ситуация была хуже из-за меньших объемов продаж и завершения этапов перехода и трансформации в прошлом году.

Прочие структурные единицы продемонстрировали устойчивый органический рост на уровне 5,3 % благодаря высоким показателям в трех департаментах и во всех регионах, особенно в Центральной и Восточной Европе, Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Иберийском полуострове.

За третий квартал 2019 года сумма полученных новых заказов в группе компаний достигла 2 775 млн. евро, соотношение полученных и выполненных заказов составило 100% в сравнении с показателем 87% за аналогичный период прошлого года.

В течение рассматриваемого периода было подписано несколько крупных контрактов, главным образом в рамках департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов в секторе промышленного производства, розничной торговли и транспорта, среди которых можно выделить контракты с одной из ведущих компаний в области здравоохранения в Северной Америке, крупной химической компанией в Германии, фармацевтической компанией в Швейцарии и аэрокосмической компанией во Франции. Данный департамент также заключил контракт с правительством американского штата Калифорния на поставки по программе разработки и внедрения системы службы спасения нового поколения (NG911). Департамент бизнес-приложений и платформ обеспечил новые контракты в государственном секторе с федеральной сетью автомагистралей Bundesautobahn в Германии. Департамент больших данных и безопасности поддержал устойчивую положительную динамику коммерческой деятельности, главным образом за счет заключения новых контрактов с Meteo France и с международной компанией по разработке программного обеспечения в Германии.

Основные случаи пролонгации контрактов в течение квартала были зафиксированы в Северной Америке и Германии в рамках департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов, главным образом в секторе промышленного производства, розничной торговли и транспорта и в секторе финансовых услуг. Департаменту бизнес-приложений и платформ удалось пролонгировать два важных контракта в секторе коммунального хозяйства и в государственном секторе.

Общая сумма портфеля заказов на конец сентября 2019 года составила 21,2 млрд. евро, что подтверждает стабильность показателей в сравнении с концом декабря 2018 года при постоянных обменных курсах и соответствует выручке за 1,9 года.

Объем потенциальных проектов на стадии проработки на конец сентября 2019 года составила 7,2 млрд. евро, что соответствует выручке за 7,6 месяца, демонстрируя улучшение данного показателя на 0,3 млрд. евро в сравнении с декабрем 2018 года при постоянных обменных курсах.

Общая численность персонала на конец сентября 2019 года составила 107 543 человека, что немного меньше в сравнении с численностью на конец июня 2019 года (108 851 человек).

В третьем квартале 2019 года группа компаний приняла на работу 4 221 нового сотрудника, главным образом в Индии, Польше, Румынии и Филиппинах, а также в других странах, включая США, Великобританию и Францию, с целью адаптации к предложению новых продуктов и услуг, выполнения обязательств по новым контрактам и компенсации естественной убыли персонала.

Группа компаний продолжила сокращать численность персонала для корреляции с существующим и ожидаемым эффектам автоматизации и роботизации, как в рамках департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов, так и в рамках направления продуктов для бизнеса и платформенных решений.

Естественная убыль персонала на уровне группы компаний составила 15,8 %, из которых 21,0 % приходится на страны-офшоры.

Группа компаний подтверждает все свои задачи на 2019 год: органический рост выручки: от 1 % до 2 %; операционная маржа: прибл. 10,5 % выручки; свободные денежные средства: от 0,6 до 0,7 млрд. евро.