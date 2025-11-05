Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

Инвестиционный фонд миллиардера Владимира Потанина приобрел 20% в маленькой ИТ-компании, разработавшей ИИ-ассистента для строительства частных домов, а также программ по ипотечному кредитованию индивидуального жилищного строительства. Эксперты считают, что сектор будет набирать обороты.

«Стройка без нервов» с российским софтом

УК «Восход», которая управляет одноименным фондом с инвестициями группы «Интеррос» Владимира Потанина, получила 20% в стартапе ООО «Пазл ПропТех» (бренды «Пазл дом», Puzzle PropTech).

PropTech-компания занимается цифровизацией индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и разработала визуального ИИ-ассистента, который, как обещают его создатели, поможет «пройти стройку своего дома без нервов» и даже «не вставая с дивана». Сделка о вхождении в проект была закрыта 21 октября 2025 г.

«Первые инвестиции от фонда «Восход» «Пазл дом» получил в 2024 г. Осенью мы выполнили основные условия конвертации. Во время подготовки к Moscow Startup Sumit согласовали выделение дополнительных инвестиций от фондов «Восход» и Malina VC (АО «Малина Венчурс») и провели одновременно follow-on сделку (через увеличение капитала)и выделение доли «Восходу»», — рассказал CNews генеральный директор «Пазл проптех» Алексей Горулев.

По его словам, поддержка инвесторов помогла компании сосредоточится на интеграции с несколькими российскими банками и развитии продуктов ипотечного кредитования и целевого проектного финансирования подрядчиков в секторе ИЖС.

Фото: Image by freepik Потанин инвестирует в цифровизацию стройки частных домов

«Мы активно работаем над реализацией цифрового клиентского пути в ИЖС, развиваем нашего ИИ-ассистента и цифровые сервисы по управлению финансированием и строительством индивидуальных домов, пилотируем цифровые кредитные продукты для малого и микробизнеса», — заявил Горулев.

По словам партнера венчурного фонда «Восход» Артура Мартиросова, фонд верит в перспективу цифровизации сектора частного домостроения и технологии «Пазл дом». Мартиросов добавил, что было важно, что проект получил интерес со стороны первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

В октябре 2025 г. уставный капитал компании был увеличен со 123,3 тыс. руб. до 154,1 тыс. руб. После появления доли у фонда Потанина, доля основателя Алексея Горулева снизилась с 46,35% до 37,08%, доля АО «Малина Венчурс» снизилась с 17,65% до 14,12%, доли Леонида Соколова и Алексея Кушнира сократились с 15% до 12% каждая, у Марии Андреевой осталось 4,8%, а до сделки она владела 6%.

Puzzle PropTech разрабатывает виртуального ИИ-ассистента по ипотечному кредитованию и строительству домов. Среди партнеров стартапа — Росбанк, ВТБ, «Почта банка» и «Газпромбанк». Горулев основал компанию в 2022 г.. В апреле 2024-го он привлек 42 млн рублей, включая 21 млн руб. от Malina VC. В ноябре 2025 г. компания получила 50 млн руб. от фонда «Восход». Тогда условия инвестиций не раскрывались.

По итогам 2024 г. компания получила выручку в 581 тыс. руб. и чистый убыток на 23,1 млн руб., свидетельствуют данные «Контур.фокуса».

Что умеет Puzzle PropTech

Компания предлагает решения для частных лиц, банков и строителей. Программное обеспечение «Пазл дом» представляет собой цифровую платформу для управления строительством индивидуального жилого дома, формирования и анализа проектно-сметной документации, сопровождения строительных работ с контролем качества, автоматизации документооборота с подрядчиками и банками и интеграции с финансовыми организациями для целевого кредитования.

ПО функционирует в облачной инфраструктуре Yandex.Cloud. Доступ осуществляется через web-браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge). Для мобильных устройств используется адаптивный web-интерфейс. ПО может быть установлено на ПК или ноутбук с ОС Windows, macOS или Linux.

Решения Puzzle PropTech позволяют выполнять цифровой андеррайтинг клиента и залога за 90 с., проводить ИИ-контроль стройки, целевого использования средств и антифрод. Также компания предлагает оn-line аналитика и управление кредитным портфелем в ИЖС.

Алексей Горулев PropTech- стартап обещает покупателям ПО стройку без нервов, а контроль - с дивана

Пользователь выбирает существующий проект дома или заполняет специальную форму сметы, а «Пазл» проводит ИИ-аналитику более чем по 1500 параметрам для каждого дома. Это позволяет подтвердить стоимость при гарантированном качестве строительства.

«Превращаем стройку из мучения в развлечение. Виртуальный ассистент «Пазл» помогает строить играючи и собирает данные о событиях на стройке в режиме реального времени», — говорится на сайте компании. Также разработчике обещают, что нейросеть поможет контролировать стройку, не вставая с дивана.

Кроме того, базируясь на ИИ-анализе строительных событий, сервис предоставляет банкам независимую предикативную аналитику и отчетность по каждому кредиту в режиме реального времени.

На сайте «Пазл Проптех» указано, что техническое сопровождение с помощью ИИ-ассистента обойдется в 1% от сметы, а неисключительная лицензия на ПО стоит около 40 тыс. руб., свидетельствуют данные сайта.

Цифровизация стройки как тренд

Инвестиции в цифровизацию строительства уже тренд в России, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Спрос на подобные решения будет только расти, в том числе благодаря политике госорганов.

«Спрос будет, потому что "цифра" уже стала нормой отрасли. Минстрой России выстраивает "цифровую вертикаль" со связкой федеральных и региональных систем, включая ЕИС "Стройкомплекс.РФ", реестры требований и документов, что упорядочивает данные и процессы от проекта до ввода», — говорит аналитик Владимир Чернов.

Чернов напомнил, что с 1 июля 2024 г. для новых проектов в жилищном строительстве введено обязательное применение ТИМ (BIM) (компьютерное моделирование), так что цифровые модели становятся не опцией, а требованием, и это тянет за собой спрос на экосистему сервисов, от сметы и контроля этапов до документооборота.

По словам аналитика, спрос на ИЖС остается высоким, что расширяет «вход» для цифровых ассистентов. По данным Росреестра, только за январь-сентябрь 2024 г. граждане построили и поставили на кадастр 404,4 тыс. частных домов, то есть у рынка есть массовая база пользователей. По состоянию на 1 января 2025 г. в России насчитывалось 10,89 млн владельцев земельный участков, предназначенных под ИЖС. Число владельцев участков выросло на 2% за год, или на 200 тыс. человек.

Ипотечная динамика в сегменте смешанная, но живая, считает Чернов. По оценке Дом.рф, в сентябре 2025 г. льготная ипотека по ИЖС снизилась помесячно, зато выдачи на рыночных условиях подросли, что говорит о перетоке спроса, а не об исчезновении потребности.

«В такой конфигурации востребованы ИТ-решения, которые замыкают весь цикл, а именно подбор типового проекта, смету, выбор подрядчика, онлайн-контракты, контроль качества, страхование, сопровождение ввода, интеграции с госсистемами и так далее. Они экономят время домохозяйствам и уменьшают риски банков и страховщиков, а регуляторная цифровизация и BIM-требования создают для этого устойчивый спрос», — уточнил эксперт.

По оценке BusinesStat, оборот рынка PropTech в России за 2019-2023 гг. вырос на 56%, с 25 до 39 млрд руб. Чернов прогнозирует рост оборота рынка ИТ-решений в сфере недвижимости на 12-16% в год, то есть до 43-45 млрд руб. в 2024 г. и до 50 млрд в 2025 г.