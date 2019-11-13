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«Почта России» утроила выручку через цифровые каналы

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Выручка «Почты России» через цифровые каналы за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 237% и составила 9,1 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. за аналогичный период 2018 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Такой сильный прирост выручки компании обеспечили три самых востребованных у юридических и физических лиц цифровых канала. Первый – это онлайн-сервис отправки писем и посылок для интернет-магазинов и крупных отправителей, который максимально автоматизирует подготовку и отправку партий посылок.

Решение способно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, а также позволяет интегрировать системы «Почты России» в бизнес-процессы отправителя с помощью программного интерфейса (API). Сервис еженедельно генерирует для компании выручку в размере 330 млн руб.

Вторым цифровым продуктом, ставшим для компании максимально доходным в 2019 г., стал сервис электронных заказных писем (ЭЗП). Он позволяет получать штрафы ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей и других ведомств в режиме реального времени.

С начала года количество подключившихся к сервису получателей выросло более чем на 45% (с 1,9 млн до 2,8 млн пользователей). Среди них более 3 тыс. – организации, давшие согласие на получение корреспонденции в электронном виде. По данным «Почты России», более 90% клиентов – как отправителей, так и получателей – довольны сервисом и готовы порекомендовать его друзьям.

Третьим каналом стал сайт «Почты России», предоставляющий сервисы онлайн-оформления и массовой отправки посылок для частных лиц. Основным преимуществом сервиса является то, что самостоятельно оформленные оплаченные посылки можно сдать в любом отделении «Почты России» без очереди за несколько секунд. В октябре была достигнута важная веха: пользователи сайта оформили и сдали в отделения более 1 млн отправлений за месяц, или более 10% от всех отправлений, сданных за этот период.

«Растущая онлайн активность пользователей и популярность сервисов в электронном виде являются главными драйверами развития наших цифровых каналов. Ежемесячно они генерируют для компании выручку в размере 2 млрд руб., а также создают устойчивый трафик посещения сайта в 20 млн человек. На базе достигнутых успехов мы продолжим создавать для клиентов новые цифровые решения и удобные в использовании платформы», – отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков.



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