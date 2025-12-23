CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

У связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon фонда отбирают долю в нидерландской компании

Ссылаясь на возможное введение санкций, нидерландская компания добивается принудительного исключения из числа своих акционеров фонда Leta Capital Fund III, связанного с российским предпринимателем Александром Чачавой. Суд в Амстердаме уже приостановил корпоративные права инвестора.

Решение окружного суд Амстердама

Окружной суд Амстердама (Нидерланды) приостановил корпоративные права инвестиционного фонда Leta Capital Fund III венчурной компании Leta Capital в нидерландском сервисе по управлению деловыми поездками C Teleport, выяснили «Ведомости».

Иск подали, как указано в материалах дела, C Teleport и его мажоритарный акционер C Management из Роттердама. Они заявили, что опасаются последствий возможного включения в санкционный список Евросоюза бенефициара фонда, чье имя не раскрывается, и добиваются принудительной продажи доли Leta Capital Fund III. Компания Leta Capital была основана совладельцем «Яндекса» и Ozon Александром Чачавой.

Решением суда приостановлены права голоса, одобрения, вето, назначения неисполнительного директора по акциям, принадлежащим Leta Capital Fund III, и полномочия директора, назначенного по предложению фонда. Окончательное решение вынесет палата по предпринимательской деятельности.

trevel700.jpg
C Teleport
Нидерландская тревел-платформа C Teleport пытается избавиться от инвестора с российскими корнями

Истцы попросили также обязать фонд предоставить информацию об организационной структуре Leta Capital и Leta Capital Fund III, запрошенную основным кредитором C Teleport — Floryn — в качестве одного из условий продолжения финансирования. Это требование суд отклонил.

Санкции или внутренний конфликт

C Teleport настаивает на угрозе своему существованию. Финансовая компания Floryn уже объявила о намерении расторгнуть с ней отношения. Страхи компании, ее мажоритария и кредитора связаны с реальной политикой ЕС, направленной на пресечение связей с лицами, ассоциированными с Россией, пояснил советник юрфирмы «МЭФ Legal» Николай Строев.

Однако возможна и другая причина претензий. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков считает санкционные опасения спекуляцией, так как вероятность введения ограничений не доказана. В C Teleport явно возник корпоративный конфликт, которые, как правило, решаются выходом из капитала одного или обоих акционеров, считает юрист. Попытка может увенчаться успехом, если истцы докажут невозможность получить финансирование кроме как от Floryn, полагает эксперт.

Фонд Leta Capital

Венчурная компания Leta Capital в 2021 г. сформировала фонд Leta Capital Fund III на $100 млн. с фокусом на инвестиции в восточноевропейский ИТ-бизнес с выручкой более $50 тыс. в месяц вне СНГ. Александр Чачава, по данным издания, вложил в него $20 млн собственных средств.

В иске C Teleport по просьбе Floryn запрашивалась также подробная информация о приобретении неназванным бенефициаром Leta Capital Fund III доли в нидерландском разработчике и издателе видеоигр My.Games (бывшее игровое подразделение VK, продано Чачаве за $642 млн в сентябре 2022 г., а позже ушедшее с российского рынка).

В материала дела указан также запрос сведений о приобретении тем же бенефициаром Leta Capital Fund III доли в Ozon у структур холдинга «Восток инвестиции» (консолидировал российские активы фонда Baring Vostok) и доли в «Яндексе» через компанию «Инфинити менеджмент».

В июле 2025 г. маркетплейс Ozon сообщил о приобретении структурами ИТ-бизнесмена Александра Чачава компании АО «О23», владеющей 27,71% акций Ozon. В 2024 г. Чачава вошел в состава участников «Консорциум.Первый», который за 475 млрд руб. выкупил российский «Яндекс» у его прежнего владельца — голландской Yandex.

Анна Любавина

