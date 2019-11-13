«Ростелеком» раскрыл параметры сделки по приобретению Tele2

«Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке, считают в компании.

Ключевые параметры и приоритеты сделки: приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости; реализация операционных синергий от совместной деятельности; поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств; объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России; выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате; 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) — привлекательный мультипликатор для challengers.

«Tele2 Россия» является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки «Tele2 Россия» за 2016–2018 гг. составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года «Tele2 Россия» увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G «Tele2 Россия» занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры «Tele2 Россия». Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и «Tele2 Россия», а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры «Tele2 Россия» позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Сделка по приобретению 55% долей в «Tele2 Россия» состоит из трех частей: приобретение 10% долей в «Tele2 Россия» путем обмена на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд руб; приобретение 27,5% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 руб. за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд руб; приобретение 17,5% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд руб.

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

После завершения сделки «Ростелеком» планирует: оставить «Tele2 Россия» самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд; обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития «Тele2 Россия» в ближайшие годы; сохранить менеджерскую команду «Tele2 Россия» и утвердить новую систему мотивации для менеджмента; обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сказал: «Сделка обеспечит “Ростелекому” полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% “Tele2 Россия” преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору. Стратегически сделка дополнит экосистему “Ростелекома” новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний “Ростелеком” ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение “Ростелекома“ на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд “Ростелекома” и "Tele2 Россия" обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе “Ростелеком” и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений».