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«ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за девять месяцев 2019 г.

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за 9 месяцев 2019 г.

Консолидированная выручка увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 32 515 млн. руб. Показатель OIBDA увеличился на 31% по сравнению с прошлым годом до 12 924 млн. руб. Рентабельность OIBDA составила 40%.

Чистая прибыль составила 2 209 млн. руб., увеличившись на 19% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. CAPEX увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 340 млн. руб.

Чистый долг на 30 сентября 2019 года составил 42 884 млн. руб. Выручка B2B увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим периодом и составила 11 305 млн. руб. Выручка B2C выросла на 9% до 21 210 млн. руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинга», отметил: «За 9 месяцев 2019 года компания росла преимущественно органически. Мы были нацелены на завершение интеграционных процессов ранее купленных активов и обеспечение экономической эффективности от сделанных инвестиций. В результате показатель OIBDA растет опережающими темпами. Рост выручки составил 11%. Рентабельность по OIBDA достигла 40%. В этом году компания начала глобальную модернизацию своей сети под скорости доступа в интернет 1-10 гигабит, что привело к увеличению капитальных затрат. Мы ставим перед собой цель существенного повышения технологического уровня нашей инфраструктуры».

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