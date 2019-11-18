«Серчинформ» выявил самые частые инциденты безопасности в компаниях

«Серчинформ» подвел итоги первого полугодия работы на рынке аутсорсинга. Аналитики обобщили данные по самым частым инцидентам, обнаруженным в компаниях заказчиков.

Самое частое нарушение, которое фиксируют ИБ-специалисты, – это «слив» информации, на него приходится более трети инцидентов, а фиксировали их в 100% компаниях. Чаще всего документы загружают на флешки (65% утечек) и в облако (24%).

В равной степени утечкам подвергается информация о клиентах и сделках (базы, персональные данные VIP-клиентов) и техническая документация – по 23% случаев. 14% сливов – это утечка бухгалтерской информации, по 9% пришлось на финансовые и тендерные документы, договоры.

Две другие наиболее распространенные группы инцидентов – это распространение негатива о компании и коллегах, а также подготовка к увольнению. На них приходится 15% и 20% всех выявленных нарушений. Они имеют отношение к безопасности, так как часто сопровождаются рисками потери данных, в том числе в пользу конкурентов, а также репутационными потерями.

6% инцидентов – выявленные факты асоциального поведения сотрудников. Это риски, связанные с игроманией, фактами шантажа, приемом наркотиков. На последний приходится абсолютное большинство выявленных инцидентов по этой группе нарушений. В ходе аутсорсинга ИБ-аналитики обнаруживали переписку с обсуждением планов по употреблению и покупке наркотических веществ, а также случаи посещения специализированных ресурсов в даркнете.

Другая группа проблем – создание сотрудниками мошеннических схем. Это различные варианты лоббирования интересов аффилированных контрагентов, сговоры с подрядчиками, боковые схемы, подработка на стороне. На них приходится в сумме 10% выявленных нарушений. В частности, в одной из компаний была выявлена боковая схема, к которой имело отношение трое действующих и пять ранее уволенных работников. Это наиболее опасные инциденты с точки зрения потери денег.

Факты нерационального использования рабочего времени и ресурсов в общем числе инцидентов занимают небольшую долю – 2%. Но их выявление также позволило компаниям существенно оптимизировать работу коллективов. В частности, в одной из компаний в «красную» зону попали 300 из 360 человек. Это позволило руководству упразднить незагруженные должности и перераспределить нагрузку других сотрудников.

Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформа», сказал: «Мы проанализировали данные компаний из самых разных сфер: финансы, логистика, ритейл, ИТ, производство, сельское хозяйство, услуги. Наиболее удручающим оказался факт, что у 100% организаций были выявлены серьезные инциденты информационной безопасности. Наши специалисты обнаруживали не только откатчиков или инсайдеров. ИБ-аналитики выявляли работников из групп риска, сотрудников, работающих на другие компании прямо во время рабочего дня или отчаянных игроманов, которые проводили за игрой по полдня. Компании приступают к защите от утечек информации, а обнаруживают факты корпоративного мошенничества или управленческих ошибок. Это подтверждает тенденцию, что задачи информационной безопасности сейчас выходят за границы простого предотвращения сливов и касаются гораздо более широкого круга инцидентов».

«Серчинформ» запустил услугу аутсорсинга информационной безопасности в июне 2019 г. В ее рамках компания проводит технический аудит, настраивает оборудование, устанавливает специализированное ПО, выявляет инциденты и предоставляет отчет о результатах мониторинга заказчику. Услуга ориентирована на компании от 50 человек, в которых нерационально выстраивать ИБ-отдел собственными силами, а также на крупный бизнес, которому нужно усилить существующий отдел безопасности.