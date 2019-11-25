«Делойт» объявила о запуске Deloitte Digital в России и СНГ

«Делойт» СНГ представила Deloitte Digital — проект, который раскрывает ценность цифровизации бизнеса. Подразделение Deloitte Digital в России и СНГ стало частью мировой сети, которая предоставляет инновационные услуги уже в 32 странах. Deloitte Digital в России и СНГ специализируется на трех направлениях услуг: цифровая трансформация бизнеса, разработка инновационных продуктов для развития компании и стратегический маркетинг.

Эксперты Deloitte Digital создают и внедряют цифровую стратегию, которая отвечает потребностям клиента. Кросс-функциональная команда создает проект с нуля: от цифровой стратегии и дизайна концепта до разработки диджитал-продуктов и сервисов.

Deloitte Digital вышел на рынок России и СНГ, чтобы изменить традиционный уклад работы бизнеса и консультантов, отметил руководитель Deloitte Digital Максим Шапировский: «Наша команда передовых стратегов, маркетологов и разработчиков задает тренд, а не просто следует ему. Совместно с отраслевыми экспертами мы оказываем услуги компаниям из самых разных секторов экономики — от нефтедобычи и металлургии до ретейла и телекома».

Генеральный директор «Делойт» СНГ Иан Коулберн отметил: «Бизнес должен меняться, чтобы успешно развиваться в цифровую эпоху. Многие наши клиенты хотят воспользоваться технологическими возможностями, чтобы добиться долгосрочных преимуществ для своих компаний. Будучи одним из пионеров в предоставлении подобных услуг и являясь частью глобальной цифровой практики Deloitte, мы имеем все возможности для помощи в разработке стратегий и запуске продуктов, призванных улучшить показатели деятельности компаний».