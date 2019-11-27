Сервисная выручка Tele2 в столичных салонах связи увеличилась в 2,5 раза

Tele2 увеличила выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в столичной розничной сети в 2,5 раза. По итогам III квартала 2019 года самым быстрорастущим и наиболее востребованным сервисом стали денежные переводы. Выручка от продажи этой услуги увеличилась в три раза год к году.

Tele2 продолжает планомерно расширять набор неоператорских сервисов в салонах мобильной связи в Москве и области. В 2019 году оператор запустил ряд услуг в столичной розничной сети, которые оказались востребованы клиентами компании. Так, сегодня в салонах Tele2 абоненты могут приобрести антивирусные программы, оформить подписку на видеосервисы, в том числе на IVI, Okko и Wink, а также получить карту рассрочки «Совесть». За счет развития уже действующих дополнительных услуг и запуска новых предложений выручка Tele2 от продажи неоператорских сервисов по итогам III квартала 2019 года выросла в 2,5 раза год к году.

Среди финансовых услуг, доступных посетителям салонов Tele2, за отчетный период самым быстрорастущим и востребованным оказался сервис «Денежные переводы». По итогам III квартала выручка от его продажи выросла на 342% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом его доля в сервисной выручке составила 70%. В число наиболее прибыльных сервисов за отчетный период вошли страхование, антивирусные решения и оформление карты рассрочки «Совесть». Их доля в прибыли всех неоператорских сервисов составляет 47%, 23% и 12% соответственно.

Монобрендовый канал Tele2 в столичном регионе насчитывает более 550 салонов и модулей. Во втором полугодии 2019 года оператор сосредоточился на качественном развитии сети. Расширение набора неоператорских сервисов позволяет генерировать дополнительный трафик, который впоследствии трансформируется в продажи и рост выручки.

Антон Жуковский, директор по продажам макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Tele2 продолжает активно развивать свою розничную сеть в столичном регионе. Следуя стратегии lifestyle enabler, мы разрабатываем по-настоящему уникальные и выгодные продукты, а также создаем наиболее комфортные условия для абонентов. В этом году мы увидели, что запрос потребителей на нетелекомовские услуги не теряет своей актуальности. При росте трафика в салонах Tele2 мы сохраняем высокий уровень удовлетворенности клиентов, что подтверждает нашу успешность в качественном развитии дистрибуции».