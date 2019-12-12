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X5 и Orange Fab запустили программу инноваций в России

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group и стартап-акселератор Orange Fab запускают совместную программу поиска и внедрения инноваций в России.

Программа для стартапов бесплатна, заявки на участие уже принимаются. Orange Fab в России - это первый акселератор в международной сети Orange Fab, сфокусированный на совместных инновациях с корпорациями: Orange отбирает стартапы и формирует темы акселерации совместно со своими корпоративными клиентами. X5 Retail Group стала первой компанией, с которой Orange Fab запустил скаутинг стартапов в России.

Программа направлена на подготовку совместных с технологическими стартапами решений, которые могут быть внедрены в операционную деятельность X5 Retail Group. Отбор стартапов в программу будет проводиться совместно экспертами Orange и X5 Retail Group. Подать заявку на участие можно будет до 29 февраля 2020 года. Этап акселерации начнется 1 апреля 2020 и продлится три месяца. В течение этого периода участники, при поддержке специалистов Orange и X5, будут прорабатывать технические, коммерческие, юридические и другие вопросы предлагаемых решений для подготовки к возможному пилотному внедрению.

Для участия в программе продукты и решения стартапов должны относиться к приоритетным для X5 Retail Group областям: логистика, работа магазинов, взаимодействие с клиентами, e-commerce и др.



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