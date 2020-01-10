LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства

Российская киберспортивная организация Gambit Esports объявила о начале сотрудничества с LG Electronics, производителем электроники и бытовой техники. В рамках заключенного соглашения LG Electronics становится официальным партнером всех составов клуба, а игрок Gambit Esports в дисциплине Fortnite Марк «letw1k3» Данилов станет послом бренда LG. Компания оснастит тренировочные базы Gambit новейшими игровыми мониторами линейки Ultragear.

Константин Пикинер, спортивный директор Gambit Esports, сказал: «Мы рады приветствовать LG Electronics в рядах партнеров нашего клуба. Геймеры со всего мира, как и профессиональные игроки, уже не первый год отдают предпочтение продукции LG, в частности их линейке игровых мониторов. Отмечу, что в рамках данного партнерства игрок Gambit Esports впервые становится амбассадором бренда мирового уровня. Я уверен, что Марк отлично справится с этой задачей, и мы вместе осуществим ряд интересных проектов для нашего коммьюнити».

Марк «letw1k3» Данилов отметил: «Сегодня я официально становлюсь амбассадором LG. Очень приятно, что компания LG решила поддержать мой труд и мое дело. У нас большие планы и множество идей по созданию интересного контента для наших фанатов. Я надеюсь, что это сотрудничество будет ярким и запоминающимся».

Андрей Господынько, руководитель отдела продаж мониторов «LG Electronics Россия», сказал: «Позиции нашей компании в киберспорте усиливаются день ото дня, и мы рады объявить о начале нового проекта. Сотрудничество с Gambit Esports обещает стать ярким событием в 2020 г., и мы возлагаем большие надежды на команду в целом и желаем всем игрокам удачи. Надеюсь, что наши мониторы игровой линейки LG Ultragear помогут игрокам отточить свое мастерство и скиллы, чтобы представлять российский киберспорт на достойном уровне. Желаем нашему амбассадору успеха и поддержим Марка в построении карьеры».

Мониторы линейки LG Ultragear созданы с учетом требований к игровому оборудованию. Геймерские мониторы обладают необходимыми функциями для комфортной игры. Благодаря минимальному времени отклика 1 мс геймеры смогут оценить игровую графику в полном масштабе. Мониторы с поддержкой G-Sync и Adaptive-Sync оснащены качественной IPS матрицей, что гарантирует отсутствие цветовых искажений. Частота обновления 240 Гц в сочетании с моментальным откликом обеспечивают оперативную игру.