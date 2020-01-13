В Visionlabs назначен новый генеральный директор

Совет директоров группы компаний Visionlabs утвердил на должность генерального директора российской компании «Вижнлабс» Дмитрия Маркова для реализации утвержденной стратегии компании и укрепления позиций на российском рынке. Сооснователь и председатель совета директоров Visionlabs Александр Ханин выдвинул кандидатуру Дмитрия Маркова на пост генерального директора компании «Вижнлабс». Александр Ханин сохранит прежнюю долю в компании и пост председателя совета директоров Visionlabs, продолжит управлять всей группой компаний и сосредоточится на построении команды, продуктовой стратегии, международной экспансии, работе с инвесторами и с крупнейшими клиентами.

Дмитрий Марков окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации». В 2010 г. получил степень MBA Калифорнийского государственного университета (California State University East Bay). С 2008 г. по 2011 г. руководил департаментом строительства и развития сети «Комстар-ОТС». В 2011 г. возглавил проект по созданию государственной системы реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве директора программы в «НИС ГЛОНАСС», а в 2014 г. назначен на должность генерального директора компании.

«За последние годы компания выросла из команды энтузиастов из четырех человек в международного лидера рынка компьютерного зрения и машинного обучения с офисами в Москве, Амстердаме и Сингапуре. Нашими клиентами стали крупные банки, ритейлеры, транспортные компании и интернет-холдинги по всему миру, а в число партнеров входят глобальные технологические корпорации. Третий год подряд выручка компании минимум удваивается от года году. Все члены совета директоров поддержали вынесенные мной стратегию компании и кандидатуру Дмитрия на пост генерального директора "Вижнлабс". С Дмитрием мы знакомы уже несколько лет, он известная фигура, имеет успешный опыт руководства ИТ-компаниями и запуска сложных систем федерального масштаба. Желаю Дмитрию успеха в новой должности и достижения поставленных задач, будем работать плечо к плечу, окажу полную поддержку», – сказал Александр Ханин, сооснователь и председатель совета директоров Visionlabs.

«Нас ждет весьма насыщенный и интересный год: перед компанией стоит задача не только усилить текущие лидерские позиции на рынке систем распознавания лиц, традиционно обеспечив двукратный рост выручки по сравнению с предыдущим годом, но и создать набор продуктов в смежных сегментах с последующим выводом их в том числе и на зарубежные рынки. Несмотря на высокий уровень амбициозности поставленных задач, полагаю мы сможем продемонстрировать достойные результаты поскольку команда Visionlabs доказала свою компетенцию не только в разработке собственной международно-признанной технологии, но и сумевшей обеспечить ее продажу и внедрение в ряде довольно серьезных клиентов в том числе за рубежом. Большое спасибо за доверие совету директоров, отдельное спасибо Александру Ханину, для меня большая честь стать частью команды Visionlabs, – сказал Дмитрий Марков, генеральный директор Visionlabs.